/उदयपुर में 3 साल के मासूम को सांप ने काटा, अस्पताल में इलाज के दौरान मौत

Udaipur Snakebite: राजस्थान के उदयपुर जिले के खेरवाड़ा थाना क्षेत्र के खांडी ओबरी गांव में एक साढ़े 3 साल के बच्चे को सांप ने कांट लिया. जिसकी डूंगरपुर जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई. बच्चा अपने घर के आंगन में खेल रहा था इसी दौरान सांप ने उसे काट लिया था. पुलिस ने डूंगरपुर जिला अस्पताल की मोर्चरी में शव रखवाया है.

घर के आंगन में खेल रहे मासूम को सांप ने डसा

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मामले के अनुसार, घटना उदयपुर जिले के खेरवाड़ा थाना क्षेत्र के खांडी ओबरी गांव की है. सुबह के समय मासूम बच्चे की मां घर के आंगन में बर्तन धो रही थी. इसी दौरान पास में ही खेल रहे साढ़े 3 साल के आर्यन डामोर को अचानक एक जहरीले सांप ने डंस लिया. बच्चे के चिल्लाने पर परिजनों को घटना का पता चला.

इलाज के दौरान मासूम ने तोड़ा दम

सांप के काटने के बाद परिजन आनन-फानन में अचेत होते बच्चे को लेकर स्थानीय खेरवाड़ा अस्पताल पहुंचे. प्राथमिक उपचार के बाद भी बच्चे की हालत में सुधार नहीं हुआ और उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे तुरंत डूंगरपुर जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया. परिजनों ने बिना समय गंवाए बच्चे को डूंगरपुर जिला अस्पताल पहुंचाया, लेकिन यहां लाने पर डॉक्टरों ने जांच के बाद मासूम को मृत घोषित कर दिया.

गांव में शोक की लहर

घटना के बाद पीड़ित परिजनों ने खेरवाड़ा थाना पुलिस को मामले की सूचना दी. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया. जहां पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है. वहीं मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. मासूम की मौत के बाद पूरे गांव में शोक का माहौल है.

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