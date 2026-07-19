/चांदीपुर वायरस के ये 4 लक्षण बच्चों के लिए हैं बेहद खतरनाक, डूंगरपुर की घटना के बाद तुरंत नोट कर लें एक्सपर्ट्स की ये सलाह

Chandipura Virus: राजस्थान के डूंगरपुर जिले में छह वर्षीय बच्ची की गुजरात में इलाज के दौरान मौत के बाद चांदीपुरा वायरस (Chandipura Virus) को लेकर स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बच्ची की मौत चांदीपुरा वायरस संक्रमण से होने की आशंका जताई जा रही है. हालांकि, स्वास्थ्य अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि संक्रमण की पुष्टि लैब रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगी. घटना के बाद राजस्थान और गुजरात के स्वास्थ्य विभाग लगातार संपर्क में हैं और संभावित संक्रमण को रोकने के लिए एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं.

गुजरात से मिली सूचना के बाद राजस्थान में बढ़ाई गई निगरानी

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जानकारी के अनुसार बच्ची को उपचार के लिए गुजरात के हिम्मतनगर सिविल अस्पताल ले जाया गया था, जहां 15 जुलाई को उसके नमूने जांच के लिए लिए गए. उसी दिन बच्ची की मौत हो गई. इसके बाद परिजन शव लेकर अपने गांव लौट आए. बाद में गुजरात स्वास्थ्य विभाग ने मरीज के राजस्थान निवासी होने की जानकारी राजस्थान स्वास्थ्य विभाग को भेजी. सूचना मिलने के बाद जयपुर स्तर से डूंगरपुर के स्वास्थ्य अधिकारियों को अलर्ट किया गया, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीमें तुरंत सक्रिय हो गईं.



गांव में स्क्रीनिंग और फॉगिंग अभियान शुरू

स्वास्थ्य विभाग ने संभावित संक्रमण को देखते हुए धंबोला क्षेत्र के रतनपुरा गांव में विशेष स्वास्थ्य सर्वे अभियान चलाया. अधिकारियों के अनुसार 353 लोगों की स्वास्थ्य जांच (स्क्रीनिंग) की गई. साथ ही गांव में फॉगिंग कराई गई और संक्रमण फैलाने वाले कीटों पर नियंत्रण के लिए विशेष अभियान शुरू किया गया. चिकित्सा विभाग की टीमें घर-घर जाकर लोगों की स्वास्थ्य स्थिति की निगरानी कर रही हैं और बुखार या अन्य संदिग्ध लक्षण मिलने पर तत्काल जांच कराने की सलाह दी जा रही है.



क्या है चांदीपुरा वायरस?

चांदीपुरा वायरस एक वायरल संक्रमण है, जो मुख्य रूप से सैंडफ्लाई (रेतीली मक्खी) के काटने से फैलता है. यह बीमारी बच्चों के लिए अधिक गंभीर मानी जाती है और कई मामलों में तेजी से मस्तिष्क को प्रभावित कर सकती है. विशेषज्ञों के अनुसार संक्रमण होने के बाद शुरुआती 24 से 48 घंटे बेहद महत्वपूर्ण होते हैं. इस दौरान समय पर इलाज नहीं मिलने पर स्थिति गंभीर हो सकती है. फिलहाल इस वायरस के लिए कोई विशेष एंटीवायरल दवा या वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, इसलिए समय पर पहचान और सहायक उपचार ही सबसे प्रभावी उपाय माना जाता है.



बच्चों में दिखें ये खतरनाक लक्षण तो तुरंत अस्पताल जाएं

स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार यदि किसी बच्चे में अचानक तेज बुखार, उल्टी या दस्त, पूरे शरीर में तेज दर्द, बार-बार चक्कर आना, बेहोशी, मिर्गी जैसे दौरे या व्यवहार में अचानक बदलाव जैसे लक्षण दिखाई दें तो इसे बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. ऐसे मामलों में तुरंत नजदीकी अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर चिकित्सकीय जांच करानी चाहिए. डॉक्टरों का कहना है कि शुरुआती इलाज से गंभीर जटिलताओं के खतरे को कम किया जा सकता है.



बचाव ही सबसे बड़ा उपाय

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अलंकार गुप्ता ने बताया कि संक्रमण से बचाव के लिए लोगों को अपने घर और आसपास साफ-सफाई बनाए रखनी चाहिए. कहीं भी पानी जमा नहीं होने देना चाहिए तथा मच्छरों और सैंडफ्लाई से बचाव के उपाय अपनाने चाहिए. बच्चों को पूरी बाजू के कपड़े पहनाना, घर के आसपास नियमित सफाई रखना और आवश्यकता पड़ने पर कीटनाशक दवाओं का उपयोग करना भी संक्रमण की रोकथाम में मददगार हो सकता है.

स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील की है कि किसी भी बच्चे में तेज बुखार या न्यूरोलॉजिकल लक्षण दिखाई देने पर घरेलू उपचार करने के बजाय तुरंत चिकित्सकीय सहायता लें. फिलहाल स्वास्थ्य विभाग पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है और जांच रिपोर्ट आने का इंतजार किया जा रहा है.

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