Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

धौलपुर पुलिस थाने में आधे घंटे तक हाईवोल्टेज ड्रामा, महिलाओं ने पत्थर-ईंटों से गेट तोड़ा, वर्दी फाड़ी, आरोपी फरार!

Dholpur News: राजस्थान के धौलपुर जिले में महिलाओं ने थाने के सरकारी रिकॉर्ड फाड़ दिए और कुर्सियां तोड़ डालीं. उन्होंने थाने के कक्ष में बंद आरोपी को छुड़ाने के लिए पत्थर और ईंटों से गेट तोड़ने का भी प्रयास किया. पुलिस कर्मियों से हाथापाई कर वर्दी भी फाड़ दी.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Bhanu sharma
Published: Oct 10, 2025, 10:55 AM IST | Updated: Oct 10, 2025, 10:55 AM IST

Trending Photos

राजस्थान में मौसम ने फिर बदली अपनी चाल, सुहानी ठंडक के साथ होगा मावठ का एहसास!
7 Photos
rajasthan weather news

राजस्थान में मौसम ने फिर बदली अपनी चाल, सुहानी ठंडक के साथ होगा मावठ का एहसास!

झुंझुनू का ये सीक्रेट स्पॉट फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए स्वर्ग क्यों है, घूमने से पहले जान लें ये बातें
9 Photos
Rajasthan Places To Visit

झुंझुनू का ये सीक्रेट स्पॉट फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए स्वर्ग क्यों है, घूमने से पहले जान लें ये बातें

राजस्थान के IPS अनिल कुमार, जिन्होंने बिकरू कांड के हत्यारों को 4 घंटे में कर दिया था ढेर, 8 साल में किए 104 एनकाउंटर
6 Photos
ips success story

राजस्थान के IPS अनिल कुमार, जिन्होंने बिकरू कांड के हत्यारों को 4 घंटे में कर दिया था ढेर, 8 साल में किए 104 एनकाउंटर

राजस्थान में अभी नहीं थमा है बारिश का दौर, फिर भीगेगा प्रदेश का कोना-कोना, पढ़ें वेदर अपडेट
9 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान में अभी नहीं थमा है बारिश का दौर, फिर भीगेगा प्रदेश का कोना-कोना, पढ़ें वेदर अपडेट

धौलपुर पुलिस थाने में आधे घंटे तक हाईवोल्टेज ड्रामा, महिलाओं ने पत्थर-ईंटों से गेट तोड़ा, वर्दी फाड़ी, आरोपी फरार!

Dholpur News: महिलाओं ने थाने के सरकारी रिकॉर्ड फाड़ दिए और कुर्सियां तोड़ डालीं. उन्होंने थाने के कक्ष में बंद आरोपी को छुड़ाने के लिए पत्थर और ईंटों से गेट तोड़ने का भी प्रयास किया. पुलिस कर्मियों से हाथापाई कर वर्दी भी फाड़ दी.

करीब आधा घंटे तक थाने में हाई वोल्टेज ड्रामा देखा गया. मामले की खबर मिलने के बाद सीओ अनूप कुमार यादव मौके पर पहुंच गए. जिन्होंने मामले को शांत कराया. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कई महिला एवं युवकों को हिरासत में लिया है. जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

जानकारी के मुताबिक, सैपऊ थाना पुलिस इलाके के गांव तसीमों में एक मुजरिम को पकड़ने गई थी. मुखबिर की निशानदेही पर पुलिस ने मुजरिम निरोती लाल को भी पकड़ लिया. लेकिन इसी दौरान भारी तादाद में महिला और पुरुष लामबंद होकर पुलिस के पास पहुंच गए और आरोपी को छुड़ा लिया.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

आरोपी को पुलिस के चंगुल से छुड़ाने के बाद ग्रामीण पुलिस का रास्ता रोकने पहुंच गए. लेकिन पुलिस किसी तरह थाने पर पहुंच गई. इस घटना के बाद भारी तादाद में महिला एवं पुरुष पुलिस थाने पर पहुंच गए. पुलिस थाने का घेराव कर पथराव कर दिया. थाने के सरकारी रिकॉर्ड को फाड़ कर कुर्सियां तोड डाली. इसके बावजूद महिलाओं का आक्रोश शांत नहीं हुआ. थाने के कक्ष के गेट को पत्थर और ईंटों से तोड़ने का प्रयास किया. महिलाओं के उग्र रूप को देख मामले की सूचना सीओ को दी गई.

सर्किल ऑफिसर अनूप कुमार यादव मौके पर पहुंच गए. इसके बावजूद महिलाओं का गुस्सा शांत नहीं हुआ और पुलिस से हाथापाई कर डाली.सीओ ने कड़ी मशक्कत के बाद मामले को शांत कराया. इस दौरान पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कई महिला एवं युवकों को हिरासत में लिया है.


फिलहाल पुलिस ने मामले में विभिन्न धाराओं में मामला पंजीकृत कर लिया तथा थाने पर आई महिलाओं को हिरासत में ले लिया तथा पुलिस अग्रिम कार्रवाई करने में जुट गई है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Dholpur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news