Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /dungarpur
  • /सड़क हादसों में खून देखकर बेचैन हुआ मैकेनिक, अब सैकड़ों परिवारों के चिराग बुझने से बचा रहा चिराग मेहता

सड़क हादसों में खून देखकर बेचैन हुआ मैकेनिक, अब सैकड़ों परिवारों के चिराग बुझने से बचा रहा चिराग मेहता

Chirag Mehta: डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा में एक साधारण बाइक मैकेनिक चिराग मेहता ने सड़क हादसों में हो रही मौतों को देखकर एक अनूठा अभियान शुरू किया है. ‘जान है जहान है’ नाम से शुरू इस अभियान के तहत चिराग दिन में गैरेज में काम करते हैं और रात में गांवों में चौपाल लगाकर लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करते हैं.

Edited byAnsh RajReported byAkhilesh kumar sharma
Published: May 09, 2026, 12:21 PM|Updated: May 09, 2026, 12:21 PM
सड़क हादसों में खून देखकर बेचैन हुआ मैकेनिक, अब सैकड़ों परिवारों के चिराग बुझने से बचा रहा चिराग मेहता
Image Credit: Dungarpur News

Dungarpur News: आमतौर पर एक बाइक मेकेनिक का काम खराब मशीनों को दुरुस्त करना होता है, लेकिन डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा के चिराग मेहता ने मशीनों के साथ-साथ बिखरते परिवारों को सहेजने का जिम्मा उठा लिया है. सड़क हादसों में होने वाली मौतों से विचलित होकर इस युवा मेकेनिक ने जान है जहान है अभियान छेड़ दिया है. चिराग ने गैरेज की कालिख और टूटे हुए पुर्जों के बीच मानवता की नई इबारत लिखी है. अभियान के माध्यम से चिराग पुलिस विभाग के साथ मिलकर दूसरों के घरों के चिरागों को बुझने से बचाने में लगा है.


चिराग मेहता की दुकान पर जब भी कोई एक्सीडेंट वाली बाइक आती, तो उसके टूटे हुए हिस्से और उन पर लगे खून के धब्बे चिराग को झकझोर देते थे. चिराग ने बताया कि वह बाइक तो ठीक कर देता था, लेकिन उस पर बैठने वाले इंसान का क्या हुआ? क्या वो कभी अपने घर लौट पाया? ये सवाल मुझे रातों को सोने नहीं देते थे. इसी बेचैनी ने एक साधारण मेकेनिक को सड़क सुरक्षा का सिपाही बना दिया और चिराग ने सड़क हादसों में किसी की जान न जाये इसके लिए अपनी आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना, चिराग ने प्रशासन और समाज के सामने जागरूकता का प्रस्ताव रखा . वही 22 फरवरी 2026 को जेठाना गांव से इस जान है जहान है अभियान का आगाज किया.

Add Zee News as a Preferred Source


दिन में दुकान, रात में चौपाल
चिराग दिनभर दुकान पर पसीना बहाते हैं और रात होते ही गांवों में जाकर चौपाल लगाते हैं. पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर चिराग द्वारा अब तक नंदोद, भीलूड़ा, टामटिया और वरदा समेत 14 ग्राम पंचायतों में अभियान को लेकर जागरूकता सभाएं की जा चुकी हैं. यह अभियान सिर्फ बातों तक सीमित नहीं है, बल्कि धरातल पर काम कर रहा है. भामाशाहों के सहयोग से अब तक 200 से अधिक जरूरतमंदों को हेलमेट बांटे गए हैं. रात के अंधेरे में होने वाले हादसों को रोकने के लिए वाहनों पर 5,000 रिफ्लेक्टर लगाने का लक्ष्य रखा गया है. अभियान के तहत सड़कों पर घूमने वाले बेसहारा गौवंश के गले में रेडियम बेल्ट बांधने की भी योजना है, ताकि रात में वे वाहन चालकों को दूर से दिख सकें.


प्रशासन और जनता का मिला भरोसा
चिराग की इस निस्वार्थ सेवा को देखते हुए डूंगरपुर पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने भी उन्हें अपना पूरा समर्थन दिया है. आज जब चिराग हाथ जोड़कर लोगों से हेलमेट पहनने की अपील करते हैं, तो ग्रामीण उनकी बात को गंभीरता से लेते हैं.

