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उदयपुर में 3 साल के मासूम को सांप ने काटा, अस्पताल में इलाज के दौरान मौत

Udaipur Snakebite: उदयपुर के खेरवाड़ा थाना क्षेत्र के खांडी ओबरी गांव में घर के आंगन में खेल रहे साढ़े 3 साल के मासूम आर्यन डामोर को जहरीले सांप ने डंस लिया. परिजन उसे डूंगरपुर जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

Edited byAman SinghReported byAkhilesh kumar sharma
Published: Jul 03, 2026, 02:00 PM|Updated: Jul 03, 2026, 02:00 PM
उदयपुर में 3 साल के मासूम को सांप ने काटा, अस्पताल में इलाज के दौरान मौत
Image Credit: Udaipur SnakebiteSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Udaipur Snakebite: राजस्थान के उदयपुर जिले के खेरवाड़ा थाना क्षेत्र के खांडी ओबरी गांव में एक साढ़े 3 साल के बच्चे को सांप ने कांट लिया. जिसकी डूंगरपुर जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई. बच्चा अपने घर के आंगन में खेल रहा था इसी दौरान सांप ने उसे काट लिया था. पुलिस ने डूंगरपुर जिला अस्पताल की मोर्चरी में शव रखवाया है.

घर के आंगन में खेल रहे मासूम को सांप ने डसा

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मामले के अनुसार, घटना उदयपुर जिले के खेरवाड़ा थाना क्षेत्र के खांडी ओबरी गांव की है. सुबह के समय मासूम बच्चे की मां घर के आंगन में बर्तन धो रही थी. इसी दौरान पास में ही खेल रहे साढ़े 3 साल के आर्यन डामोर को अचानक एक जहरीले सांप ने डंस लिया. बच्चे के चिल्लाने पर परिजनों को घटना का पता चला.

इलाज के दौरान मासूम ने तोड़ा दम

सांप के काटने के बाद परिजन आनन-फानन में अचेत होते बच्चे को लेकर स्थानीय खेरवाड़ा अस्पताल पहुंचे. प्राथमिक उपचार के बाद भी बच्चे की हालत में सुधार नहीं हुआ और उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे तुरंत डूंगरपुर जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया. परिजनों ने बिना समय गंवाए बच्चे को डूंगरपुर जिला अस्पताल पहुंचाया, लेकिन यहां लाने पर डॉक्टरों ने जांच के बाद मासूम को मृत घोषित कर दिया.

गांव में शोक की लहर

घटना के बाद पीड़ित परिजनों ने खेरवाड़ा थाना पुलिस को मामले की सूचना दी. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया. जहां पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है. वहीं मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. मासूम की मौत के बाद पूरे गांव में शोक का माहौल है.

पढ़ें एक और बड़ी खबर

कोटा के नयागांव आंवली रोजड़ी इलाके के एक मकान में भारी भरकम कोबरा घुसने से हड़कंप मच गया. कोबरा को देखकर परिवार के लोग दहशत में आ गए. कोबरा घर में रखे बक्शा के पीछे जाकर छिप गया. हालांकि लोगों ने लोगों ने कोबरा को भगाने का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हो पाए.

सूचना के बाद मौके पर पहुंचे स्नैक केचर गोविंद शर्मा ने कड़ी मशक्कत के बाद करीब 5 फीट लंबे ब्लैक कोबरा का रेस्क्यू किया और लाडपुरा के जंगल में आजाद किया, तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली. मौसम में बदलाव के साथ ही सुदूर ग्रामीण अंचल के इलाकों में कोबरा सहित अन्य जंगली जीव जंतुओं का खतरा बढ़ता जा रहा है.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.Read More

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