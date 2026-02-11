बजट को लेकर BAP सांसद राजकुमार रोत का बयान, बोले- आदिवासी बाहुल्य जिलों के साथ सौतेला व्यवहार

Rajasthan Budget 2026: बांसवाड़ा-डूंगरपुर से बीएपी सांसद राजकुमार रोत ने राज्य सरकार के बजट घोषणा में आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों के जिलों के साथ सौतेला व्यवहार करने के आरोप लगाए हैं.
Trending Photos
Rajasthan Budget 2026: प्रदेश सरकार की ओर से पेश किए गए आम बजट पर बांसवाड़ा-डूंगरपुर से बीएपी सांसद राजकुमार रोत ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. सांसद राजकुमार रोत ने राज्य सरकार के बजट घोषणा में आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों के जिलों के साथ सौतेला व्यवहार करने के आरोप लगाए हैं.
सांसद राजकुमार रोत ने कहा कि इस क्षेत्र के सरकारी विधालयों की दयनीय स्थिति है. ऐसे समय में शिक्षण संस्थाओं की भौतिक सुविधा के लिए एक बड़े बजटीय घोषणा की उम्मीद थी, लेकिन सरकार ने आंशिक बजट देकर-ऊट के मुंह में जीरा वाली बात को सार्थक किया.
यह भी पढ़ें- मोती महल झंडा प्रकरण का हुआ ‘दी एंड’, राजपरिवार के वंशज विश्वेन्द्र सिंह ने फहराया रियासतकालीन ध्वज
आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में लंबे समय से ट्राइबल टूरिज्म कॉरिडोर बनाने, माही व कडाना बांध से बांसवाड़ा-डूंगरपुर के तालाब नदियों को आपस में जोड़ के वृहद सिंचाई परियोजना स्वीकृत करने की मांग की जा रही है. उम्मीद थी कि इस बजट में बड़ी घोषणा होगी, लेकिन इस बजट में निराशा के अलावा और कुछ नहीं मिला. आदिवासी क्षेत्र में शिक्षित युवाओं को सरकारी नौकरी के पैकेज की उम्मीद थी लेकिन युवाओं को भी निराश किया गया है.
पढ़ें एक और बड़ी खबर
सलूंबर थाना क्षेत्र के हरिजन बस्ती में अज्ञात चोरों ने एक सूने मकान के ताले तोड़कर वारदात को अंजाम दिया. घर के मालिक मनोहर लाल अपने परिवार के साथ 8 फरवरी को शादी समारोह में खेरवाड़ा गए हुए थे. 11 फरवरी को सूचना मिली कि घर के ताले टूटे पड़े हैं. लौटकर देखा तो मुख्य दरवाजे, कमरों और अलमारी के ताले टूटे हुए थे.
यह भी पढ़ें- राजस्थान में इस दिन से बदलेगा मौसम का मिजाज! जानें बारिश और पश्चिमी विक्षोभ की पूरी जानकारी
चोर सोने-चांदी के जेवरात और नकदी लेकर फरार हो गए. आसपास के दो और मकान को भी चोरों ने निशाना बनाया. बताया जा रहा है कि शंभू लाल और भेरूलाल के मकानों में भी चोरी की वारदात हुई है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. लगे सीसीटीवी कैमरे के द्वारा पुलिस तलाश कर रही है.
यह भी पढ़ें-अब कॉपियां हाथ से नहीं, कंप्यूटर पर होंगी चेक! 12 फरवरी से राजस्थान में बोर्ड परीक्षाओं का आगाज
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंDungarpur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!