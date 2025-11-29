Dungarpur News: कलेक्ट्रेट पर कांग्रेस का अनिश्चितकालीन धरना जारी, छठे दिन सागवाडा क्षेत्र के कार्यकर्ताओ ने धरना देकर किया प्रदर्शन

Zee Rajasthan
Dungarpur News: डूंगरपुर जिले में मनरेगा में कार्यो की स्वीकृतिया निकालकर श्रमिको को रोजगार देने व किसानो को फसल खराबे का मुआवजा देने की मांग को लेकर कांग्रेस की ओर से कलेक्ट्रेट पर अनिश्चितकालीन धरना दिया जा रहा है. 

Dungarpur News: डूंगरपुर कलेक्ट्रेट पर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से धरना छठे दिन भी जारी है. पूर्व सांसद ताराचंद भगोरा, सरपंच संघ सागवाडा के ब्लाक अध्यक्ष व सागवाडा से विधानसभा प्रत्याशी रहे कैलाश रोत, पूर्व पालिका अध्यक्ष नरेंद्र खोडनिया सहित सागवाडा विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता आज धरने में शामिल हुए.

इस मौके पर कांग्रेसी नेताओं ने डूंगरपुर जिले में मनरेगा योजना में स्वीकृतिया नहीं निकलने से श्रमिको को रोजगार नहीं मिलने व किसानो को फसल खराबे का मुआवजा नहीं मिलने के विरोध में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया. इस मौके पर पूर्व सांसद ताराचंद भगोरा व कांग्रेसी नेता कैलाश रोत ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि पूर्व की यूपीए सरकार ने मनरेगा के माध्यम से लोगो को 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी थी.

लेकिन भाजपा सरकार में डूंगरपुर जिले में मनरेगा का बंटाधार हो रहा है. योजना में जहा काम स्वीकृत नहीं होने से लोगो को रोजगार नहीं मिल रहा है तो वही भुगतान भी समय पर नहीं हो रहा है. उन्होंने काहा कि ग्रामीण क्षेत्र में मनरेगा के काम चलते है तो श्रमिक, व्यापारी के हाथ में पैसा आता है. मनरेगा से गरीबो के घरो का चूल्हा जलता था लेकिन आज नरेगा में काम नहीं मिलने से श्रमिक रोजगार के लिए गुजरात पलायन करने को मजबूर है.

जब से भाजपा सरकार आई है तब पेमेंट नहीं हो रहे है . जिले में वर्तमान में 2 लाख लेबर लगनी चाहिए. भाजपा राज में श्रमिको व गरीबो की तोहिन की जा रही है. इस मौके पर कांग्रेसी नेताओं ने किसानो को फसल खराबे का मुआवजा नहीं मिलने, समय पर खाद नहीं मिलने सहित कई अन्य मुद्दों पर निशाना साधा.

धरने के छठे दिन पूर्व सांसद ताराचंद भगोरा सहित सागवाडा विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेसी नेताओं व कार्यकर्ताओ ने धरना देते हुए भाजपा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया. वही कांग्रेसी नेताओं ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा.

