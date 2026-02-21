बाइक से टकराकर पलटा ऑटो, हादसे में 10 लोग घायल

Dungarpur Accident: डूंगरपुर जिले में सदर थाना क्षेत्र के तीजवड़ मार्ग पर एक बाइक स्लिप होकर ओवरलोड ऑटो से टकरा है, जिसके बाद ऑटो पलट गया. हादसे में ऑटो सवार 10 लोग घायल हो गए.
Dungarpur Accident: राजस्थान के डूंगरपुर जिले में सदर थाना क्षेत्र के तीजवड़ मार्ग पर एक बाइक स्लिप होकर ओवरलोड ऑटो से टकरा गई, जिसके बाद ऑटो पलट गया. हादसे में ऑटो सवार 10 लोग घायल हो गए. घायलों को डूंगरपुर जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. सभी घायल एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं.
जानकारी के अनुसार, लोलकपुर गांव निवासी मीरा रोत, बबली रोत, दुर्गा रोत, निर्मला रोत, प्रभुलाल पुत्र रामजी रोत, नाना पुत्र भैरा रोत, कांति पत्नी नारायण रोत, शांता पत्नी अर्जुन रोत और ललिता पत्नी कना रोत सहित अन्य परिजन लोलकपुर गांव से ऑटो में सवार होकर माडवा खापरड़ा गांव में रिश्तेदार के लोकाचार कार्यक्रम में शामिल होने गए थे.
ऑटो जैसे ही तीजवड़ मोड़ के पास पहुंचा, उसी दौरान डूंगरपुर की ओर से आ रही एक तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर फिसल गई और सीधे ऑटो से जा टकराई. टक्कर के बाद ऑटो सड़क पर पलट गया. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई.
आसपास के लोगों ने तत्परता दिखाते हुए ऑटो में फंसे घायलों को बाहर निकाला और एंबुलेंस को सूचना दी. 108 एंबुलेंस के पायलट देवीलाल ननोमा और ईएमटी ताराचंद भोई मौके पर पहुंचे और सभी घायलों को तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका उपचार जारी है.
