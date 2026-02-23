Zee Rajasthan
डूंगरपुर में फिर एक्टिव हुआ चड्डी-बनियान गैंग, बंद पड़े मकान में 10 लाख की लूट, 5 तोला सोना और चांदी की मूर्ति चोरी

Chaddi Baniyan Gang News: डूंगरपुर सागवाड़ा के नेमीनाथ नगर में रिश्तेदार की शादी में गई महिला के सूने घर से चोरों ने 9 लाख के सोने के जेवर, गणेश जी की चांदी की मूर्ति और 1.5 लाख नकद चुरा लिए. कुल चोरी करीब 10.5 लाख रुपये की. घर का ताला तोड़कर वारदात की गई. सीसीटीवी में चड्डी-बनियान पहने दो बदमाश कैद हुए. पुलिस जांच में जुटी, संदिग्धों की तलाश जारी.

Published:Feb 23, 2026, 06:49 AM IST

Dungarpur News: राजस्थान के डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा थाना क्षेत्र के नेमीनाथ नगर में शनिवार रात एक सनसनीखेज चोरी की वारदात हुई. स्थानीय निवासी पायल भोई के घर को चोरों ने निशाना बनाया, जहां उन्होंने घर के मुख्य ताले तोड़कर अंदर घुसकर करीब 9 लाख रुपये मूल्य के सोने के जेवर, गणेश जी की चांदी की मूर्ति और डेढ़ लाख रुपये नकद चुरा लिए.


कुल चोरी की राशि लगभग 10.5 लाख रुपये बताई जा रही है. घटना के समय घर पूरी तरह सुनसान था, क्योंकि पायल भोई अपनी बेटी के साथ खेरवाड़ा में रिश्तेदार की शादी समारोह में गई हुई थीं. उनके पति विदेश में नौकरी करते हैं, जिससे घर लंबे समय से खाली पड़ा था.


चोरी कैसे हुई और परिवार को कब पता चला
पायल भोई ने बताया कि शनिवार को शादी में जाने के बाद रविवार सुबह पड़ोसी विनोद जोशी का फोन आया, जिसमें उन्होंने घर का ताला टूटा हुआ होने की सूचना दी. दोपहर में घर लौटने पर पायल ने देखा कि मुख्य द्वार का ताला तोड़ा गया था, घर के अंदर सामान बिखरा पड़ा था और अलमारी में रखे नकद तथा जेवर गायब थे. लगभग 5 तोला सोने के आभूषण और चांदी की मूर्ति भी चोरों की नजर से नहीं बची. परिवार सदमे में है, क्योंकि यह उनकी मेहनत की कमाई थी.

सीसीटीवी में कैद हुए चोर
पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की और आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली. फुटेज में दो बदमाश साफ दिखाई दे रहे हैं, जो केवल चड्डी और बनियान पहने हुए हैं. वे रात के अंधेरे में दबे पांव घर की ओर आते और चोरी करके भागते नजर आ रहे हैं. इस शैली के कारण इन्हें 'चड्डी-बनियान गैंग' या 'चड्डी गैंग' कहा जा रहा है, जो सूने घरों को निशाना बनाने के लिए कुख्यात है. ऐसे गिरोह अक्सर न्यूनतम कपड़ों में वारदात करते हैं ताकि पहचान छिपी रहे.


पुलिस की कार्रवाई
सागवाड़ा थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच तेज कर दी है. सीसीटीवी फुटेज के आधार पर संदिग्धों की तलाश जारी है. पुलिस ने आसपास के इलाकों में छापेमारी शुरू की है और अन्य सीसीटीवी से क्लू जुटा रही है. स्थानीय लोगों में दहशत है, क्योंकि हाल के महीनों में ऐसी चोरियां बढ़ी हैं. पुलिस ने लोगों से सतर्क रहने और घर खाली होने पर सूचना देने की अपील की है. जांच में जल्द ही गिरफ्तारी की उम्मीद जताई जा रही है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंTonk Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


