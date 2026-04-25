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सरकारी स्कूल में चोरों ने बोला धावा, ताला तोड़कर पंखे-ट्यूबलाइट और घड़ी कर दी साफ

Dungarpur Government School Theft: डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र के करोली गांव स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में अज्ञात चोरों ने सेंधमारी कर स्कूल की संपत्ति लूट ली. चोरों ने कक्षा कक्ष का ताला तोड़कर 4 पंखे, 1 ट्यूबलाइट, 1 घड़ी और अन्य कीमती सामान चुरा लिया.

Edited byAnsh RajReported byAkhilesh kumar sharma
Published: Apr 25, 2026, 12:50 PM|Updated: Apr 25, 2026, 12:50 PM
सरकारी स्कूल में चोरों ने बोला धावा, ताला तोड़कर पंखे-ट्यूबलाइट और घड़ी कर दी साफ
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Rajasthan Crime: डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र में स्थित करोली गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में अज्ञात चोरों ने रात के अंधेरे में सेंधमारी की घटना को अंजाम दिया. चोरों ने स्कूल के एक कक्षा कक्ष का ताला तोड़कर अंदर घुसपैठ की और स्कूल की बहुमूल्य संपत्ति पर हाथ साफ कर लिया. इस घटना से स्कूल प्रशासन और स्थानीय ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया है. शनिवार सुबह जब स्कूल स्टाफ नियमित रूप से विद्यालय पहुंचा तो उन्हें कक्षा कक्ष का ताला टूटा हुआ मिला. अंदर जांच करने पर पता चला कि चोरों ने कमरे में लगे 4 पंखे, 1 ट्यूबलाइट, 1 दीवार घड़ी और अन्य कीमती सामान चुरा लिया है. चोरों ने इन सामानों को खोलकर व्यवस्थित तरीके से ले जाने की कोशिश की, जिससे साफ पता चलता है कि यह पूर्व नियोजित घटना थी.

लगातार हो रही चोरियां
स्कूल प्रशासन के अनुसार यह पहली घटना नहीं है. कुछ दिन पहले ही विद्यालय के ‘‘पिंक टॉयलेट’’ के बाहर रखी 500 लीटर क्षमता वाली पानी की टंकी भी चोरी हो गई थी. करोली पंचायत के प्रशासक बाल शंकर मनात ने बताया कि बीती रात चोरों ने फिर से वारदात को अंजाम दिया. उन्होंने कहा कि स्कूल में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से शैक्षणिक वातावरण प्रभावित हो रहा है और छात्रों की पढ़ाई पर बुरा असर पड़ रहा है. स्कूल के प्राचार्य और स्टाफ ने तुरंत बिछीवाड़ा थाना पुलिस को सूचना दी. पुलिस टीम मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण कर रही है. पुलिस ने फिंगरप्रिंट और अन्य सबूत जुटाने का काम शुरू कर दिया है. प्रशासन ने पुलिस से जल्द से जल्द चोरों को पकड़ने और चोरी गए सामान को बरामद करने की अपील की है.

इस घटना से स्थानीय ग्रामीणों और छात्रों के अभिभावकों में गहरी नाराजगी है. कई अभिभावकों का कहना है कि सरकारी स्कूल पहले से ही संसाधनों की कमी से जूझ रहे हैं. ऐसे में अगर स्कूल की बची-खुची संपत्ति भी चोरों के हवाले हो रही है तो बच्चों की शिक्षा कैसे सुनिश्चित होगी? उन्होंने प्रशासन से स्कूल परिसर में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने, CCTV कैमरे लगाने और रात्रि में गश्त बढ़ाने की मांग की है. बिछीवाड़ा थाना पुलिस इस मामले की गहन जांच में जुटी हुई है. पुलिस अधिकारी मान रहे हैं कि चोरों का गिरोह सक्रिय हो सकता है, क्योंकि कुछ दिनों के अंतराल में ही दो बड़ी चोरियां हुई हैं. पुलिस ने आसपास के क्षेत्रों में संदिग्धों की तलाश शुरू कर दी है और आसपास के गांवों में पूछताछ भी की जा रही है.

सरकारी स्कूलों में बार-बार हो रही ऐसी चोरी की घटनाएं न केवल स्कूल की संपत्ति को नुकसान पहुंचाती हैं, बल्कि छात्रों के भविष्य पर भी असर डालती हैं. पंखे और ट्यूबलाइट जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी से गर्मी के मौसम में पढ़ाई प्रभावित होती है. शिक्षा विभाग को ऐसे मामलों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के सरकारी स्कूल सुरक्षित रह सकें.

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Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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