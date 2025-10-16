Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

ब्राउन शुगर तस्करी गैंग का खुलासा, एक तस्कर गिरफ्तार

Dungarpur News: डूंगरपुर जिले में कोतवाली थाना पुलिस ने ब्राउन शुगर तस्करी गैंग का खुलासा करते हुए एक तस्कर को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपी के पास से 7.45 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त की है.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Akhilesh kumar sharma
Published: Oct 16, 2025, 04:30 PM IST | Updated: Oct 16, 2025, 04:30 PM IST

Trending Photos

सोशल मीडिया चलाते हुए जयपुर की नेहा यादव ने मारी बाजी, RAS ऑफिसर बन रचा इतिहास
10 Photos
jaipur news

सोशल मीडिया चलाते हुए जयपुर की नेहा यादव ने मारी बाजी, RAS ऑफिसर बन रचा इतिहास

दिवाली से पहले राजस्थान का एक गांव ऐसा भी… जहां मातम छाया, 4 जिंदगियां बस आग में राख!
6 Photos
Jaisalmer Bus Fire

दिवाली से पहले राजस्थान का एक गांव ऐसा भी… जहां मातम छाया, 4 जिंदगियां बस आग में राख!

दिवाली पर बनाएं राजस्थान की ये मशहूर मिठाई! त्यौहार को बनाएं स्पेशल
7 Photos
Suji churma Laddu

दिवाली पर बनाएं राजस्थान की ये मशहूर मिठाई! त्यौहार को बनाएं स्पेशल

वासुदेव देवनानी ने RAS टॉपर कुशल चौधरी को साफा पहनाकर दी बधाई, देखें तस्वीरें
7 Photos
Ras topper list

वासुदेव देवनानी ने RAS टॉपर कुशल चौधरी को साफा पहनाकर दी बधाई, देखें तस्वीरें

ब्राउन शुगर तस्करी गैंग का खुलासा, एक तस्कर गिरफ्तार

Dungarpur News: राजस्थान के डूंगरपुर जिले में कोतवाली थाना पुलिस ने ब्राउन शुगर तस्करी गैंग का खुलासा करते हुए एक तस्कर को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपी के पास से 7.45 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त की है. आरोपी के खिलाफ लूट व हत्या का प्रयास के भी मामले दर्ज हैं. पुलिस आरोपी से पूछताछ के साथ गैंग के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी है.

डूंगरपुर जिले के कोतवाली थानाधिकारी शैलेन्द्र सिंह ने बताया कि शहर में मस्तान बाबा का उर्स चल रहा है, जहां पर पुलिस की ओर से ड्यूटी की जा रही थी. इस दौरान एक युवक पुलिस को देखकर भागने लगा. पुलिस ने घेरा डालते हुए युवक को पकड़ा. इस दौरान संदिग्ध लगने पर एक युवक को रोका और उसकी तलाशी ली.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

इस दौरान युवक की जेब से 7.45 ब्राउन शुगर मिली. जिस पर पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में शहर के लालपुरा निवासी साहिल खान को गिरफ्तार किया. थानाधिकारी ने बताया कि आरोपी से उसके अन्य साथियों व ब्राउन शुगर के संबंध में पूछताछ की जा रही है. वहीं उन्होंने बताया कि आरोपी साहिल पर लूट व हत्या के प्रयास के मामले भी दर्ज हैं.

पढ़ें एक और बड़ी खबर

डूंगरपुर जिले में खेलों के प्रति ग्रामीण युवाओं में जागरूकता लाने और छिपी हुई प्रतिभाओं को मंच देने के उद्देश्य से धंबोला स्थित नाथी बेन मुरलीधर त्रिवेदी स्टेडियम जिला स्तरीय ग्रामीण फुटबॉल प्रतियोगिता का आगाज हुआ.

चौरासी विधायक अनिल कटारा ने प्रतियोगिता का शुभारंभ किया. 18 अक्टूबर तक चलने वाली प्रतियोगिता में जिलेभर की टीम भाग ले रही है. प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली टीम को 21,000 रुपये व द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाली टीम को 11,000 रुपये की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंDungarpur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news