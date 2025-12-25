डूंगरपुर में बनेंगे 31 अटल ज्ञान केंद्र, 3 करोड़ 87 लाख का बजट हुआ स्वीकृत

Dungarpur News: राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में ज्ञान, शिक्षा और समग्र विकास को नई दिशा देने के उद्देश्य से एक अहम पहल की शुरुआत की है. इसके तहत प्रदेश की ग्राम पंचायतों में ‘अटल ज्ञान केंद्र’ स्थापित किए जाएंगे. इस योजना के अंतर्गत डूंगरपुर जिले में कुल 31 अटल ज्ञान केंद्र खोले जाएंगे.
Dungarpur News: राज्य सरकार ने इन केंद्रों की स्थापना के लिए 3 करोड़ 87 लाख रुपये का बजट स्वीकृत कर दिया है. इन केंद्रों का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को डिजिटल शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और करियर मार्गदर्शन जैसी महत्वपूर्ण सुविधाएं उपलब्ध कराना है.
डूंगरपुर जिला परिषद के एसीईओ अनिल पहाड़िया ने बताया कि जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में ज्ञान और विकास को बढ़ावा देने के लिए पहले चरण में 3000 से अधिक आबादी वाले ग्राम पंचायत मुख्यालयों को प्राथमिकता दी गई है. इसी आधार पर जिले की 31 ग्राम पंचायतों का चयन किया गया है, ताकि अधिक से अधिक युवाओं और ग्रामीण नागरिकों को इस योजना का लाभ मिल सके.
झोथरी पंचायत समिति में 1 अटल ज्ञान केंद्र खोला जाएगा
चयनित पंचायत समितियों में सागवाड़ा पंचायत समिति में 7, बिछीवाड़ा में 6, सीमलवाड़ा में 5, डूंगरपुर पंचायत समिति में 3, साबला में 3, जबकि आसपुर, गलियाकोट और दोवड़ा पंचायत समितियों में 2-2 अटल ज्ञान केंद्र स्थापित किए जाएंगे. वहीं झोथरी पंचायत समिति में 1 अटल ज्ञान केंद्र खोला जाएगा. इन केंद्रों के माध्यम से जिले के दूरस्थ और आदिवासी बहुल क्षेत्रों तक आधुनिक शिक्षा और तकनीक की पहुंच सुनिश्चित की जाएगी.
अटल ज्ञान केंद्र के भवन निर्माण पर 8 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे
एसीईओ अनिल पहाड़िया ने बताया कि प्रत्येक अटल ज्ञान केंद्र के भवन निर्माण पर 8 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे, जबकि फर्नीचर, कंप्यूटर और अन्य तकनीकी संसाधनों की व्यवस्था के लिए 4.50 लाख रुपये की राशि निर्धारित की गई है. इन केंद्रों में आधुनिक कंप्यूटर लैब, ई-लाइब्रेरी, विभिन्न प्रकार की शैक्षणिक और प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित किताबें, इंटरनेट कनेक्टिविटी और ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म विकसित किए जाएंगे.
इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को ग्राम स्तर पर ही शहरों जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराना है, ताकि उन्हें शिक्षा और करियर की तैयारी के लिए बाहर न जाना पड़े. प्रत्येक अटल ज्ञान केंद्र के संचालन के लिए एक प्रशिक्षित ‘अटल प्रेरक’ नियुक्त किया जाएगा. यह स्थानीय युवा होगा, जिसे विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा. अटल प्रेरक केंद्र के दैनिक कार्यों का संचालन करेगा और आम नागरिकों को सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी प्रदान करेगा.
जिला प्रशासन का मानना है कि अटल ज्ञान केंद्रों की स्थापना से डूंगरपुर जिले में डिजिटल साक्षरता बढ़ेगी, युवाओं को बेहतर अवसर मिलेंगे और ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास को मजबूती मिलेगी.
