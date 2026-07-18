/डूंगरपुर में चांदीपुरा Virus से 6 साल की बच्ची की मौत, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, शुरू हुआ सर्वे और फॉगिंग

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Dungarpur Chandipura Virus: राजस्थान के डूंगरपुर जिले के सीमलवाड़ा खंड के रतनपुरा गांव में 6 वर्षीय बालिका की चांदीपुरा वायरस के चलते मौत हो गई है. इस घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह हरकत में आ गया है और क्षेत्र में एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं.
अचानक उल्टियां करने लगी बालिका
मामले के अनुसार, 13 जुलाई 2026 को शाम 4 बजे रतनपुरा में 6 वर्षीय रिंकू को अचानक उल्टियां होने लगीं. परिजन उसे तुरंत सीमलवाड़ा के एक निजी अस्पताल ले गए, जहां से स्थिति गंभीर होने के कारण उसे गुजरात के मोडासा और अंततः हिम्मतनगर के सरकारी अस्पताल में रेफर कर दिया गया.
रैपिड रिस्पांस टीम ने प्रभावित क्षेत्र का किया दौरा
इलाज के दौरान 15 जुलाई 2026 को बालिका की मौत हो गई. मामले की सूचना मिलने के बाद मुख्य चिकित्सा अधिकारी सीमलवाड़ा के नेतृत्व में ''रैपिड रिस्पांस टीम'' ने प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया. टीम ने क्षेत्र के 75 घरों का सर्वे किया और कुल 353 लोगों की स्क्रीनिंग की, जिसमें किसी भी व्यक्ति में बुखार के लक्षण नहीं पाए गए.
संक्रमण की रोकथाम के लिए 17 घरों में पाइरेथ्रम स्प्रे का छिड़काव
क्षेत्र में मच्छरों और संक्रमण की रोकथाम के लिए 17 घरों में पाइरेथ्रम स्प्रे का छिड़काव किया गया और फॉगिंग भी करवाई गई. जांच के लिए 40 रक्त पट्टिकाएं (ब्लड सैम्पल्स) प्रयोगशाला भेजी गई है. स्वास्थ्य विभाग ने क्षेत्र में लगातार निगरानी रखने, मौसमी बीमारियों के प्रति लोगों को जागरूक करने और पेयजल स्रोतों के शुद्धिकरण के सख्त निर्देश दिए हैं.
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