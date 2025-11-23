Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

सरोदा पंचायत समिति नहीं बनने पर डूंगरपुर में आक्रोश, ग्रामीणों ने जलाई अधिसूचना

Dungarpur News: डूंगरपुर जिले में ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग की ओर से नई पंचायत समितियों की अधिसूचना जारी की गई है. इधर अधिसूचना जारी होने के बाद डूंगरपुर जिले में विरोध के स्वर भी उठने लगे हैं.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Akhilesh kumar sharma
Published: Nov 23, 2025, 04:47 PM IST | Updated: Nov 23, 2025, 04:47 PM IST

Trending Photos

राजस्थान में 10 हजार करोड़ से बनेगा इनलैंड पोर्ट, पश्चिमी राजस्थान को होगा भारी मुनाफा!
9 Photos
Rajasthan Government Project

राजस्थान में 10 हजार करोड़ से बनेगा इनलैंड पोर्ट, पश्चिमी राजस्थान को होगा भारी मुनाफा!

राजस्थान में इस दिन से शुरू विंटर वेकेशन, छुट्टियों में इन डेस्टिनेशन्स पर अभी से कर लें घूमने का प्लान
9 Photos
Rajasthan winter vacation

राजस्थान में इस दिन से शुरू विंटर वेकेशन, छुट्टियों में इन डेस्टिनेशन्स पर अभी से कर लें घूमने का प्लान

राजस्थान में प्रॉपर्टी खरीदने वालों पर दोहरी मार! सरकार ने बढ़ाई निर्माण लागत, रजिस्ट्री खर्च उड़ाएंगे होश
7 Photos
jaipur

राजस्थान में प्रॉपर्टी खरीदने वालों पर दोहरी मार! सरकार ने बढ़ाई निर्माण लागत, रजिस्ट्री खर्च उड़ाएंगे होश

जोधपुर-पाली में बनेगी नई स्मार्ट सिटी!करोड़ों की बिजली-पानी परियोजना को मंजूरी
7 Photos
Rajasthan Government Project

जोधपुर-पाली में बनेगी नई स्मार्ट सिटी!करोड़ों की बिजली-पानी परियोजना को मंजूरी

सरोदा पंचायत समिति नहीं बनने पर डूंगरपुर में आक्रोश, ग्रामीणों ने जलाई अधिसूचना

Dungarpur News: राजस्थान के डूंगरपुर जिले में ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग की ओर से नई पंचायत समितियों की अधिसूचना जारी की गई है. इधर अधिसूचना जारी होने के बाद डूंगरपुर जिले में विरोध के स्वर भी उठने लगे हैं, जिसके तहत सरोदा को पंचायत समिति नहीं बनाने पर जनप्रतिनिधियों व ग्रामीणों ने सरोदा में विरोध प्रदर्शन किया.

ग्रामीणों की अधिसूचना की प्रतियां जलाई और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. डूंगरपुर में पंचायत पुनर्गठन के तहत पाडवा व भंडारी दो नई पंचायत समिति बनाई गई है. वहीं सरोदा को पंचायत समिति नहीं बनाया गया है. जिसके बाद सरोदा के जनप्रगिनिधि व ग्रामीणों में सरकार के प्रति आक्रोश व्याप्त है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

इसी आक्रोश के तहत सरोदा पंचायत के सरपंच पन्नालाल डोडियार के नेतृत्व में पंचायतीराज के जनप्रतिनिधि व ग्रामीण सरोदा बस स्टैंड पर एकत्रित हुए. वहीं सरोदा को पंचायत समिति नहीं बनाने पर जमकर प्रदर्शन किया. इस मौके पर ग्रामीणों ने सरकार की ओर से जारी अधिसूचना की प्रतियां जलाकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.

इस मौके पर सरपंच पन्नालाल डोडियार व पूर्व उप सरपंच किशोर भट्ट ने बताया कि जनप्रतिनिधि व ग्रामीण सरोदा को वर्ष 2017 से पंचायत समिति बनाने की मांग कर रहे हैं. कांग्रेस व भाजपा दोनों ही पार्टियों ने उन्हें आश्वासन दिया था, लेकिन दोनों ही पार्टियों ने सरोदा की अनदेखी की और पास की पाडवा पंचायत को समिति बना दिया. जबकि सरोदा पंचायत पाडवा से हर मायने में आगे है.

सरोदा विभिन्न पंचायतों का सेंटर प्वाइंट है. पंचायत समिति बनाए जाने को लेकर हर मापदंड को सरोदा पंचायत पूरी कर रही है. बावजूद उसके सरोदा को पंचायत समिति नहीं बनाया गया, जिससे ग्रामीणों में रोष व्याप्त है. ग्रामीणों ने सरकार को इसका नतीजा चुनाव में भुगतने की चेतावनी भी दी है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंDungarpur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news