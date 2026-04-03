Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app
google preferred
On GooglePrefer Zeenews

16 साल की नाबालिग से दुष्कर्म, 18 घंटे बाद बेसुध हालत में मिली बच्ची

Dungarpur Crime: डूंगरपुर जिले के ओबरी थाना क्षेत्र में एक 16 साल की नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म का मामला सामने आया है. जहां कुछ आरोपियों ने नाबालिग को सुनसान जगह ले जाकर दुष्कर्म कर बेसुध हालत में छोड़कर भाग गए.

Aman Singh
Edited ByAman Singh
Reported ByAkhilesh kumar sharma
Published:Apr 03, 2026, 03:27 PM IST | Updated:Apr 03, 2026, 03:27 PM IST

Trending Photos

राजस्थान की वो झील जहां पानी में तैरता है किला, खूबसूरती देख ठहर आपका दिल जाएगा!
7 Photos
rajasthan place to visit

राजस्थान की वो झील जहां पानी में तैरता है किला, खूबसूरती देख ठहर आपका दिल जाएगा!

Good News: राजस्थान में यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी! अप्रैल-जून तक चलेंगी इन रूटों पर 22 स्पेशल ट्रेनें
7 Photos
jaipur news

Good News: राजस्थान में यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी! अप्रैल-जून तक चलेंगी इन रूटों पर 22 स्पेशल ट्रेनें

अगर नहीं बनवाया ये जरूरी कार्ड, तो राजस्थान में अटक जाएगी PM किसान की अगली किस्त!
7 Photos
PM Kisan 23rd Installment

अगर नहीं बनवाया ये जरूरी कार्ड, तो राजस्थान में अटक जाएगी PM किसान की अगली किस्त!

कौन हैं घटोत्कच ? जिनका खाटू श्याम जी से है गहरा नाता
7 Photos
khatu shyam ji

कौन हैं घटोत्कच ? जिनका खाटू श्याम जी से है गहरा नाता

16 साल की नाबालिग से दुष्कर्म, 18 घंटे बाद बेसुध हालत में मिली बच्ची

Dungarpur Crime: राजस्थान के डूंगरपुर जिले में ओबरी थाना क्षेत्र में एक 16 साल की नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म का मामला सामने आया है. मुख्य आरोपी और उसके 3 सहयोगी रात के अंधेरे में नाबालिग को उठाकर ले गए. सुनसान जगह ले जाकर एक आरोपी ने दुष्कर्म किया. इसके बाद नाबालिग को बेसुध हालत में छोड़कर भाग गए.

18 घंटे बाद वह बेहोश हालत में मिली. जिसे सागवाड़ा ओर फिर डूंगरपुर अस्पताल में भर्ती करवाया. नाबालिग का डूंगरपुर अस्पताल में इलाज चल रहा है. डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा डीएसपी रूप सिंह ने बताया कि ओबरी थाना क्षेत्र में 30 मार्च को रात के समय घटना हुई. 16 साल की नाबालिग 9वीं कक्षा में पढ़ती है. घर पर खाना खाने के बाद पिता ने अपनी बेटी को तंबाकू लाने के लिए दुकान पर भेजा था. बेटी दुकाबोर गई, लेकिन वापस घर नहीं लौटी.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

परिवार के लोगों ने उसकी खोजबीन की, लेकिन कोई पता नहीं लगा. दूसरे दिन 31 मार्च को फिर से खोजबीन की तो शाम 3 बजे बाद वह गांव में ही नाल के पास बेसुध हालत में मिली. उसके कपड़े भी अस्त व्यस्त थे. परिवार के लोग उसे उठाकर घर ले गए. होश में आने पर नाबालिग बेटी ने बताया कि रास्ते में गांव का ही मुख्य आरोपी अपने 3 अन्य साथियों के साथ बाइक पर आया. उसे कुछ सुंघाया ओर फिर बाइक पर बैठाकर सुनसान जगह ले गए.

मुख्य आरोपी ने उसके साथ 2 बार दुष्कर्म किया. उसे डराया धमकाया. उसके बाद दूसरे दिन दोपहर को छोड़कर भाग गए. उसे होश नहीं होने से पड़ी रही. नाबालिग की हालत गंभीर होने पर परिवार के लोग उसे सागवाड़ा अस्पताल लेकर गए, जहां उसके इलाज के बाद डूंगरपुर अस्पताल के लिए रेफर कर दिया. डूंगरपुर अस्पताल में नाबालिग का इलाज चल रहा है. वहीं पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आरोपियों की तलाश कर रही है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंDungarpur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news