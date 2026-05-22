/डूंगरपुर दौरे पर CM भजनलाल शर्मा का राहुल गांधी पर बड़ा हमला, बोले- बार-बार लॉन्चिंग फिर भी फेल

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Dungarpur News: डूंगरपुर दौरे पर CM भजनलाल शर्मा का अलग अंदाज दिखा. ग्रामीणों संग चाय पी, बच्चों को टॉफियां बांटी और युवाओं के साथ बैडमिंटन खेला. राहुल गांधी पर तीखा हमला बोलते हुए नशे के खिलाफ सख्त अभियान चलाने के निर्देश भी दिए.
Dungarpur News: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपने डूंगरपुर दौरे के दूसरे दिन धंबोला गांव में बिल्कुल अलग अंदाज में नजर आए. उन्होंने दिन की शुरुआत मॉर्निंग वॉक से की और गांव के लोगों के बीच पहुंचकर उनसे सीधा संवाद किया. इस दौरान मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं, युवाओं से बातचीत की और मीडिया से बातचीत में कांग्रेस व राहुल गांधी पर भी निशाना साधा.
ग्रामीणों के बीच पहुंचे सीएम, बच्चों को बांटी टॉफियां
सुबह की सैर के दौरान मुख्यमंत्री बिना किसी औपचारिकता के गांव की गलियों में घूमते नजर आए. रास्ते में मिले बच्चों को उन्होंने टॉफियां बांटी और उनसे बातचीत की. वहीं बुजुर्गों से आत्मीय मुलाकात कर उनका हालचाल जाना. ग्रामीणों के साथ सहज माहौल में बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने स्थानीय समस्याओं की जानकारी भी ली.
May 22, 2026
धंबोला स्थित खेमसागर तालाब के किनारे मुख्यमंत्री ने खाट पर बैठकर ग्रामीणों के साथ चाय की चुस्कियां लीं. यहां महिलाओं और पुरुषों ने उनसे खुलकर चर्चा की. मुख्यमंत्री ने गांव के लोगों से स्वच्छता बनाए रखने और ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने की अपील भी की. साथ ही अधिकारियों को ऐतिहासिक खेमसागर तालाब के सौंदर्यीकरण के निर्देश दिए.
युवाओं के साथ खेला बैडमिंटन, करियर पर की चर्चा
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गांव के युवाओं के साथ बैडमिंटन खेलकर उनका उत्साह बढ़ाया. इस दौरान उन्होंने युवाओं से पढ़ाई, रोजगार और भविष्य की योजनाओं को लेकर बातचीत की. मुख्यमंत्री ने कहा कि युवा शिक्षा और कौशल विकास के जरिए आत्मनिर्भर बन सकते हैं और यही राज्य के विकास की सबसे बड़ी ताकत है.
May 22, 2026
नशे के खिलाफ चलाया जाएगा विशेष अभियान
मॉर्निंग वॉक के दौरान कई ग्रामीणों और युवाओं ने क्षेत्र में बढ़ती नशे की समस्या को लेकर मुख्यमंत्री से शिकायत की. इस पर मुख्यमंत्री ने तुरंत संज्ञान लेते हुए डूंगरपुर एसपी मनीष को सख्त निर्देश दिए. उन्होंने जिले में नशामुक्ति अभियान चलाने, गांव-गांव जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने और युवाओं को नशे के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करने को कहा.
राहुल गांधी फ्रस्ट्रेशन में हैं, बार-बार लॉन्चिंग फेल - सीएम
धंबोला में मीडिया से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि देश की जनता और शीर्ष नेतृत्व का अपमान करना राहुल गांधी की आदत बन गई है. मुख्यमंत्री ने कहा कि राहुल गांधी इस समय “फ्रस्ट्रेशन” में हैं क्योंकि उन्हें बार-बार लॉन्च किया जा रहा है, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल रही.
उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पंचायत से संसद तक लंबे समय तक शासन करने वाली पार्टी की वर्तमान स्थिति उसकी गलत नीतियों का परिणाम है. मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की जनता कांग्रेस को आगे भी माफ नहीं करेगी.
वागड़ क्षेत्र के विकास पर सरकार का फोकस
मुख्यमंत्री ने अपने दौरे के दौरान डूंगरपुर और बांसवाड़ा को संभावनाओं से भरा क्षेत्र बताया. उन्होंने कहा कि वागड़ में पर्यटन, खनिज और कृषि के क्षेत्र में विकास की अपार संभावनाएं मौजूद हैं.
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पानी, बिजली, सड़क, चिकित्सा और शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं को मजबूत करने पर लगातार काम कर रही है. सरकार की कोशिश है कि गरीब कल्याण योजनाओं का लाभ हर जरूरतमंद तक पहुंचे. इसके लिए मंत्री, विधायक और कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर जमीनी स्थिति का जायजा ले रहे हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का सबसे बड़ा लक्ष्य युवाओं को शिक्षा और स्वरोजगार के जरिए आत्मनिर्भर बनाना है.
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