सरोदा पंचायत समिति नहीं बनने पर डूंगरपुर में आक्रोश, ग्रामीणों ने जलाई अधिसूचना

Dungarpur News: राजस्थान के डूंगरपुर जिले में ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग की ओर से नई पंचायत समितियों की अधिसूचना जारी की गई है. इधर अधिसूचना जारी होने के बाद डूंगरपुर जिले में विरोध के स्वर भी उठने लगे हैं, जिसके तहत सरोदा को पंचायत समिति नहीं बनाने पर जनप्रतिनिधियों व ग्रामीणों ने सरोदा में विरोध प्रदर्शन किया.

ग्रामीणों की अधिसूचना की प्रतियां जलाई और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. डूंगरपुर में पंचायत पुनर्गठन के तहत पाडवा व भंडारी दो नई पंचायत समिति बनाई गई है. वहीं सरोदा को पंचायत समिति नहीं बनाया गया है. जिसके बाद सरोदा के जनप्रगिनिधि व ग्रामीणों में सरकार के प्रति आक्रोश व्याप्त है.

इसी आक्रोश के तहत सरोदा पंचायत के सरपंच पन्नालाल डोडियार के नेतृत्व में पंचायतीराज के जनप्रतिनिधि व ग्रामीण सरोदा बस स्टैंड पर एकत्रित हुए. वहीं सरोदा को पंचायत समिति नहीं बनाने पर जमकर प्रदर्शन किया. इस मौके पर ग्रामीणों ने सरकार की ओर से जारी अधिसूचना की प्रतियां जलाकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.

इस मौके पर सरपंच पन्नालाल डोडियार व पूर्व उप सरपंच किशोर भट्ट ने बताया कि जनप्रतिनिधि व ग्रामीण सरोदा को वर्ष 2017 से पंचायत समिति बनाने की मांग कर रहे हैं. कांग्रेस व भाजपा दोनों ही पार्टियों ने उन्हें आश्वासन दिया था, लेकिन दोनों ही पार्टियों ने सरोदा की अनदेखी की और पास की पाडवा पंचायत को समिति बना दिया. जबकि सरोदा पंचायत पाडवा से हर मायने में आगे है.

सरोदा विभिन्न पंचायतों का सेंटर प्वाइंट है. पंचायत समिति बनाए जाने को लेकर हर मापदंड को सरोदा पंचायत पूरी कर रही है. बावजूद उसके सरोदा को पंचायत समिति नहीं बनाया गया, जिससे ग्रामीणों में रोष व्याप्त है. ग्रामीणों ने सरकार को इसका नतीजा चुनाव में भुगतने की चेतावनी भी दी है.