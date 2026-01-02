Zee Rajasthan
एक साल के अफेयर के चक्कर में तोड़ दिया 7 जन्मों का साथ, आशिक से शराब पिलवाकर पति को मरवा डाला!

Dholpur News: राजस्थान के जिले में प्रेम प्रसंग में एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की साजिश रच डाली. पुलिस जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि पत्नी ने ही पति को रास्ते से हटाने के लिए खौफनाक योजना बनाई थी. मामले में आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया है और पूछताछ जारी है.

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Bhanu sharma
Published: Jan 02, 2026, 09:09 AM IST | Updated: Jan 02, 2026, 09:09 AM IST

Dholpur News: प्रेम प्रसंग के मामले में अपने प्रेमी शाहरुख खान के साथ मिलकर अपने पति रविकांत निवासी दौनारी थाना सैंपऊ की हत्या के मामले में पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन में थाना कोतवाली पुलिस ने हत्याकांड में शामिल मृतक की पत्नी रजनी निवासी दौनारी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है.

आरोपी महिला रजनी से घटना के सम्बन्ध में गहनता से पूछताछ एवं अनुसंधान जारी है. अब तक की पूछताछ में आरोपी महिला रजनी ने स्वीकार किया है कि पिछले एक साल से उसका शाहरुख खान से अफेयर चल रहा था, जिसके सम्बन्ध में उसके पति को पता चल गया था और वो रोक-टोक करता था इसलिए पति रविकांत को रास्ते से हटाने के लिए उसने अपने प्रेमी से उसकी हत्या कराने की साज़िश रची थी.

सैपऊ थाना क्षेत्र के दौनारी गांव निवासी 35 वर्षीय युवक रविकांत पुत्र सोबरन सिंह 27 दिसंबर 2025 को घर से लापता हो गया था. युवक के घर नहीं पहुंचने पर परिजनों ने 28 दिसंबर को स्थानीय पुलिस थाने पर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. इसके बाद 29 दिसंबर को युवक रविकांत की डेड बॉडी धौलपुर शहर के कोतवाली थाना इलाके में शेरगढ़ किले के जंगलों में खून से लथपथ अवस्था में पड़ी हुई मिली थी.

पत्नी ने रची हत्या की साजिश
मृतक रविकांत की पत्नी रजनी के संबंध शाहरुख नाम के लड़के से बन गए थे. शाहरुख ऑटो चलाता है. बताया जा रहा है करीब 1 साल पूर्व शाहरुख के ऑटो में बैठकर रविकांत की पत्नी रजनी अपने गांव दौनारी जा रही थी. छोटे से सफर में दोनों को प्यार हो गया. दोनों ने एक दूसरे को अपने मोबाइल नंबर शेयर कर दिए. इसके बाद शाहरुख का रविकांत के घर आना-जाना शुरू हो गया. रजनी ने अपने पति रविकांत से प्रेमी शाहरुख की मुलाकात कराई थी. पुलिस से मिली जानकारी में रविकांत हैदराबाद में मजदूरी का काम करता था. रजनी के अकेला रहने पर उसका प्रेमी शाहरुख अक्सर उसके घर आया जाया करता था.

शराब पिलाकर की हत्या
रविकांत को ठिकाने लगाने के लिए रजनी एवं उसके प्रेमी शाहरुख खान ने खौफनाक योजना बना डाली. पत्नी रजनी ने परिचित की बाइक बुलाकर शाहरुख के साथ रविकांत को बाजार में खरीदारी करने के लिए भेज दिया. हत्या आरोपी शाहरुख रविकांत को शराब पिलाकर शेरगढ़ किले के पास ले गया और पत्थरों से पीट-पीट कर निर्मम हत्या कर दी. हत्या करने के बाद डेड बॉडी को किले के ऊपर से करीब 50 फीट नीचे खाई में फेंक दिया था.

