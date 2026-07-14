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पुलिस लाइन में कांस्टेबल ने साथी पर किया चाकू से हमला, BAP सांसद राजकुमार रोत का गनमैन घायल

Rajasthan Crime: डूंगरपुर पुलिस लाइन में आपसी विवाद के दौरान एक कांस्टेबल ने अपने साथी कांस्टेबल कपिल पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. घायल कांस्टेबल कपिल BAP सांसद राजकुमार रोत के गनमैन हैं और उनका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है.

Edited byAman SinghReported byAkhilesh kumar sharma
Published: Jul 14, 2026, 11:44 AM|Updated: Jul 14, 2026, 11:44 AM
पुलिस लाइन में कांस्टेबल ने साथी पर किया चाकू से हमला, BAP सांसद राजकुमार रोत का गनमैन घायल
Image Credit: Rajasthan CrimeSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan Crime: राजस्थान के डूंगरपुर शहर की पुलिस लाइन से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां आपसी विवाद में एक कांस्टेबल ने अपने ही साथी कांस्टेबल पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया. सीने में चाकू लगने से कांस्टेबल गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

घायल कांस्टेबल BAP सांसद राजकुमार रोत का गनमैन

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घायल कांस्टेबल कपिल वर्तमान में भारत आदिवासी पार्टी (BAP) के सांसद राजकुमार रोत का गनमैन है. मामले के अनुसार, पीड़ित कांस्टेबल कपिल और आरोपी कांस्टेबल कांतिलाल पुलिस लाइन के क्वार्टर की एक ही बिल्डिंग में ऊपर-नीचे रहते हैं. आरोपी कांस्टेबल कांतिलाल आए दिन शराब के नशे में धुत होकर कपिल और उसके परिवार के साथ गाली-गलौज और बदतमीजी करता था.

कांतिलाल ने बीती रात शराब के नशे में पत्नी और साली से गालि गलौच की. पत्नी ने कपिल को सूचना दी. कपिल अपने निर्माणाधीन मकान से रात 12 बजे पुलिस लाइन क्वार्टर आया, तभी अचानक कांतिलाल अपने क्वार्टर का दरवाजा खोलकर निकला और चाकू से हमला कर दिया.

लहूलुहान हालत में कांस्टेबल जिला अस्पताल में भर्ती

घटना के बाद पुलिस लाइन में हड़कंप मच गया. लहूलुहान हालत में कांस्टेबल कपिल को तुरंत डूंगरपुर जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज जारी है. घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस मामले के हर पहलू की बारीकी से जांच कर रही है. हालांकि इस मामले में पुलिस के अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है.

गनमैन पर हुए हमले पर सांसद राजकुमार रोत ने ट्वीट किया. राजकुमार रोत ने लिखा- डूंगरपुर में एक पुलिसकर्मी द्वारा चाकूबाजी कर मेरे PSO को गंभीर चोटें पहुंचाई गई हैं. मैं राजस्थान पुलिस, उदयपुर रेंज पुलिस और डूंगरपुर पुलिस से कठोर कानूनी कार्रवाई करने की मांग करता हूं.

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Aman Singh

Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
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