/खेत में कपास की आड़ में उगा रखा था गांजा, 2505 पौधे जब्त, आरोपी मौके से फरार

Dungarpur News: राजस्थान के डूंगरपुर जिले में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत जिला विशेष टीम और बिछीवाड़ा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पांथल गांव के खेतों से गांजे के हरे पौधे जब्त किए हैं. पुलिस ने खेत से कुल 280 किलोग्राम वजनी 2505 गांजे के हरे पौधे बरामद किए. जब्त गांजे के पौधों की अनुमानित बाजार कीमत करीब 40 लाख रुपए बताई गई है.

मुखबिर की सूचना पर हुई कार्रवाई

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डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा थाने के सीआई देवेंद्र देवल ने बताया कि डीएसटी प्रभारी को मुखबिर से सूचना मिली कि नरसी पिता दला ताबियाड, निवासी पांथल, थाना बिछीवाड़ा के खेतों में अवैध रूप से गांजे की फसल उगाई जा रही है. सूचना के बाद डीएसटी और बिछीवाड़ा थाना पुलिस की टीम इलेक्ट्रॉनिक उपकरण एवं अन्य अनुसंधान सामग्री के साथ मौके के लिए रवाना हुई. टीम पांथल गांव पहुंची, तो मुखबिर के बताए हुलिए के अनुसार एक व्यक्ति पुलिस को देखकर मकान के पीछे स्थित घने जंगल और पहाड़ी क्षेत्र की तरफ भागने लगा. पुलिस ने पीछा किया, लेकिन आरोपी जंगल और पहाड़ी क्षेत्र का फायदा उठाकर फरार हो गया.

पुलिस ने आरोपी की पहचान नरसी पिता दला ताबियाड, जाति मीणा, निवासी पांथल, थाना बिछीवाड़ा के रूप में की. इसके बाद पुलिस टीम ने मकान की तलाशी ली. मकान के दाहिने हिस्से में गांजे के छोटे-बड़े हरे पौधे दिखाई दिए. टीम ने पौधों को उखाड़कर खेत के कोने पर एकत्र किया. इसके बाद मकान के नीचे की तरफ स्थित खेत की तलाशी लेने पर वहां भी कपास की फसल की आड़ में गांजे के पौधे उगे हुए मिले.

280 किलोग्राम गांजा खेत से बरामद

पुलिस ने खेत से मिले सभी गांजे के पौधों को उखाड़कर एकत्र किया और उनकी गिनती की. कुल 2505 हरे गांजे के पौधे पाए गए. अलग-अलग प्लास्टिक के थैलों में भरकर पौधों का वजन किया गया, तो तीन थैलों का वजन क्रमशः 130 किलो, 90 किलो और 60 किलो, यानी कुल 280 किलोग्राम पाया गया. पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है. जब्त गांजे की कीमत करीब 40 लाख रुपये बताई जा रही है.