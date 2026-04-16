/बाल विवाह पर प्रशासन का बड़ा एक्शन, 14 साल की बच्ची की शादी रुकवाई, 15 साल के बालक के साथ होने वाले थे 7 फेरे

Dungarpur Bal Vivah: डूंगरपुर जिले में चाइल्ड लाइन, सृष्टि सेवा संस्थान, धंबोला पुलिस व सीमलवाड़ा प्रशासन की ओर से बाँकडा पंचायत क्षेत्र के नया गांव में.बाल विवाह रुकवाने की कार्रवाई की. टीम ने 14 साल की बालिका व उसके 15 वर्षीय भाई की शादी रुकवाई और परिजनों को पाबंद किया गया.



सूचना पर ग्राम विकास अधिकारी जितेंद्र मीणा, पुलिस थाना धंबोला से एएसआई छतर सिंह, चाइल्ड हेल्पलाइन से सुपरवाइजर कमलेश जैन, अनीता भील और सृष्टि सेवा समिति के जिला समन्वयक सुरेश होली के साथ एएनएम रेखा वाघेला की एक संयुक्त टीम मौके पर पहुंची. टीम ने देखा कि घर में शादी की रस्में चल रही थीं और बालक-बालिका के शरीर पर हल्दी लगी हुई थी.परिजनों से पूछताछ करने पर पता चला कि बालक की शादी 18 अप्रैल और बालिका की शादी 21 अप्रैल को होनी तय थी.



जब टीम ने आधार कार्ड और मार्कशीट जैसे दस्तावेजों की जांच की, तो पाया कि बालिका की उम्र मात्र 14 वर्ष और बालक की उम्र लगभग 15 वर्ष ही थी. इसके बाद प्रशासन और पुलिस की टीम ने मौके पर मौजूद माता-पिता और परिजनों को बाल विवाह के कानूनी परिणामों के बारे में समझाया.



टीम की समझाइश के बाद परिजनों ने अपनी गलती स्वीकार की और लिखित में शपथ ली कि जब तक बच्चे कानूनी उम्र के नहीं हो जाते, वे उनकी शादी नहीं करेंगे.मौके पर उपस्थित अधिकारियों और परिजनों के हस्ताक्षर के साथ पंचनामा तैयार कर बाल विवाह रुकवा दिया गया.

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