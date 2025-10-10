धौलपुर पुलिस थाने में आधे घंटे तक हाईवोल्टेज ड्रामा, महिलाओं ने पत्थर-ईंटों से गेट तोड़ा, वर्दी फाड़ी, आरोपी फरार!

Dholpur News: महिलाओं ने थाने के सरकारी रिकॉर्ड फाड़ दिए और कुर्सियां तोड़ डालीं. उन्होंने थाने के कक्ष में बंद आरोपी को छुड़ाने के लिए पत्थर और ईंटों से गेट तोड़ने का भी प्रयास किया. पुलिस कर्मियों से हाथापाई कर वर्दी भी फाड़ दी.

करीब आधा घंटे तक थाने में हाई वोल्टेज ड्रामा देखा गया. मामले की खबर मिलने के बाद सीओ अनूप कुमार यादव मौके पर पहुंच गए. जिन्होंने मामले को शांत कराया. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कई महिला एवं युवकों को हिरासत में लिया है. जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

जानकारी के मुताबिक, सैपऊ थाना पुलिस इलाके के गांव तसीमों में एक मुजरिम को पकड़ने गई थी. मुखबिर की निशानदेही पर पुलिस ने मुजरिम निरोती लाल को भी पकड़ लिया. लेकिन इसी दौरान भारी तादाद में महिला और पुरुष लामबंद होकर पुलिस के पास पहुंच गए और आरोपी को छुड़ा लिया.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

आरोपी को पुलिस के चंगुल से छुड़ाने के बाद ग्रामीण पुलिस का रास्ता रोकने पहुंच गए. लेकिन पुलिस किसी तरह थाने पर पहुंच गई. इस घटना के बाद भारी तादाद में महिला एवं पुरुष पुलिस थाने पर पहुंच गए. पुलिस थाने का घेराव कर पथराव कर दिया. थाने के सरकारी रिकॉर्ड को फाड़ कर कुर्सियां तोड डाली. इसके बावजूद महिलाओं का आक्रोश शांत नहीं हुआ. थाने के कक्ष के गेट को पत्थर और ईंटों से तोड़ने का प्रयास किया. महिलाओं के उग्र रूप को देख मामले की सूचना सीओ को दी गई.

सर्किल ऑफिसर अनूप कुमार यादव मौके पर पहुंच गए. इसके बावजूद महिलाओं का गुस्सा शांत नहीं हुआ और पुलिस से हाथापाई कर डाली.सीओ ने कड़ी मशक्कत के बाद मामले को शांत कराया. इस दौरान पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कई महिला एवं युवकों को हिरासत में लिया है.



फिलहाल पुलिस ने मामले में विभिन्न धाराओं में मामला पंजीकृत कर लिया तथा थाने पर आई महिलाओं को हिरासत में ले लिया तथा पुलिस अग्रिम कार्रवाई करने में जुट गई है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Dholpur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!



ये भी पढ़ें-