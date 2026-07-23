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डूंगरपुर छात्रावास विवाद में कोर्ट ने ट्रस्ट के अधिकार को माना वैध, हर्षवर्धन सिंह बोले- सत्य और न्याय की जीत

Dungarpur News: डूंगरपुर में श्री लक्ष्मण राजपूत छात्रावास विवाद मामले में एडीजे कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए छात्रावास और उसकी भूमि को श्री लक्ष्मण देवस्थान निधि ट्रस्ट की संपत्ति माना है. फैसले के बाद पूर्व राजपरिवार और राजपूत समाज ने इसे सत्य और न्याय की जीत बताते हुए खुशी जताई.

Edited byAman Singh
Published: Jul 23, 2026, 07:14 PM|Updated: Jul 23, 2026, 07:14 PM
डूंगरपुर छात्रावास विवाद में कोर्ट ने ट्रस्ट के अधिकार को माना वैध, हर्षवर्धन सिंह बोले- सत्य और न्याय की जीत
Image Credit: Dungarpur News

Dungarpur News: राजस्थान के डूंगरपुर शहर के पुराना बस स्टैंड के पीछे स्थित श्री लक्ष्मण राजपूत छात्रावास विवाद पर एडीजे कोर्ट के फैसले पर पूर्व राजपरिवार और राजपूत समाज को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने अपने आदेश में छात्रावास व उसकी भूमि को श्री लक्ष्मण देवस्थान निधि ट्रस्ट की संपत्ति बताया है. इधर कोर्ट का फैसला आने के बाद पूर्व राजपरिवार व राजपूत समाज ने खुशी जताई है.

श्रीलक्ष्मण राजपूत छात्रावास में आयोजित पत्रकार वार्ता में पूर्व राजपरिवार के महारावल और पूर्व राज्यसभा सांसद हर्षवर्धन सिंह ने कहा कि ये छात्रावास हमेशा से समाज का है और रहेगा, लेकिन कुछ लोगों ने समाज को गुमराह कर इसे हथियाने का प्रयास किया. लेकिन कोर्ट में सत्य की जीत हुई.

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महारावल हर्षवर्धन सिंह ने न्यायालय के निर्णय को सत्य और न्याय की जीत बताया

पूर्व राज्यसभा सांसद और पूर्व राजपरिवार के महारावल हर्षवर्धन सिंह ने श्रीलक्ष्मण राजपूत छात्रावास से जुड़े कानूनी मामले में न्यायालय के निर्णय को सत्य और न्याय की जीत बताया है. उन्होंने कहा कि श्री लक्ष्मण राजपूत छात्रावास हमेशा से क्षत्रिय समाज का रहा है और इस पर अधिकार को लेकर कुछ अराजक या असामाजिक तत्वों द्वारा जबरन कब्जा करने का प्रयास किया गया था.

उन्होंने कहा कि न्यायालय ने मामले के सभी तथ्यों और दस्तावेजों का बारीकी से परीक्षण करने के बाद निर्णय श्रीलक्ष्मण राजपूत छात्रावास के पक्ष में दिया है. इससे यह साफ हो गया है कि छात्रावास पर समाज का अधिकार पूरी तरह वैध है. इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि अदालत के फैसले के बाद अब छात्रावास में सुचारू रूप से व्यवस्थाएं संचालित की जाएंगी और समाज के हित में कार्य आगे बढ़ाए जाएंगे.

लोगों द्वारा समाज को गुमराह कर छात्रावास पर कब्जा करने का आरोप

अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा डूंगरपुर के जिलाध्यक्ष करणीराज सिंह चौहान बिछीवाड़ा ने कहा कि समाज में ही कुछ लोगों ने समाज को गुमराह कर छात्रावास पर कब्जा करने की कोशिश की थी, लेकिन ये सफल नहीं हो सकी. इस छात्रावास का संचालन हमेशा क्षत्रिय समाज के हित में होगा. जहां छात्र रहकर अपनी पढ़ाई पूरी कर सकेंगे.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
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