डूंगरपुर में सेक्स रैकेट का खुलासा, होटल से 5 महिलाएं और संचालक गिरफ्तार

Dungarpur News: राजस्थान के डूंगरपुर जिले में डूंगरपुर स्पेशल पुलिस टीम व सागवाड़ा थाना पुलिस ने पुलिस उपाधीक्षक के नेतृत्व में सागवाड़ा में एक होटल पर वेश्यावृत्ति का भंडाफोड़ किया है. एक कांस्टेबल को बोगस ग्राहक बनाकर भेजा और फिर पुलिस ने दबिश देकर 5 महिलाओं और 1 होटल संचालक को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस मामले में महिलाओं और होटल संचालक से पूछताछ कर रही है.

डूंगरपुर जिले के एएसपी अशोक मीणा ने बताया कि जिले में अवैध गतिविधियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है. इसके तहत सागवाड़ा थाना क्षेत्र के होटल संतोष पर वेश्यावृत्ति की सूचना मिली थी. इस पर डूंगरपुर डीएसपी तपेंद्र मीणा सागवाड़ा पहुंचे. डूंगरपुर स्पेशल पुलिस और सागवाड़ा थाने की टीम ने मिलकर होटल पर छापेमारी की योजना बनाई.

एक कांस्टेबल को 500-500 रुपए के 2 नोट देकर बोगस ग्राहक बनाकर होटल पर भेजा. होटल के काउंटर पर प्रभु नाम का एक व्यक्ति बैठा हुआ था. पास ही 5 महिलाएं भी बैठी हुई थी. बोगस ग्राहक बनकर गए कांस्टेबल ने लकड़ी उपलब्ध करवाने की बात कही. जिसपर होटल संचालक ने 1 हजार रुपए में लड़की देने की बात कही. उसने पास ही बैठी महिलाओं को दिखाया और एक को सेलेक्ट करने के लिए कहा.

इशारा कर एक महिला को कमरे में ले गया. इसके बाद इशारा मिलते ही इंतजार कर रही पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई. होटल के पहली मंजिल पर काउंटर पर होटल संचालक और 4 महिलाएं बैठी थी. जबकि कमरे से एक अन्य महिला को पकड़ा. होटल संचालक प्रभु पुत्र हुरजी डोडियार मीणा निवासी जोगपुर धातुआ फला चितरी से पूछताछ करने पर उसने महिलाओं से वेश्यावृत्ति करवाने की बात कबूली.

इसके लिए प्रत्येक ग्राहक से 1 हजार रुपए लेने की बात कही, जिसमें से 500 रुपए महिला और 500 रुपए होटल रूम के एवज में लेना बताया. पुलिस ने होटल संचालक व पांचों महिलाओं को भी गिरफ्तार कर लिया है. फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है.