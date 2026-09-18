Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /dungarpur
  • /खेत में कपास की आड़ में उगा रखा था गांजा, 2505 पौधे जब्त, आरोपी मौके से फरार

खेत में कपास की आड़ में उगा रखा था गांजा, 2505 पौधे जब्त, आरोपी मौके से फरार

Dungarpur News: डूंगरपुर में पुलिस ने अवैध गांजे की खेती के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र के पांथल गांव में खेत से 2505 हरे गांजे के पौधे जब्त किए, जिनका कुल वजन 280 किलो और अनुमानित कीमत करीब 40 लाख रुपये बताई गई है.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Akhilesh kumar sharma
Published:Sep 18, 2026, 06:18 PM IST | Updated:Sep 18, 2026, 06:18 PM IST
खेत में कपास की आड़ में उगा रखा था गांजा, 2505 पौधे जब्त, आरोपी मौके से फरार
Image Credit: Dungarpur News

Dungarpur News: राजस्थान के डूंगरपुर जिले में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत जिला विशेष टीम और बिछीवाड़ा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पांथल गांव के खेतों से गांजे के हरे पौधे जब्त किए हैं. पुलिस ने खेत से कुल 280 किलोग्राम वजनी 2505 गांजे के हरे पौधे बरामद किए. जब्त गांजे के पौधों की अनुमानित बाजार कीमत करीब 40 लाख रुपए बताई गई है.

मुखबिर की सूचना पर हुई कार्रवाई

Add Zee News as a Preferred Source

डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा थाने के सीआई देवेंद्र देवल ने बताया कि डीएसटी प्रभारी को मुखबिर से सूचना मिली कि नरसी पिता दला ताबियाड, निवासी पांथल, थाना बिछीवाड़ा के खेतों में अवैध रूप से गांजे की फसल उगाई जा रही है. सूचना के बाद डीएसटी और बिछीवाड़ा थाना पुलिस की टीम इलेक्ट्रॉनिक उपकरण एवं अन्य अनुसंधान सामग्री के साथ मौके के लिए रवाना हुई. टीम पांथल गांव पहुंची, तो मुखबिर के बताए हुलिए के अनुसार एक व्यक्ति पुलिस को देखकर मकान के पीछे स्थित घने जंगल और पहाड़ी क्षेत्र की तरफ भागने लगा. पुलिस ने पीछा किया, लेकिन आरोपी जंगल और पहाड़ी क्षेत्र का फायदा उठाकर फरार हो गया.

पुलिस ने आरोपी की पहचान नरसी पिता दला ताबियाड, जाति मीणा, निवासी पांथल, थाना बिछीवाड़ा के रूप में की. इसके बाद पुलिस टीम ने मकान की तलाशी ली. मकान के दाहिने हिस्से में गांजे के छोटे-बड़े हरे पौधे दिखाई दिए. टीम ने पौधों को उखाड़कर खेत के कोने पर एकत्र किया. इसके बाद मकान के नीचे की तरफ स्थित खेत की तलाशी लेने पर वहां भी कपास की फसल की आड़ में गांजे के पौधे उगे हुए मिले.

280 किलोग्राम गांजा खेत से बरामद

पुलिस ने खेत से मिले सभी गांजे के पौधों को उखाड़कर एकत्र किया और उनकी गिनती की. कुल 2505 हरे गांजे के पौधे पाए गए. अलग-अलग प्लास्टिक के थैलों में भरकर पौधों का वजन किया गया, तो तीन थैलों का वजन क्रमशः 130 किलो, 90 किलो और 60 किलो, यानी कुल 280 किलोग्राम पाया गया. पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है. जब्त गांजे की कीमत करीब 40 लाख रुपये बताई जा रही है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Dungarpur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़ें:रात में दंपती को बदमाशों ने घेरा, हमला कर की लूट, दोनों गंभीर रूप से घायल

ट्रेंडिंग न्यूज़

खाकी पर घूस का संगीन आरोप! टोडारायसिंह थाने के पूर्व थानाधिकारी समेत 6 पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज

बसों के हेंड ब्रेक लगाकर हड़ताल पर चले ऑपरेटर, आज रात 12 बजे से अनिश्चितकालीन Strike का ऐलान, ऑनलाइन बुकिंग भी बंद

केमिकल से भरे टैंकर में लगी भीषण आग, नजारा देख कांप जाएगी रूह! देखें Video

कौन हैं युवा IPS विशाल जांगिड़? जिनके आते ही प्रतापगढ़ के अपराधियों में मचा हड़कंप

हल्दी, मिर्च और धनिया के नाम पर क्या बिक रहा? शाहाबाद में बिना लेबल वाले मसालों से मचा हड़कंप

चित्तौड़गढ़ में अमित शाह और CM भजनलाल खोलेंगे सौगातों का पिटारा, 21 फीट की अष्टधातु अटल प्रतिमा का करेंगे भव्य अनावरण

पुलिस लाइन में ही खाकी को खुली चुनौती! कांस्टेबल के घर से 27 लाख पार, चोरों ने ऐसे दिया वारदात को अंजाम

बारां के घोघरा गांव की दर्दनाक तस्वीर, मुक्तिधाम नहीं मिला तो नदी किनारे करना पड़ा अंतिम संस्कार

जोधपुर में अचानक भरभराकर गिरा मंदिर का हिस्सा, नाले में समाई स्कॉर्पियो

अमित शाह 16 अगस्त को अलवर दौरे पर, 700 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात

सोना फिर हुआ महंगा, चांदी के नहीं बदले दाम, जानें 8 अगस्त के ताजा रेट

5 लाख की रकम जमीन में छिपाई, लेकिन भूल गया ठिकाना… एक साल बाद निकाले तो मिला कागज का ढेर!

