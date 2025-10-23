डूंगरपुर में फांसी लगाकर युवक ने की आत्महत्या, दिवाली पर आया था घर

Dungarpur News: जिले के वरदा थाना क्षेत्र के वरदा गांव में एक युवक ने अपने ही घर में साड़ी से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली. आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है. युवक गुजरात के पढ़ाई करता है और दिवाली पर घर आया था. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

डूंगरपुर जिले के वरदा थाने के कांस्टेबल यशपाल सिंह ने बताया कि वरदा निवासी नितिन दर्जी ने रिपोर्ट दी है. रिपोर्ट में बताया कि वह कुवैत में रोजगाररत है. उसके एक लड़का और एक लड़की है. उसका 21 वर्षीय बेटा ध्रुव दर्जी गुजरात में रहकर पढ़ाई करता है.

घटना की सूचना नितिन दर्जी को कुवैत में दी

19 अक्टूबर को दिवाली पर घर आया था. ध्रुव ने 22 अक्टूबर की शाम को अपने कमरे में साड़ी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद परिजनों ने घटना की सूचना नितिन दर्जी को कुवैत में दी. जिस पर मृतक ध्रुव के पिता नितिन आज सुबह कुवैत से वरदा पहुंचे, जहां पुलिस ने सागवाड़ा अस्पताल की मोर्चरी में शव का पोस्टमार्टम करवाया.

फिलहाल आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है. पिता की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. इधर त्यौहार पर इकलौते बेटे की मौत के बाद घर परिवार में मातम का माहौल है.

