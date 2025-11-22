Zee Rajasthan
SIR पर भड़के BAP सांसद राजकुमार रोत, कहा- कोविड से बड़ी महामारी है यह, कितने BLO की जान चली गई

Dungarpur News: बांसवाड़ा-डूंगरपुर से बीएपी सांसद राजकुमार ने डूंगरपुर में पत्रकार वार्ता करते हुए चुनाव आयोग की ओर से चलाये जा रहे एसआईआर पर कडा प्रहार किया है. सांसद राजकुमार रोत ने एसआईआर को कोविड से बड़ी माहमारी बताया है. इस मौके पर उन्होंने राजस्व मंत्री द्वारा बीएपी के सूपड़ा साफ़ होने के बयान पर राजस्व मंत्री हेमंत मीणा पर भी जमकर निशाना साधा है.
 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Akhilesh kumar sharma
Published: Nov 22, 2025, 02:36 PM IST | Updated: Nov 22, 2025, 02:36 PM IST

Dungarpur News: डूंगरपुर शहर में सांसद ऑफिस में आयोजित पत्रकार वार्ता में सांसद राजकुमार रोत ने एसआईआर पर निशाना साधते हुए कहा कि एसआईआर की योजना अधिकारियों ने एसी ऑफिस में बैठकर बनाई है. गांवों की भौगोलिक स्थितियां अलग हैं. ग्रामीण क्षेत्र में घर दूर होते हैं. एक एक घर तक पहुंचने के लिए आधा घंटा तक खर्च होता है. ऐसे में एक बीएलओ 50 घरों तक एक दिन में ऐसे पहुंच पायेगा.

उन्होंने एसआईआर को कोविड से भी बड़ी महामारी बताया . उन्होंने कहा कि कोविड में स्कूले बंद होने से पढ़ाई प्रभावित हुई थी. वहीं, अब एसआईआर में स्कूल तो खूली हुई है लेकिन शिक्षकों की ड्यूटी एसआईआर कार्य में लगने से शिक्षक स्कूलों में नहीं है, जिसके चलते बच्चों की पढ़ाई चौपट हो रही है. सरकार ने आपा दाबी में अर्धवार्षिक परीक्षा पहले करवा दी लेकिन एसआईआर में ड्यूटी होने से शिक्षक अपना कोर्स पूरा तक नहीं करवा पाए.

बीएलओ डरे हुए हैं. मानसिक दबाव के चलते देशभर में 19 बीएलओ की अलग-अलग कारणों से मौत चुकी है. राजस्थान में भी कई बीएलओ की जान चली गई है. किसी को अटैक आ रहा है कोई आत्महत्या कर रहा है. इसमें सरकार को सोचना चाहिए. एसआईआर में टाइम एक्स्टेंशन देना चाहिए और बीएलओ पर वर्क लोड को कम करना चाहिए.

राजस्व मंत्री पर साधा निशाना
सांसद राजकुमार रोत ने राजस्व मंत्री हेमंत मीणा पर भी निशाना साधा. उन्होंने मंत्री से सवाल किया कि आप राजस्व मंत्री हो आपने अपने कार्यकाल में क्या किया ? टीएसपी क्षेत्र से किसी व्यक्ति को पहली बार राजस्व मंत्री बनाया गया है. आज आदिवासी बहुल क्षेत्रों में जल जंगल और जमीन सबसे बड़ी समस्या है . आदिवासी क्षेत्र में डेढ़ लाख परिवारी बिलानाम जमीन पर मकान बनाकार रह रहे हैं लेकिन आप राजस्व मंत्री है आपके कार्यकाल में कितने दलित आदिवासी और पिछडो को पट्टे दिए है.

आपको मौका मिला है तो आपको लोगों का भला करना चाहिए था लेकिन आप किसी का भला नहीं कर पाए. उन्होंने कहा कि बीएपी का सूपड़ा साफ़ हो या ना हो लेकिन उनके विभाग का सूपड़ा साफ़ होने से सरकार का भी सूपड़ा साफ़ हो रहा है.

