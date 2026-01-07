Zee Rajasthan
धौलपुर में सगाई टूटने की सजा दी मौत! महिला का पिता बोला- बेटी को कई दिन से कर रहा था फॉलो

Dholpur News: राजस्थान में धौलपुर जिले के निहालगंज थाना इलाके में एक महिला की संदिग्ध मौत हो गई. मृतका की पहचान कोमल पत्नी गंगा सिंह लोधा उम्र करीब 31 वर्ष, निवासी चरण विहार कॉलोनी के रूप में हुई है. महिला के पिता ने एक युवक पर गंभीर आरोप लगाए हैं.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Bhanu sharma
Published: Jan 07, 2026, 02:02 PM IST | Updated: Jan 07, 2026, 02:02 PM IST

धौलपुर में सगाई टूटने की सजा दी मौत! महिला का पिता बोला- बेटी को कई दिन से कर रहा था फॉलो

Dholpur News: धौलपुर जिले के निहालगंज थाना इलाके के राजाखेड़ा बाईपास पुल के पास एक 31 वर्षीय महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया.

मृतका की पहचान कोमल पत्नी गंगा सिंह लोधा उम्र करीब 31 वर्ष, निवासी चरण विहार कॉलोनी के रूप में हुई है. इस मामले में मृतका के पिता बहादुर सिंह ने निहालगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए एक युवक और उसके साथियों पर कोमल की हत्या करने का गंभीर आरोप लगाया है.

बहादुर सिंह ने पुलिस को बताया कि वह अपनी पुत्री कोमल के साथ जा रहे थे. रास्ते में कोमल कुछ दूरी पर पीछे रह गई, जबकि वह आगे निकल गए. जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो राजाखेड़ा बाईपास पुल के पास एक युवक खड़ा मिला, जिसकी कुछ वर्ष पूर्व कोमल से सगाई हुई थी. बाद में सगाई टूट गई थी और परिवार ने कोमल का विवाह अन्यत्र कर दिया था.

कोमल को लंबे समय से ब्लैकमेल कर रहा था युवक
आरोप है कि उक्त युवक कोमल को लंबे समय से ब्लैकमेल कर रहा था. उसने अपने साथियों के साथ मिलकर कोमल के साथ मारपीट की, जिससे उसकी मौत हो गई.

क्या कहना है पुलिस का
पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया है. निहालगंज थाना पुलिस का कहना है कि मामले में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है और सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए जांच की जा रही है.

