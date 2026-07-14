/पुलिस लाइन में कांस्टेबल ने साथी पर किया चाकू से हमला, BAP सांसद राजकुमार रोत का गनमैन घायल

राज्य चुनें
Rajasthan Crime: राजस्थान के डूंगरपुर शहर की पुलिस लाइन से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां आपसी विवाद में एक कांस्टेबल ने अपने ही साथी कांस्टेबल पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया. सीने में चाकू लगने से कांस्टेबल गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
घायल कांस्टेबल BAP सांसद राजकुमार रोत का गनमैन
घायल कांस्टेबल कपिल वर्तमान में भारत आदिवासी पार्टी (BAP) के सांसद राजकुमार रोत का गनमैन है. मामले के अनुसार, पीड़ित कांस्टेबल कपिल और आरोपी कांस्टेबल कांतिलाल पुलिस लाइन के क्वार्टर की एक ही बिल्डिंग में ऊपर-नीचे रहते हैं. आरोपी कांस्टेबल कांतिलाल आए दिन शराब के नशे में धुत होकर कपिल और उसके परिवार के साथ गाली-गलौज और बदतमीजी करता था.
कांतिलाल ने बीती रात शराब के नशे में पत्नी और साली से गालि गलौच की. पत्नी ने कपिल को सूचना दी. कपिल अपने निर्माणाधीन मकान से रात 12 बजे पुलिस लाइन क्वार्टर आया, तभी अचानक कांतिलाल अपने क्वार्टर का दरवाजा खोलकर निकला और चाकू से हमला कर दिया.
लहूलुहान हालत में कांस्टेबल जिला अस्पताल में भर्ती
घटना के बाद पुलिस लाइन में हड़कंप मच गया. लहूलुहान हालत में कांस्टेबल कपिल को तुरंत डूंगरपुर जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज जारी है. घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस मामले के हर पहलू की बारीकी से जांच कर रही है. हालांकि इस मामले में पुलिस के अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है.
गनमैन पर हुए हमले पर सांसद राजकुमार रोत ने ट्वीट किया. राजकुमार रोत ने लिखा- डूंगरपुर में एक पुलिसकर्मी द्वारा चाकूबाजी कर मेरे PSO को गंभीर चोटें पहुंचाई गई हैं. मैं राजस्थान पुलिस, उदयपुर रेंज पुलिस और डूंगरपुर पुलिस से कठोर कानूनी कार्रवाई करने की मांग करता हूं.
डूंगरपुर में एक पुलिसकर्मी द्वारा चाकूबाजी कर मेरे PSO को गंभीर चोटें पहुंचाई गई हैं। मैं @PoliceRajasthan @IgpUdaipur व @DungarpurP से कठोर कानूनी कार्यवाही करने की मांग करता हूँ।— Rajkumar Roat (@roat_mla) July 13, 2026
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Dungarpur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!