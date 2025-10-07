हथियारबंद बदमाशों ने रुकवाई निजी बस, यात्रियों में मची चीख पुकार, फिर...

Dungarpur News: राजस्थान के डूंगरपुर जिले में बदमाशों को पुलिस का कोई खौफ नहीं बचा है. इसका उदाहरण आज रात डूंगरपुर जिले के दोवड़ा थाना क्षेत्र में देखने को मिला. जहां डकैती की मंशा से हथियार बंद कार सवारों ने एक निजी बस को रोक लिया, लेकिन बस में सवार सवारियों के चिल्लाने व हल्ला करने पर बदमाश फरार हो गए.

बस चालक देवकुमार मीणा ने बताया कि उनकी एक बस प्रतिदिन डूंगरपुर से इंदौर जाती है. आज भी देर शाम बस डूंगरपुर से इंदौर जाने के लिए रवाना हुई थी. इस दौरान डूंगरपुर आसपुर मार्ग पर पुनाली घाटा में फिल्मी स्टाइल में ईको सवार हथियार बंद बदमाशों ने बस को ओवर टेक करते हुए ईको गाड़ी को बस के आगे लगा दी और बस को रुकवा दिया.

बस को रोकते ही कार में सवार करीब सात से आठ युवक हाथों में लठ और तलवार लेकर नीचे उतरे. इधर बदमाशों को देखकर बस चालक ने केबिन की लाइट चालू कर दी. लाइट चालू करते ही सवारियां चिल्लाने लगीं और हल्ला सुनकर बदमाश भाग खड़े हुए.

चालक ने बताया कि कार में आए बदमाश लूटपाट करने और गाड़ी में तोड़फोड़ करने आए थे, लेकिन गाड़ी में लोकल सवारियां होने और हल्ला करने से बदमाश भाग गए. इसके बाद बस चालक ने घटना की जानकारी बस मालिक और दोवड़ा थाना पुलिस को दी. वहीं बस चालक ने बदमाशों का एक वीडियो भी बनाया है, जिसको पुलिस को भेजा है. पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी है.