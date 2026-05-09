/सड़क हादसों में खून देखकर बेचैन हुआ मैकेनिक, अब सैकड़ों परिवारों के चिराग बुझने से बचा रहा चिराग मेहता

Dungarpur News: आमतौर पर एक बाइक मेकेनिक का काम खराब मशीनों को दुरुस्त करना होता है, लेकिन डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा के चिराग मेहता ने मशीनों के साथ-साथ बिखरते परिवारों को सहेजने का जिम्मा उठा लिया है. सड़क हादसों में होने वाली मौतों से विचलित होकर इस युवा मेकेनिक ने जान है जहान है अभियान छेड़ दिया है. चिराग ने गैरेज की कालिख और टूटे हुए पुर्जों के बीच मानवता की नई इबारत लिखी है. अभियान के माध्यम से चिराग पुलिस विभाग के साथ मिलकर दूसरों के घरों के चिरागों को बुझने से बचाने में लगा है.



चिराग मेहता की दुकान पर जब भी कोई एक्सीडेंट वाली बाइक आती, तो उसके टूटे हुए हिस्से और उन पर लगे खून के धब्बे चिराग को झकझोर देते थे. चिराग ने बताया कि वह बाइक तो ठीक कर देता था, लेकिन उस पर बैठने वाले इंसान का क्या हुआ? क्या वो कभी अपने घर लौट पाया? ये सवाल मुझे रातों को सोने नहीं देते थे. इसी बेचैनी ने एक साधारण मेकेनिक को सड़क सुरक्षा का सिपाही बना दिया और चिराग ने सड़क हादसों में किसी की जान न जाये इसके लिए अपनी आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना, चिराग ने प्रशासन और समाज के सामने जागरूकता का प्रस्ताव रखा . वही 22 फरवरी 2026 को जेठाना गांव से इस जान है जहान है अभियान का आगाज किया.

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दिन में दुकान, रात में चौपाल

चिराग दिनभर दुकान पर पसीना बहाते हैं और रात होते ही गांवों में जाकर चौपाल लगाते हैं. पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर चिराग द्वारा अब तक नंदोद, भीलूड़ा, टामटिया और वरदा समेत 14 ग्राम पंचायतों में अभियान को लेकर जागरूकता सभाएं की जा चुकी हैं. यह अभियान सिर्फ बातों तक सीमित नहीं है, बल्कि धरातल पर काम कर रहा है. भामाशाहों के सहयोग से अब तक 200 से अधिक जरूरतमंदों को हेलमेट बांटे गए हैं. रात के अंधेरे में होने वाले हादसों को रोकने के लिए वाहनों पर 5,000 रिफ्लेक्टर लगाने का लक्ष्य रखा गया है. अभियान के तहत सड़कों पर घूमने वाले बेसहारा गौवंश के गले में रेडियम बेल्ट बांधने की भी योजना है, ताकि रात में वे वाहन चालकों को दूर से दिख सकें.



प्रशासन और जनता का मिला भरोसा

चिराग की इस निस्वार्थ सेवा को देखते हुए डूंगरपुर पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने भी उन्हें अपना पूरा समर्थन दिया है. आज जब चिराग हाथ जोड़कर लोगों से हेलमेट पहनने की अपील करते हैं, तो ग्रामीण उनकी बात को गंभीरता से लेते हैं.

चिराग मेहता की यह कहानी साबित करती है कि समाज में बदलाव लाने के लिए किसी ऊंचे पद या बहुत ज्यादा धन की जरूरत नहीं होती; बस एक संवेदनशील दिल और अटूट संकल्प ही काफी है. एक साधारण मैकेनिक होकर भी उन्होंने सड़क सुरक्षा जैसे गंभीर मुद्दे पर जिस तरह प्रशासन और जनता को एक साथ जोड़ा है, वह काबिले तारीफ है. उनका यह प्रयास न केवल सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाएगा, बल्कि आने वाली पीढ़ी को यह संदेश भी देगा कि सजग रहकर हम दूसरों के घरों के 'चिरागों' को बुझने से बचा सकते हैं. 'जान है तो जहान है' अभियान आज डूंगरपुर में बदलाव की एक नई किरण बनकर उभरा है. वही सागवाड़ा का यह मेकेनिक सचमुच "जिंदगी बचाने वाला" दूत बनकर उभर रहा है.

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