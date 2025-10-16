ब्राउन शुगर तस्करी गैंग का खुलासा, एक तस्कर गिरफ्तार

Dungarpur News: राजस्थान के डूंगरपुर जिले में कोतवाली थाना पुलिस ने ब्राउन शुगर तस्करी गैंग का खुलासा करते हुए एक तस्कर को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपी के पास से 7.45 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त की है. आरोपी के खिलाफ लूट व हत्या का प्रयास के भी मामले दर्ज हैं. पुलिस आरोपी से पूछताछ के साथ गैंग के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी है.

डूंगरपुर जिले के कोतवाली थानाधिकारी शैलेन्द्र सिंह ने बताया कि शहर में मस्तान बाबा का उर्स चल रहा है, जहां पर पुलिस की ओर से ड्यूटी की जा रही थी. इस दौरान एक युवक पुलिस को देखकर भागने लगा. पुलिस ने घेरा डालते हुए युवक को पकड़ा. इस दौरान संदिग्ध लगने पर एक युवक को रोका और उसकी तलाशी ली.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

इस दौरान युवक की जेब से 7.45 ब्राउन शुगर मिली. जिस पर पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में शहर के लालपुरा निवासी साहिल खान को गिरफ्तार किया. थानाधिकारी ने बताया कि आरोपी से उसके अन्य साथियों व ब्राउन शुगर के संबंध में पूछताछ की जा रही है. वहीं उन्होंने बताया कि आरोपी साहिल पर लूट व हत्या के प्रयास के मामले भी दर्ज हैं.

पढ़ें एक और बड़ी खबर

डूंगरपुर जिले में खेलों के प्रति ग्रामीण युवाओं में जागरूकता लाने और छिपी हुई प्रतिभाओं को मंच देने के उद्देश्य से धंबोला स्थित नाथी बेन मुरलीधर त्रिवेदी स्टेडियम जिला स्तरीय ग्रामीण फुटबॉल प्रतियोगिता का आगाज हुआ.

चौरासी विधायक अनिल कटारा ने प्रतियोगिता का शुभारंभ किया. 18 अक्टूबर तक चलने वाली प्रतियोगिता में जिलेभर की टीम भाग ले रही है. प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली टीम को 21,000 रुपये व द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाली टीम को 11,000 रुपये की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी.