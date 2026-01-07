धौलपुर में सगाई टूटने की सजा दी मौत! महिला का पिता बोला- बेटी को कई दिन से कर रहा था फॉलो

Dholpur News: धौलपुर जिले के निहालगंज थाना इलाके के राजाखेड़ा बाईपास पुल के पास एक 31 वर्षीय महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया.

मृतका की पहचान कोमल पत्नी गंगा सिंह लोधा उम्र करीब 31 वर्ष, निवासी चरण विहार कॉलोनी के रूप में हुई है. इस मामले में मृतका के पिता बहादुर सिंह ने निहालगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए एक युवक और उसके साथियों पर कोमल की हत्या करने का गंभीर आरोप लगाया है.

बहादुर सिंह ने पुलिस को बताया कि वह अपनी पुत्री कोमल के साथ जा रहे थे. रास्ते में कोमल कुछ दूरी पर पीछे रह गई, जबकि वह आगे निकल गए. जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो राजाखेड़ा बाईपास पुल के पास एक युवक खड़ा मिला, जिसकी कुछ वर्ष पूर्व कोमल से सगाई हुई थी. बाद में सगाई टूट गई थी और परिवार ने कोमल का विवाह अन्यत्र कर दिया था.

कोमल को लंबे समय से ब्लैकमेल कर रहा था युवक

आरोप है कि उक्त युवक कोमल को लंबे समय से ब्लैकमेल कर रहा था. उसने अपने साथियों के साथ मिलकर कोमल के साथ मारपीट की, जिससे उसकी मौत हो गई.

क्या कहना है पुलिस का

पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया है. निहालगंज थाना पुलिस का कहना है कि मामले में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है और सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए जांच की जा रही है.

पढ़ें धौलपुर की एक और खबर

धौलपुर में चिता से निकाला गया गर्भवती नवविवाहिता का अधजला शव, दहेज हत्या का आरोप

Dholpur news: राजस्थान के धौलपुर जिले के मनियां थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है.यहां इच्छापुरा गांव में 24 वर्षीय नवविवाहिता गुड़िया की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. ससुराल पक्ष द्वारा बिना किसी सूचना के शव का अंतिम संस्कार किया जा रहा था, लेकिन ऐन वक्त पर पहुंची पुलिस ने जलती चिता से अधजले शव को बाहर निकालकर अपनी कस्टडी में लिया.

आधी रात जलती चिता से बरामद हुआ शव

विवाहिता की मौत के बाद ससुराल पक्ष ने आनन-फानन में अंतिम संस्कार की तैयारी कर ली थी. जब पुलिस मौके पर पहुंची, तो शव आग की लपटों में था.पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए अधजले शव को बाहर निकाला और मेडिकल बोर्ड से मौके पर ही पोस्टमार्टम करवाया. पुलिस को देखते ही मृतका के ससुराल पक्ष के सभी सदस्य मौके से फरार हो गए.

पीहर पक्ष का आरोप

मृतका गुड़िया का पीहर उत्तर प्रदेश के आगरा जिले (खैरागढ़) में है. गुड़िया की शादी 28 मई 2025 को पंकज के साथ हुई थी. शादी के महज 7 महीने बाद ही उसकी मौत हो गई. परिजनों ने बताया कि गुड़िया तीन माह की गर्भवती थी, लेकिन ससुराल वालों को उस पर भी दया नहीं आई. मृतका के जीजा ओमपाल ने बताया कि शादी के कुछ समय बाद ही ससुराल वालों ने दहेज के लिए गुड़िया को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया था. उसे न तो मायके वालों से बात करने दी जाती थी और न ही अगस्त के बाद उसे पीहर भेजा गया.

