डूंगरपुर में फांसी लगाकर युवक ने की आत्महत्या, दिवाली पर आया था घर

Dungarpur News: राजस्थान में डूंगरपुर जिले के वरदा थाना क्षेत्र के वरदा गांव में एक युवक ने अपने ही घर में साड़ी से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली. आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है. युवक गुजरात के पढ़ाई करता है और दिवाली पर घर आया था. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

Published: Oct 23, 2025, 02:33 PM IST | Updated: Oct 23, 2025, 02:33 PM IST

डूंगरपुर जिले के वरदा थाने के कांस्टेबल यशपाल सिंह ने बताया कि वरदा निवासी नितिन दर्जी ने रिपोर्ट दी है. रिपोर्ट में बताया कि वह कुवैत में रोजगाररत है. उसके एक लड़का और एक लड़की है. उसका 21 वर्षीय बेटा ध्रुव दर्जी गुजरात में रहकर पढ़ाई करता है.

घटना की सूचना नितिन दर्जी को कुवैत में दी

19 अक्टूबर को दिवाली पर घर आया था. ध्रुव ने 22 अक्टूबर की शाम को अपने कमरे में साड़ी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद परिजनों ने घटना की सूचना नितिन दर्जी को कुवैत में दी. जिस पर मृतक ध्रुव के पिता नितिन आज सुबह कुवैत से वरदा पहुंचे, जहां पुलिस ने सागवाड़ा अस्पताल की मोर्चरी में शव का पोस्टमार्टम करवाया.

फिलहाल आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है. पिता की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. इधर त्यौहार पर इकलौते बेटे की मौत के बाद घर परिवार में मातम का माहौल है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Dungarpur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Disclaimer: जीवन अनमोल है. जी भरकर जिएं. इसका पूरी तरह सम्‍मान करें. हर पल का आनंद लें. किसी बात-विषय-घटना के कारण व्‍यथित हों तो जीवन से हार मानने की कोई जरूरत नहीं. अच्‍छे और बुरे दौर आते-जाते रहते हैं. लेकिन कभी जब किसी कारण गहन हताशा, निराशा, डिप्रेशन महसूस करें तो सरकार द्वारा प्रदत्‍त हेल्‍पलाइन नंबर 9152987821 पर संपर्क करें.

ये भी पढ़ें-

