/डूंगरपुर छात्रावास विवाद में कोर्ट ने ट्रस्ट के अधिकार को माना वैध, हर्षवर्धन सिंह बोले- सत्य और न्याय की जीत

Dungarpur News: राजस्थान के डूंगरपुर शहर के पुराना बस स्टैंड के पीछे स्थित श्री लक्ष्मण राजपूत छात्रावास विवाद पर एडीजे कोर्ट के फैसले पर पूर्व राजपरिवार और राजपूत समाज को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने अपने आदेश में छात्रावास व उसकी भूमि को श्री लक्ष्मण देवस्थान निधि ट्रस्ट की संपत्ति बताया है. इधर कोर्ट का फैसला आने के बाद पूर्व राजपरिवार व राजपूत समाज ने खुशी जताई है.

श्रीलक्ष्मण राजपूत छात्रावास में आयोजित पत्रकार वार्ता में पूर्व राजपरिवार के महारावल और पूर्व राज्यसभा सांसद हर्षवर्धन सिंह ने कहा कि ये छात्रावास हमेशा से समाज का है और रहेगा, लेकिन कुछ लोगों ने समाज को गुमराह कर इसे हथियाने का प्रयास किया. लेकिन कोर्ट में सत्य की जीत हुई.

Add Zee News as a Preferred Source

महारावल हर्षवर्धन सिंह ने न्यायालय के निर्णय को सत्य और न्याय की जीत बताया

पूर्व राज्यसभा सांसद और पूर्व राजपरिवार के महारावल हर्षवर्धन सिंह ने श्रीलक्ष्मण राजपूत छात्रावास से जुड़े कानूनी मामले में न्यायालय के निर्णय को सत्य और न्याय की जीत बताया है. उन्होंने कहा कि श्री लक्ष्मण राजपूत छात्रावास हमेशा से क्षत्रिय समाज का रहा है और इस पर अधिकार को लेकर कुछ अराजक या असामाजिक तत्वों द्वारा जबरन कब्जा करने का प्रयास किया गया था.

उन्होंने कहा कि न्यायालय ने मामले के सभी तथ्यों और दस्तावेजों का बारीकी से परीक्षण करने के बाद निर्णय श्रीलक्ष्मण राजपूत छात्रावास के पक्ष में दिया है. इससे यह साफ हो गया है कि छात्रावास पर समाज का अधिकार पूरी तरह वैध है. इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि अदालत के फैसले के बाद अब छात्रावास में सुचारू रूप से व्यवस्थाएं संचालित की जाएंगी और समाज के हित में कार्य आगे बढ़ाए जाएंगे.

लोगों द्वारा समाज को गुमराह कर छात्रावास पर कब्जा करने का आरोप

अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा डूंगरपुर के जिलाध्यक्ष करणीराज सिंह चौहान बिछीवाड़ा ने कहा कि समाज में ही कुछ लोगों ने समाज को गुमराह कर छात्रावास पर कब्जा करने की कोशिश की थी, लेकिन ये सफल नहीं हो सकी. इस छात्रावास का संचालन हमेशा क्षत्रिय समाज के हित में होगा. जहां छात्र रहकर अपनी पढ़ाई पूरी कर सकेंगे.