/बाप के MP-MLA लोगों की समस्याओं को दूर करने के बजाय राजनीति करते हैं- भाजपा नेता

Rajasthan Politics: भारतीय जनता पार्टी जिला संगठन की जिला पदाधिकारियों की बैठक रविवार को नवीन जिला कार्यालय में जिला अध्यक्ष अशोक पटेल की अध्यक्षता में आयोजित हुई. बैठक में संगठन के आगामी कार्यक्रमों, मंडल स्तर की गतिविधियों की समीक्षा तथा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के धंबोला दौरे को लेकर सांसद राजकुमार रोत द्वारा दिए गए बयान पर चर्चा करते हुए भाजपा नेताओं ने विरोध जताया.

भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक पटेल ने बीएपी के सांसद राजकुमार रोत के बयानों का विरोध करते हुए कहा कि सांसद राजकुमार रोत 2 बार कांग्रेस के साथ मिलकर विधायक रहे और अब बाप से सांसद हैं. चौरासी में अभी बीएपी के ही विधायक हैं, लेकिन बीएपी के सांसद और विधायक लोगों की समस्याओं को दूर करने की जगह केवल राजनीति करते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

इस वजह से मुख्यमंत्री के दौरे पर बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी समस्याएं मुख्यमंत्री को बताई. यहां तक कि कई बीएपी के नेता भी मुख्यमंत्री से मिले और यहां की समस्याओं के बारे में उन्हें बताया, तो मुख्यमंत्री ने हाथों हाथ उनका समाधान करने के आदेश दिए. चौरासी विधानसभा और वागड़ में बीएपी के घटते जनाधार की वजह से बीएपी के सांसद घबरा गए हैं.

इस कारण वे मुख्यमंत्री के चौपाल को ड्रामा बताने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि मुख्यमंत्री ने पहले दिन चौपाल में महिलाओं, किसानों, युवाओं और कर्मचारियों से बात की. दूसरे दिन पूरे गांव में घूमते समय सभी वर्ग के लोगों ने अपनी परिवेदनाएं देकर समस्याएं बताई, जिसका उन्होंने समाधान किया. इससे बीएपी की जमीन खिसकने लगी है.

भाजपा जिलाध्यक्ष अशोक पटेल ने 26 मई को आयोजित होने वाली किसान कार्यशाला को लेकर जानकारी दी. उन्होंने कहा कि किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी किसान कार्यशाला में शामिल होंगे. वहीं 27 और 28 मई को दो दिवसीय आवासीय अभ्यास वर्ग प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जाएगा, जिसमें जिला पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष, महामंत्री, विभिन्न मोर्चों और प्रकोष्ठों के पदाधिकारी भाग लेंगे. कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए जिम्मेदारियां भी तय की गईं.

