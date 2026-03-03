यमुना एक्सप्रेस-वे पर बस और वैन की भीषण टक्कर, धौलपुर के 6 लोगों की हाथरस में दर्दनाक मौत

Yamuna Expressway Accident: हाथरस में यमुना एक्सप्रेस-वे पर मंगलवार तड़के डबल डेकर बस ने ईको वैन को पीछे से टक्कर मार दी. हादसे में राजस्थान के धौलपुर के 6 लोगों की मौत हो गई, वहीं, 7 अन्य घायल हो गए. टक्कर इतनी भीषण थी कि वैन 10 फीट दूर जा गिरी. घटना के बाद एक्सप्रेस-वे पर लंबा जाम लग गया.
Yamuna Expressway Accident: उत्तर प्रदेश के हाथरस में यमुना एक्सप्रेस-वे पर मंगलवार तड़के दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. सादाबाद कोतवाली क्षेत्र के गांव गढ़ी हरिया के पास दिल्ली से गोरखपुर जा रही एक डबल डेकर बस ने आगे चल रही ईको वैन को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी.
टक्कर इतनी भीषण थी कि ईको कार उछलकर करीब 10 फीट दूर जा गिरी और उसका पिछला हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो गया.
हादसे में वैन सवार 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 7 अन्य घायल हो गए. घायलों को तत्काल उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया. वैन में कुल 13 लोग सवार थे. मृतक सभी राजस्थान के धौलपुर जिले के बताए जा रहे हैं. घटना के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई और एक्सप्रेस-वे पर लंबा जाम लग गया.
बस के अगले हिस्से को भी नुकसान पहुंचा, हालांकि गनीमत रही कि बस में सवार यात्री बाल-बाल बच गए और कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ. बताया जा रहा है कि बस दिल्ली से गोरखपुर जा रही थी, जबकि ईको वैन दिल्ली से धौलपुर की ओर जा रही थी.
सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया. हादसे के कारणों की जांच की जा रही है. इस दर्दनाक दुर्घटना ने एक बार फिर तेज रफ्तार और सड़क सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.
खबर अपडेट की जा रही है…
