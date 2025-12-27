Zee Rajasthan
धौलपुर से महिला को अगवा कर ले गए मध्य प्रदेश, फिर 15 दिन तक बारी-बारी...

Dholpur Crime: धौलपुर महिला थाने में एक 17 वर्षीय नाबालिग ने पांच लोगों के खिलाफ गैंगरेप का मामला दर्ज कराया है. पीड़िता का आरोप है कि उसे अगवा कर मध्य प्रदेश ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Bhanu sharma
Published: Dec 27, 2025, 08:49 PM IST | Updated: Dec 27, 2025, 08:49 PM IST

धौलपुर से महिला को अगवा कर ले गए मध्य प्रदेश, फिर 15 दिन तक बारी-बारी...

Dholpur Crime: राजस्थान के धौलपुर महिला थाने में एक 17 वर्षीय नाबालिग ने पांच लोगों के खिलाफ गैंगरेप का मामला दर्ज कराया है. पीड़िता का आरोप है कि उसे अगवा कर मध्य प्रदेश ले जाया गया और वहां उसके साथ दुष्कर्म किया गया.

मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल कराया और जांच शुरू कर दी है. पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया कि कुछ साल पहले उसने घर से भागकर एक युवक से शादी कर ली थी. शादी के बाद युवक उसे अलग-अलग जगहों पर किराए के कमरों में रखता था.

आखिरी बार युवक ने धौलपुर में एक कमरा किराए पर लेकर उसे वहां छोड़ा और खुद ट्रक चलाने चला गया. इसी दौरान पीड़िता बाजार गई, तो वहां से कुछ लोगों ने उसे अगवा कर लिया और अपने साथ मध्य प्रदेश ले गए.

पीड़िता के अनुसार, आरोपियों ने 15 दिनों तक बारी-बारी से उसके साथ दुष्कर्म किया. पीड़िता ने बताया कि वह किसी तरह 25 दिसंबर को आरोपियों के चंगुल से छूटकर अपने पति के पास पहुंची. इसके बाद पीड़िता ने निहालगंज थाने पहुंचकर मामले की जानकारी दी.

निहालगंज पुलिस की मदद से पीड़िता ने महिला थाने में गैंगरेप का मामला दर्ज कराया. घटना का मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल करा लिया है और अब मामले की गहनता से जांच की जा रही है.