चिराग मेहता की यह कहानी साबित करती है कि समाज में बदलाव लाने के लिए किसी ऊंचे पद या बहुत ज्यादा धन की जरूरत नहीं होती; बस एक संवेदनशील दिल और अटूट संकल्प ही काफी है. एक साधारण मैकेनिक होकर भी उन्होंने सड़क सुरक्षा जैसे गंभीर मुद्दे पर जिस तरह प्रशासन और जनता को एक साथ जोड़ा है, वह काबिले तारीफ है. उनका यह प्रयास न केवल सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाएगा, बल्कि आने वाली पीढ़ी को यह संदेश भी देगा कि सजग रहकर हम दूसरों के घरों के 'चिरागों' को बुझने से बचा सकते हैं. 'जान है तो जहान है' अभियान आज डूंगरपुर में बदलाव की एक नई किरण बनकर उभरा है. वही सागवाड़ा का यह मेकेनिक सचमुच "जिंदगी बचाने वाला" दूत बनकर उभर रहा है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Kota News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


यह भी पढ़ें:Rajasthan News: टोंक में प्रयोगशाला सहायक भर्ती परीक्षा शुरू, 47 हजार से अधिक अभ्यर्थी पंजीकृत, केंद्रों पर रही कड़ी सुरक्षा

ट्रेंडिंग न्यूज़

प्रेमानंद महाराज और धीरेंद्र शास्त्री पर विवादित टिप्पणी करने वाले IPS पर दुष्कर्म का केस दर्ज, जयपुर में मचा हड़कंप

Do You Know: राजस्थान में बाप नाम का है स्टेशन, चाचा से लेकर नाना और साली स्टेशन पर भी रूकती है ट्रैन

बस एक क्लिक में टिकट कंफर्म! AI लैस होगा 40 साल पुराना भारतीय रेलवे सिस्टम

CM किसान सम्मान की 6वीं किस्त पर आया सबसे बड़ा अपडेट, जानें कब आएंगे रुपये!

Rajasthan News: कोटा अस्पताल मामले में सरकार का बड़ा एक्शन, लेडी डॉक्टर बर्खास्त, सर्जन समेत 3 सस्पेंड

अजमेर में खाकी दागदार! महिला साथी के साथ पुलिसकर्मी की शर्मनाक करतूत का भंडाफोड़, केस दर्ज

Rajasthan News: डूंगरपुर में शादी जा रहे तीन भाइयों पर जानलेवा हमला, 25 नकाबपोशों ने लाठियों-पत्थरों से घेरा, 2 उदयपुर रेफर

राजस्थान में करोड़ों से तैयार होगा नया 86 KM लंबा एक्सप्रेसवे, 2 घंटे में जयपुर से पहुंच जाएंगे दिल्ली!

राजस्थान में नहीं थम रहा बारिश का दौर! आज भी इन जिलों में बरसेंगे मेघ, ऑरेंज-येलो अलर्ट जारी

जयपुर से जोधपुर तक मिलेगा न्याय! 7.77 लाख केसों पर होगी एक साथ सुनवाई

सड़क हादसे में गई जिंदगी, लेकिन 3 लोगों को दे गए नया जीवन! जयपुर के ओमप्रकाश बने ‘रियल हीरो’

राजस्थान हाईकोर्ट ने पूर्व विधायकों की पेंशन पर लगाई मुहर, जनहित याचिका खारिज

किसानों की सबसे बड़ी समस्या खत्म! राजस्थान सरकार बनाएगी खेत तक रास्ता, जानें नियम

कक्षा से परे: UEM जयपुर कैसे खुशी, प्रतिभा और भविष्य के नेताओं को विकसित करता है

करोड़ों किसानों का इंतजार खत्म! PM Kisan की 23वीं किस्त पर आया सबसे बड़ा अपडेट

जयपुर में सोना खरीदने वालों की मौज! आई तगड़ी गिरावट पर चांदी ने छुड़ाए पसीने, देखें 9 मई की पूरी रेट लिस्ट

शादी से लौट रही बोलेरो-कार की भिड़ंत, 12 लोग घायल, राजेंद्र गुढ़ा ने पहुंचाया अस्पताल

जैसलमेर में 17 करोड़ की लागत से तैयार होगा ड्रीम प्रोजेक्ट, रोज-रोज के ट्रैफिक जाम से मिलेगा छुटकारा

