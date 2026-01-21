Zee Rajasthan
Dungarpur: लकड़ियों के नीचे गुप्त चैंबर से निकली 12 लाख की शराब, ट्रक चालक सहित 3 तस्कर गिरफ्तार

Rajasthan News: डूंगरपुर पुलिस ने रतनपुर बॉर्डर पर ट्रक के गुप्त चैंबर से 12 लाख की शराब बरामद की. जलाऊ लकड़ियों की आड़ में हो रही तस्करी को एक कार एस्कॉर्ट कर रही थी. पुलिस ने 4 तस्करों को गिरफ्तार कर वाहन जब्त किए हैं.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Akhilesh kumar sharma
Published: Jan 21, 2026, 03:36 PM IST | Updated: Jan 21, 2026, 03:36 PM IST

Dungarpur: लकड़ियों के नीचे गुप्त चैंबर से निकली 12 लाख की शराब, ट्रक चालक सहित 3 तस्कर गिरफ्तार

Dungarpur News: राजस्थान-गुजरात के रतनपुर बॉर्डर पर बिछीवाड़ा थाना पुलिस ने शराब तस्करी के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. पुलिस ने जलाऊ लकड़ी की आड़ में गुजरात भेजी जा रही 12 लाख रुपये की अवैध शराब जब्त की है. शातिर तस्करों ने ट्रक में बाकायदा गुप्त चैंबर बना रखा था और पुलिस को चकमा देने के लिए कार से एस्कॉर्ट भी कर रहे थे.

लकड़ियों के नीचे छिपा था खजाना
पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि उदयपुर की ओर से आ रहे एक गुजरात नंबर के आइसर ट्रक में भारी मात्रा में शराब छिपाई गई है. जब पुलिस ने ट्रक को रुकवाकर तिरपाल हटाया, तो ऊपर केवल जलाऊ लकड़ियां नजर आईं. हालांकि, जब ट्रक की गहनता से तलाशी ली गई, तो केबिन और बॉडी के नीचे एक गुप्त चैंबर मिला. चैंबर से राजस्थान निर्मित विभिन्न ब्रांडों के 146 कार्टन शराब बरामद हुई. तस्करों ने बैच नंबर को हाईलाइटर पेन से मिटा दिया था या स्क्रैच कर दिया था, ताकि पुलिस यह पता न लगा सके कि शराब किस दुकान से खरीदी गई है.

कार से चल रही थी एस्कॉर्टिंग
इस तस्करी को सुरक्षित अंजाम देने के लिए ट्रक के आगे एक वैगनआर कार चल रही थी, जो रास्ते में पुलिस की मौजूदगी की सूचना ट्रक चालक को दे रही थी. पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए कार को भी दबोच लिया. गिरफ्तार तस्करों में सुरेश सिंह (ट्रक चालक, निवासी राजसमंद), शेषमल खटीक (निवासी राजसमंद), कैलाश नायक (निवासी राजसमंद) और मांगीलाल (निवासी राजसमंद)हैं.

पुलिस की कार्रवाई
बिछीवाड़ा थाना पुलिस ने आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर ट्रक, कार और शराब को जब्त कर लिया है. गिरफ्तार किए गए चारों तस्कर राजसमंद जिले के रहने वाले हैं. पुलिस अब इनसे कड़ी पूछताछ कर रही है ताकि इस अवैध नेटवर्क के मुख्य सरगना और शराब की सप्लाई चेन का खुलासा किया जा सके.

