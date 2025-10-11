डूंगरपुर में बिछीवाड़ा पुलिस ने पकड़ा शराब से भरा ट्रक, 15 लाख की शराब के साथ चालक अरेस्ट

Dungarpur News: राजस्थान के डूंगरपुर जिले में पुलिस की ओर से चलाये जा रहे ऑपरेशन स्वच्छता के तहत बिछीवाड़ा थाना पुलिस ने लगातार तीसरे दिन अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. पुलिस ने रतनपुर बोर्डर पर अवैध शराब से भरा ट्रक जब्त करते हुए चालक को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने ट्रक से 15 लाख की शराब जब्त की है.
Dungarpur News: जिले में पुलिस की ओर से चलाये जा रहे ऑपरेशन स्वच्छता के तहत बिछीवाड़ा थाना पुलिस ने लगातार तीसरे दिन अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. पुलिस ने रतनपुर बोर्डर पर अवैध शराब से भरा ट्रक जब्त करते हुए चालक को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने ट्रक से 15 लाख की शराब जब्त की है. प्लास्टिक कैरेट की आड़ में गुजरात शराब तस्करी की जा रही थी. पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है.
डूंगरपुर जिले के बिछीवाडा थाने के थानाधिकारी कैलाश सोनी ने बताया कि डूंगरपुर जिले में पुलिस की ओर से अवैध शराब तस्करी के खिलाफ ऑपरेशन स्वच्छता चलाया जा रहा है. इसी अभियान के तहत राजस्थान-गुजरात के रतनपुर बोर्डर पर पुलिस की ओर से नाकेबंदी की जा रही थी.
इस दौरान मुखबिर के जरिये शराब तस्करी की सुचना मिली थी. सूचना पर उदयपुर की ओर से आ रहे एक ट्रक को रुकवाया गया. पुलिस ने ट्रक की तलाशी ली तो ट्रक में प्लास्टिक कैरेट की आड़ में शराब के कार्टन भरे हुए थे.
पुलिस ने आबकारी अधिनियम में ट्रक चालक सिरोही निवासी कानाराम देवासी को गिरफ्तार किया. वहीं, पुलिस ने ट्रक से अवैध शराब के 240 कार्टन बरामद किये. थानाधिकारी कैलाश सोनी ने बताया कि जब्त
शराब की कीमत करीब 15 लाख रूपये बताई जा रही है. फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है.
गौरतलब है की पुलिस ने 9 अक्टूबर को शराब से भरा एक टेम्पो और 10 अक्टूबर को शराब से भरी एक पिकअप को भी जब्त किया था.
