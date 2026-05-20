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खनपुरा गांव में जमीन विवाद पर जमकर बवाल, पथराव-फायरिंग का वीडियो वायरल, पुलिस ने दिखाई सख्ती, 8 गिरफ्तार

Dholpur Crime News: धौलपुर जिले के खनपुरा गांव में जमीन के विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गई. विवाद पथराव और फायरिंग तक पहुंच गया, जिससे पूरे गांव में दहशत का माहौल बन गया.

Edited byAnsh RajReported byBhanu sharma
Published: May 20, 2026, 07:53 AM|Updated: May 20, 2026, 07:53 AM
खनपुरा गांव में जमीन विवाद पर जमकर बवाल, पथराव-फायरिंग का वीडियो वायरल, पुलिस ने दिखाई सख्ती, 8 गिरफ्तार
Image Credit: Ai Generated Image

Khanpura Village Dispute: धौलपुर जिले के खनपुरा गांव में जमीन के विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच लंबे समय से चली आ रही दुश्मनी एक बार फिर हिंसक रूप ले लिया. विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के बीच पथराव और फायरिंग जैसी घटना हो गई, जिससे पूरे गांव में दहशत का माहौल छा गया.

बताया जा रहा है कि खनपुरा गांव में जमीन के मालिकाना हक को लेकर दोनों पक्षों के बीच पिछले कई वर्षों से तनाव चल रहा था. बुधवार को अचानक यह विवाद भड़क उठा. शुरू में दोनों पक्षों के बीच गर्मागर्मी भरी बहस हुई, जो कुछ ही देर में हाथापाई में बदल गई. इसके बाद दोनों तरफ से जमकर पथराव शुरू हो गया. आरोप है कि इस दौरान एक पक्ष की ओर से फायरिंग भी की गई, जिसकी आवाज सुनकर गांव के लोग घरों में दुबक गए.

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वीडियो वायरल, पुलिस अलर्ट
इस पूरी घटना को एक ग्रामीण ने अपने मोबाइल फोन से रिकॉर्ड कर लिया. वीडियो में पथराव और फायरिंग की साफ झलकियां दिख रही हैं. वीडियो कुछ ही घंटों में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तेजी से वायरल हो गया. वीडियो वायरल होते ही पुलिस प्रशासन हरकत में आ गया. उच्च अधिकारियों के निर्देश पर पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची. वीडियो के आधार पर दोनों पक्षों की पहचान की गई और छानबीन शुरू कर दी गई.


पुलिस की सख्त कार्रवाई
पुलिस ने मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए कुल 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तार किए गए सभी आरोपी दोनों पक्षों से जुड़े बताए जा रहे हैं. पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है कि फायरिंग किसने की और विवाद की असली वजह क्या है. पुलिस अधीक्षक ने कहा, “कानून-व्यवस्था बनाए रखना हमारी प्राथमिकता है. किसी भी व्यक्ति को हिंसा फैलाने की छूट नहीं दी जाएगी.”


गांव में तनाव, बढ़ाई गई सुरक्षा
घटना के बाद खनपुरा गांव में तनावपूर्ण माहौल है. शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल की भारी तैनाती की गई है. गांव में लगातार गश्त की जा रही है और अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया है. प्रशासन ने दोनों पक्षों को चेतावनी दी है कि वे कोई भी उकसावा भरा काम न करें, अन्यथा सख्त कार्रवाई की जाएगी.

पुलिस इस मामले की गहन जांच कर रही है. वायरल वीडियो को महत्वपूर्ण सबूत के रूप में शामिल किया गया है. साथ ही मौके से बरामद खाली कारतूसों की फॉरेंसिक जांच भी कराई जा रही है. पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि विवाद की जड़ में पुरानी रंजिश तो नहीं है.स्थानीय लोगों का कहना है कि जमीन का यह विवाद कई साल पुराना है और पहले भी कई बार छोटी-मोटी झड़पें हो चुकी हैं. उन्होंने प्रशासन से स्थायी समाधान निकालने की मांग की है. धौलपुर पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी. फिलहाल स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है, लेकिन गांव में पुलिस की नजर हर तरफ है.

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Ansh Raj

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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