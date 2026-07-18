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डूंगरपुर में चांदीपुरा Virus से 6 साल की बच्ची की मौत, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, शुरू हुआ सर्वे और फॉगिंग

Chandipura Virus: डूंगरपुर के रतनपुरा गांव में चांदीपुरा वायरस के चलते 6 वर्षीय बालिका की मौत हो गई. घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग ने प्रभावित क्षेत्र में रैपिड रिस्पांस टीम भेजकर 75 घरों का सर्वे और 353 लोगों की स्क्रीनिंग की, जिसमें किसी में भी बुखार के लक्षण नहीं मिले.

Edited byAman SinghReported byAkhilesh kumar sharma
Published: Jul 18, 2026, 08:35 PM|Updated: Jul 18, 2026, 08:35 PM
डूंगरपुर में चांदीपुरा Virus से 6 साल की बच्ची की मौत, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, शुरू हुआ सर्वे और फॉगिंग
Image Credit: Chandipura VirusSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Dungarpur Chandipura Virus: राजस्थान के डूंगरपुर जिले के सीमलवाड़ा खंड के रतनपुरा गांव में 6 वर्षीय बालिका की चांदीपुरा वायरस के चलते मौत हो गई है. इस घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह हरकत में आ गया है और क्षेत्र में एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं.

अचानक उल्टियां करने लगी बालिका

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मामले के अनुसार, 13 जुलाई 2026 को शाम 4 बजे रतनपुरा में 6 वर्षीय रिंकू को अचानक उल्टियां होने लगीं. परिजन उसे तुरंत सीमलवाड़ा के एक निजी अस्पताल ले गए, जहां से स्थिति गंभीर होने के कारण उसे गुजरात के मोडासा और अंततः हिम्मतनगर के सरकारी अस्पताल में रेफर कर दिया गया.

रैपिड रिस्पांस टीम ने प्रभावित क्षेत्र का किया दौरा

इलाज के दौरान 15 जुलाई 2026 को बालिका की मौत हो गई. मामले की सूचना मिलने के बाद मुख्य चिकित्सा अधिकारी सीमलवाड़ा के नेतृत्व में ''रैपिड रिस्पांस टीम'' ने प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया. टीम ने क्षेत्र के 75 घरों का सर्वे किया और कुल 353 लोगों की स्क्रीनिंग की, जिसमें किसी भी व्यक्ति में बुखार के लक्षण नहीं पाए गए.

संक्रमण की रोकथाम के लिए 17 घरों में पाइरेथ्रम स्प्रे का छिड़काव

क्षेत्र में मच्छरों और संक्रमण की रोकथाम के लिए 17 घरों में पाइरेथ्रम स्प्रे का छिड़काव किया गया और फॉगिंग भी करवाई गई. जांच के लिए 40 रक्त पट्टिकाएं (ब्लड सैम्पल्स) प्रयोगशाला भेजी गई है. स्वास्थ्य विभाग ने क्षेत्र में लगातार निगरानी रखने, मौसमी बीमारियों के प्रति लोगों को जागरूक करने और पेयजल स्रोतों के शुद्धिकरण के सख्त निर्देश दिए हैं.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
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