Rajasthan News: RPSC पर हाईकोर्ट सख्त, स्कूल व्याख्याता भर्ती में 2 साल बाद बदला जवाब, नियुक्ति पर रोक

किसानों के लिए खुशखबरी! जल्द जारी हो सकती है CM किसान सम्मान निधि की 6वीं किस्त

Rajasthan News: मांडल में रोंगटे खड़े कर देने वाला खुलासा, 83 लाख के बीमा क्लेम के लिए 'जिंदा लाशों' का सौदा, ऐसे खुली परतें

मदन राठौड़ ने अपनी ही पार्टी के महामंत्री की ली चुटकी, बोले- आपका ये पिंटू अब भूपेंद्र बन गया है, इनके साइलेंसर लगाना है

राजस्थान कांग्रेस ने तेज की संगठन सृजन अभियान की प्रक्रिया, 4 जिलों में नई कार्यकारिणी घोषित

सहकारिता विभाग में IAS समित शर्मा का '5S' फॉर्मूला, कबाड़ के साथ भ्रष्टाचार पर प्रहार, जानें क्या है पूरा प्लान ?

राजस्थान में पेट्रोल-डीजल के दाम बेकाबू! जयपुर समेत इन शहरों में लगी आग, चेक करें आज के ताजा रेट

आपने बाजरे की राब ट्राई किया क्या ? स्वाद ऐसा जो बना दे दीवाना!

राजस्थान में मौसम का बड़ा अपडेट, धौलपुर-भरतपुर सहित 5 शहरों में आंधी-बारिश का ऑरेंज अलर्ट, पढ़ें पूरी अपडेट

सरिस्का में बनेगा 40 KM एलिवेटेड रोड! नई DPR से बदलेगा अलवर-जयपुर का कनेक्शन, जानें पूरा अपडेट

राजस्थान में चांदी ने छुआ आसामान, सोना धड़ाम से नीचे, सराफा बाजार में मचा धमाल!

पेट्रोल-डीजल भरवाने से पहले जरूर पढ़ें, राजस्थान में यहां मिल रहा सस्ता तेल, टंकी होगी फुल!

मुहाना मंडी में ‘जहर वाले फलों’ का भंडाफोड़! पकड़ा गया 10 हजार किलो सड़ा माल

राजस्थान के इस शहर में मकानों का रंग 'नीला' ही क्यों है? 99% लोग नहीं जानते असली वजह!

अजमेर दरगाह-शिव मंदिर विवाद में कोर्ट का बड़ा फैसला, 9 पक्षकार बाहर, लगा भारी जुर्माना!

क्या आप जानते हैं? राजस्थान का सबसे पुराना किला कौन-सा है?

राजस्थान में मौसम का तगड़ा U-टर्न, जयपुर-अजमेर सहित 9 जिलों में 'येलो अलर्ट', धूल भरी आंधी और बारिश की चेतावनी

राजस्थान में मौसम ने उड़ाए होश, फलोदी 45°C के करीब, जानें प्रदेश के टॉप गर्म शहर

पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढ़ा और पुलिस प्रशासन आमने-सामने, कोतवाल ने सुनाई दो टूक!

झालावाड़ में पिता के पास सो रही 2 साल की मासूम को उठा ले गए कुत्ते, नोंच-नोंच कर मार डाला

Tags:
dungarpur news
Dungarpur Accident

About the Author

Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

Live TV

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Trending

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
Rajasthan Crime: थार गाड़ी में अपहरण के बाद युवक की निर्मम हत्या, सवाई माधोपुर में तनाव

Rajasthan Crime: थार गाड़ी में अपहरण के बाद युवक की निर्मम हत्या, सवाई माधोपुर में तनाव

rajasthan crime
2

गैंगस्टर रोहित गोदारा के नाम से होटल व्यवसायी को खौफनाक धमकी, अवैध वसूली न देने पर जान से मारने की WARNING!

rajasthan crime
3

Mother’s Day Special: अपनी ममता घर छोड़, दूसरों की गोद भर रही है डॉ. आस्था और उनकी 'मदर टीम'

Pratapgarh news
4

इलाज करें या घर चलाएं? सैलरी के लाले पड़ने पर पेन डाउन पर उतरे डूंगरपुर के डॉक्टर, मरीजों परेशान

dungarpur news
5

गरीब परिवार की बेटियों की शादी में आगे आए भगवान! अपने घर से विधि-विधान के साथ कराया विवाह

Alwar News