16 साल की नाबालिग से दुष्कर्म, 18 घंटे बाद बेसुध हालत में मिली बच्ची

Dungarpur Crime: राजस्थान के डूंगरपुर जिले में ओबरी थाना क्षेत्र में एक 16 साल की नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म का मामला सामने आया है. मुख्य आरोपी और उसके 3 सहयोगी रात के अंधेरे में नाबालिग को उठाकर ले गए. सुनसान जगह ले जाकर एक आरोपी ने दुष्कर्म किया. इसके बाद नाबालिग को बेसुध हालत में छोड़कर भाग गए.

18 घंटे बाद वह बेहोश हालत में मिली. जिसे सागवाड़ा ओर फिर डूंगरपुर अस्पताल में भर्ती करवाया. नाबालिग का डूंगरपुर अस्पताल में इलाज चल रहा है. डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा डीएसपी रूप सिंह ने बताया कि ओबरी थाना क्षेत्र में 30 मार्च को रात के समय घटना हुई. 16 साल की नाबालिग 9वीं कक्षा में पढ़ती है. घर पर खाना खाने के बाद पिता ने अपनी बेटी को तंबाकू लाने के लिए दुकान पर भेजा था. बेटी दुकाबोर गई, लेकिन वापस घर नहीं लौटी.

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परिवार के लोगों ने उसकी खोजबीन की, लेकिन कोई पता नहीं लगा. दूसरे दिन 31 मार्च को फिर से खोजबीन की तो शाम 3 बजे बाद वह गांव में ही नाल के पास बेसुध हालत में मिली. उसके कपड़े भी अस्त व्यस्त थे. परिवार के लोग उसे उठाकर घर ले गए. होश में आने पर नाबालिग बेटी ने बताया कि रास्ते में गांव का ही मुख्य आरोपी अपने 3 अन्य साथियों के साथ बाइक पर आया. उसे कुछ सुंघाया ओर फिर बाइक पर बैठाकर सुनसान जगह ले गए.

मुख्य आरोपी ने उसके साथ 2 बार दुष्कर्म किया. उसे डराया धमकाया. उसके बाद दूसरे दिन दोपहर को छोड़कर भाग गए. उसे होश नहीं होने से पड़ी रही. नाबालिग की हालत गंभीर होने पर परिवार के लोग उसे सागवाड़ा अस्पताल लेकर गए, जहां उसके इलाज के बाद डूंगरपुर अस्पताल के लिए रेफर कर दिया. डूंगरपुर अस्पताल में नाबालिग का इलाज चल रहा है. वहीं पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आरोपियों की तलाश कर रही है.

