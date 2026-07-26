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डूंगरपुर में सांसद राजकुमार रोत का सरकार पर हमला, UCC और शिक्षा व्यवस्था पर उठाए सवाल

Rajkumar Roat: भारत आदिवासी पार्टी (BAP) के वरिष्ठ नेता और सांसद राजकुमार रोत ने डूंगरपुर सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य सरकार, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत पर निशाना साधा. उन्होंने शिक्षा व्यवस्था, समान नागरिक संहिता (UCC) और संयुक्त राष्ट्र संघ (UN) में आदिवासियों के अधिकारों को लेकर सरकार की नीतियों की कड़े शब्दों में आलोचना की है.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Reported By Akhilesh kumar sharma
Published:Jul 26, 2026, 02:28 PM IST | Updated:Jul 26, 2026, 02:28 PM IST
डूंगरपुर में सांसद राजकुमार रोत का सरकार पर हमला, UCC और शिक्षा व्यवस्था पर उठाए सवाल
Image Credit: Rajkumar Roat

Rajasthan Politics: आसपुर विधायक उमेश मीणा, जिला अध्यक्ष अनुतोष रोत सहित पार्टी के अन्य नेताओं की मौजदूगी में सांसद राजकुमार रोत ने राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के एक हालिया बयान पर तंज कसते हुए उनके इस्तीफे की मांग की. उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री का एक बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि ''अगर केंद्र के शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे देंगे, तो मैं भी दे दूंगा.'' मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आप अपना इस्तीफा कब दे रहे हैं? राजस्थान के युवाओं और शिक्षकों को केंद्र से ज़्यादा आपके इस्तीफे की ज़रूरत है, क्योंकि आपने प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को बदहाल कर दिया है.


यूएन (UN) में आदिवासियों की स्थिति और राष्ट्रीय पार्टियों की नीति पर साधा निशाना
संयुक्त राष्ट्र संघ में देश के आदिवासियों का प्रतिनिधित्व करने के बाद डूंगरपुर लौटने पर सांसद रोत ने आदिवासियों के अधिकारों की पैरवी का जिक्र करते हुए राजकुमार रोत ने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों राष्ट्रीय पार्टियां आदिवासियों को केवल वोट बैंक समझती हैं.

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मानगढ़ धाम पर आकर कांग्रेस और बीजेपी के बड़े नेता कहते हैं कि आदिवासी यहाँ के मूल निवासी हैं, लेकिन विश्व पटल (UN) पर भारत सरकार 1982 से लगातार यह बयान देती आ रही है कि भारत में कोई विशेष आदिवासी समुदाय नहीं रहता. यह आदिवासियों के साथ सबसे बड़ा कुठाराघात है. उन्होंने कहा कि भारत आदिवासी पार्टी और विभिन्न सामाजिक संगठन पूरे देश के आदिवासी इलाकों में जन-जागरण अभियान चलाएंगे और राष्ट्रीय पार्टियों के इस दोहरे रवैये का पर्दाफाश करेंगे.


यूसीसी (UCC) के नाम पर धार्मिक राजनीति का आरोप
यूसीसी (Uniform Civil Code) के मुद्दे पर बोलते हुए रोत ने उदयपुर से बीजेपी सांसद मन्नालाल रावत द्वारा मुख्यमंत्री को लिखे गए पत्र पर कड़ा विरोध जताया. जानकारी मिली है कि उदयपुर सांसद ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मांग की है कि यूसीसी से केवल उन्हीं आदिवासियों को बाहर रखा जाए जो खुद को ''हिंदू'' लिखते हैं, जबकि पारंपरिक या अन्य धर्म मानने वाले आदिवासियों को यूसीसी में शामिल कर उनके अधिकार समाप्त कर दिए जाएं.

रोत ने कहा कि बीजेपी राजस्थान में यूसीसी के नाम पर धर्म का कार्ड खेल रही है और आदिवासियों को आपस में लड़ाने की साजिश रच रही है. उन्होंने स्पष्ट किया कि यूसीसी और धर्म दोनों अलग विषय हैं तथा इस तरह की भेदभावपूर्ण नीतियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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