डॉ. भीमराव अम्बेडकर जयंती समारोह में पूर्व मंत्री ममता भूपेश ने की शिरकत, बोलीं- 2029 में कांग्रेस सत्ता में करेगी वापसी

Rajasthan Politics: राजस्थान की पूर्व मंत्री व कांग्रेस के एससी विभाग की प्रदेश अध्यक्ष ममता भूपेश आज डूंगरपुर पहुंची. डूंगरपुर सर्किट हाउस में कांग्रेसी नेताओं ने उनका स्वागत किया. इसके बाद पूर्व मंत्री ममता भूपेश कलेक्ट्रेट पहुंची. जहां उन्होंने बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए बाबा साहब को याद किया. इसके बाद पूर्व मंत्री ममता भूपेश विजयाराजे सिन्ध्या ऑडिटोरियम पहुंची. जहां उन्होंने कांग्रेस एससी विभाग की ओर से डॉ. भीमराव अम्बेडकर जयंती पर आयोजित समारोह में शिरकत की. इस मौके पर कांग्रेस नेता ममता भूपेश ने केंद्र सरकार पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि आज देश में संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं.

उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ईडी, आयकर विभाग और सीबीआई जैसी लोकतांत्रिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके लोगों को डराने-धमकाने का काम कर रही है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार बेरोजगारी और महंगाई जैसे ज्वलंत मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए देश को धर्म के नाम पर बांटने का प्रयास कर रही है. उन्होंने आगे कहा कि "400 पार" का नारा देने वाले प्रधानमंत्री मोदी को जनता ने 240 सीटों पर लाकर आईना दिखा दिया है.

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कांग्रेस की भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करते हुए उन्होंने विश्वास जताया कि 2029 में कांग्रेस पार्टी सत्ता में वापसी करेगी. उन्होंने राहुल गांधी की ''भारत जोड़ो यात्रा'' का जिक्र करते हुए उन्हें एक ऐसा योद्धा बताया जो आम लोगों और गरीबों की आवाज सुनता है. कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया कि वे आगामी चुनावों में कांग्रेस को केंद्र की सत्ता में वापस लाएंगे.

प्रदेश की भजनलाल सरकार को भी लिया आड़े हाथ

पूर्व मंत्री ममता भूपेश ने प्रदेश की भजनलाल सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राजस्थान की जनता खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है. उन्होंने कहा कि गहलोत सरकार के समय में हर विधानसभा क्षेत्र में जो ऐतिहासिक काम हुए थे. वर्तमान सरकार उन्हें पूरा करने के बजाय केवल उनपर अपने नाम के पत्थर और नेम प्लेट लगाने में व्यस्त है. उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार के पास न तो कोई स्पष्ट विजन है और न ही गरीबों के प्रति कोई चिंता.

उन्होंने चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना और कालीबाई भील स्कूटी योजना जैसी जनकल्याणकारी योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि आज जनता इन सुविधाओं के लिए तरस रही है. उन्होंने राज्य की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर भी गंभीर चिंता जताई और कहा कि अपराधों में वृद्धि के कारण जनता में भय का माहौल है. उन्होंने विश्वास जताया कि 2028 में जनता इस सरकार को करारा जवाब देगी और कांग्रेस एक बार फिर भारी बहुमत के साथ सत्ता में लौटेगी.