धौलपुर में AC-कूलर की ठंडी हवा के चक्कर में बड़ा खेल! खुलते ही सामने आया 35 लाख का मामला

निजी बस ऑपरेटरों का आंदोलन छठे दिन भी जारी, सोमवार तक समाधान नहीं तो पूरे चूरू में चक्का जाम

बेंगलुरु में गूंजा राजस्थान का नाम! CM भजनलाल का बड़ा ऐलान, प्रवासियों को दिया ‘पधारो म्हारे देस’ का न्योता

'शाम को तेरे घर आ जाता हूं...' बयान से गरमाई प्रतापगढ़ की राजनीति, राहुल गांधी पोस्ट विवाद ने पकड़ा तूल

राजस्थान में निकाय चुनाव की तैयारी तेज, 13-14 अगस्त को आरक्षण की लॉटरी से तय होंगे समीकरण

चरागाह पर कब्जा किया तो अब खैर नहीं! अखबार में नाम के साथ छपेगी फोटो, चार सौ बीसी करने वालों पर फिर होगी FIR

23 अगस्त को जंतर-मंतर पर सवर्ण शक्ति का महाजुटान! UGC रोलबैक को लेकर बड़ा ऐलान

एक ऑडियो ने खोल कर रख दिया हत्या की साजिश का राज! पति-पत्नी ने दी थी 50 हजार की सुपारी, 2.29 लाख के लेनदेन में मर्डर

राजस्थान में चारागाह भूमि पर कब्जाधारियों को 15 दिन का अल्टीमेटम, फिर होगी FIR... घुमंतू परिवारों को पुनर्वास तक नहीं हटाएगी सरकार

'कपड़े उतारो सभी...' शिक्षिका का आदेश सुनते ही सन्न रह गईं छात्राएं, वजह ने सबको चौंका दिया

सावधान! ऑनलाइन गेमिंग और 500 रुपये की ID के लालच में डूबे करोड़ों, जयपुर पुलिस ने भंडाफोड़ कर 5 को दबोचा!

Crocodile: नहीं थम रहा मगरमच्छों की मौत का सिलसिला, बीते 4 दिनों में 3 Crocodiles के मिले शव

सेफ्टी टैंक की खुदाई बनी मौत का गड्ढा! 20 फीट नीचे दबा मजदूर, 12 घंटे बाद निकला शव

शाम होते ही बदल जाएगा राजस्थान का मौसम, गरजेंगे बादल, चलेगी आंधी और जमकर बरसेगा पानी!

झालावाड़, बारां और प्रतापगढ़ समेत बारिश से भीगेंगे राजस्थान के ये जिले, IMD ने सुबह 4:26 पर जारी किया अलर्ट

सोने ने लगाई लंबी छलांग, चांदी भी हुई बेकाबू, मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, 13 जिलों में येलो अलर्ट, आंधी-तूफान के साथ बारिश की चतावनी जारी

पानी जैसी दाल, सब्जियों के साथ आटे में लगे कीड़े, रामगंजमंडी की अन्नपूर्णा रसोई में हंगामा, 8 की जगह 10 रुपये वसूलने का आरोप

सड़क किनारे मिला उपसरपंच के पति का शव, सिर पर चोट के निशान से हत्या की आशंका

बूंदी जनाना अस्पताल में प्रसूता की मौत के बाद हंगामा, डेड बॉडी ले जाने पर परिजनों ने एंबुलेंस रोकी, इलाज में लापरवाही के लगाए आरोप

मंच पर जगह नहीं मिली तो भड़कीं भाजपा नेता, सम्मान नहीं मिलने से नाराज हुए नेता-कार्यकर्ता, खूब हुई नोकझोंक

डूंगरपुर के स्कूल में 19 साल के लड़के की लाश मिलने से हड़कंप, 9 दिन पहले खाने-कमाने गया था अहमदाबाद

नकली सोना, असली लाखों का लोन! गोल्ड लोन कंपनियों को चूना लगाने वाली गैंग के 7 गिरफ्तार

Pratapgarh Road Accident: प्रतापगढ़ में बड़ा सड़क हादसा, भुतयवर घाटी की खाई में जा गिरी रोडवेज बस, 20-25 यात्री थे सवार

जैसलमेर में 50 फीट ऊपर उछला पानी, सेल्फी लेने वालों की लगी भीड़

जोधपुर में ASI 40 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार, ACB ने किया ट्रैप

ब्लैकमेल कर 3 साल तक मिटाई हवस, प्रेगनेंट हुई तो आरोपी ने दी जान से मारने की धमकी, पढ़ें चूरू का शर्मनाक मामला

TAGS:
Dungarpur News
Rajasthan News
Rajasthan crime

About the Author

Aman Singh

Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
खेत में कपास की आड़ में उगा रखा था गांजा, 2505 पौधे जब्त, आरोपी मौके से फरार
2
3
4
5