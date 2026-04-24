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धौलपुर में रात 8 बजे बाद बंद रखें घरों की लाइट, जानें क्यों हो रहा ब्लैकआउट

Dholpur : धौलपुर में रात्रि 8 बजे से 8 बजकर 15 मिनट तक  आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से ब्लैकआउट ड्रिल आयोजित की जा रही है. 

Edited byAnsh RajUpdated byAnsh Raj
Published: Apr 24, 2026, 10:02 AM|Updated: Apr 24, 2026, 10:02 AM
धौलपुर में रात 8 बजे बाद बंद रखें घरों की लाइट, जानें क्यों हो रहा ब्लैकआउट
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Dholpur Blackout News: राजस्थान के धौलपुर जिले में आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से आज 24 अप्रैल 2026 को स्वैच्छिक ब्लैकआउट ड्रिल आयोजित की जा रही है. जिला प्रशासन द्वारा यह पहल नागरिकों को आपातकालीन परिस्थितियों के प्रति जागरूक और तैयार रखने के लिए की गई है. इस तरह की ड्रिल का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी आपदा या विशेष स्थिति में आमजन सही तरीके से सहयोग कर सकें.


निर्धारित समय और दिशा-निर्देश
प्रशासन के अनुसार यह ब्लैकआउट ड्रिल रात्रि 8 बजे से 8 बजकर 15 मिनट तक चलेगी. इस दौरान सायरन बजाया जाएगा, जो ड्रिल के शुरू होने का संकेत होगा. सायरन बजते ही जिले के सभी नागरिकों से अपील की गई है कि वे अपने-अपने घरों, दुकानों और अन्य प्रतिष्ठानों की लाइट पूरी तरह बंद रखें. इसके साथ ही मोबाइल टॉर्च, इन्वर्टर लाइट या किसी भी प्रकार के अन्य प्रकाश उत्पन्न करने वाले उपकरणों का उपयोग न करने की सख्त सलाह दी गई है. जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह ड्रिल पूरी तरह स्वैच्छिक है, लेकिन इसकी सफलता नागरिकों के सहयोग पर निर्भर करती है. प्रशासन का मानना है कि यदि अधिक से अधिक लोग इस अभ्यास में भाग लेते हैं, तो भविष्य में किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने में जिले की तैयारियां और बेहतर होंगी.

क्या होता है ब्लैकआउट?
ब्लैकआउट (Blackout) तब होता है जब किसी बड़े क्षेत्र, शहर या पूरे इलाके में बिजली की पूरी आपूर्ति अचानक बंद हो जाती है. यानी न सिर्फ़ एक-दो घर, बल्कि पूरा इलाका अंधेरे में चला जाता है. इसे पावर फेलियर या बड़ी बिजली कटौती भी कहते हैं. इस ब्लैकआउट ड्रिल के जरिए प्रशासन लोगों को यह संदेश देना चाहता है कि सुरक्षा केवल सरकारी जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हर नागरिक का कर्तव्य भी है. ऐसे आयोजनों में भाग लेकर आमजन अपनी सतर्कता और जिम्मेदारी का परिचय दे सकते हैं.


अफवाहों से रहें दूर, घबराएं नहीं
ड्रिल के दौरान किसी भी प्रकार की अफवाहों से बचने की अपील की गई है. प्रशासन ने कहा है कि नागरिक किसी भी गलत सूचना पर ध्यान न दें और शांतिपूर्वक निर्देशों का पालन करें. यह केवल एक अभ्यास है, जिससे लोगों को जागरूक किया जा रहा है, इसलिए घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है.

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Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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