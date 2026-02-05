Zee Rajasthan
डूंगरपुर में कांग्रेस MLA का टीएडी मंत्री और बेटे पर गरीबों की जमीन हड़पने का आरोप

Dungarpur News : डूंगरपुर में कांग्रेस विधायक गणेश घोगरा ने पत्रकार वार्ता के दौरान टीएडी मंत्री पर  गंभीर आरोप लगाये और कहा की मंत्री और बेटे ने मिलकर गरीबों की 52 बीघा जमीन हड़प ली.
 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Akhilesh kumar sharma
Published: Feb 05, 2026, 01:42 PM IST | Updated: Feb 05, 2026, 01:42 PM IST

Dungarpur News : डूंगरपुर जिले से डूंगरपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक ओर जिलाध्यक्ष गणेश घोघरा ने आज सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता की. इस दौरान विधायक गणेश घोगरा ने टीएडी मंत्री बाबूलाल खराड़ी के आरोपों पर पलटवार किया है. साथ ही विधायक गणेश घोघरा ने मंत्री खराड़ी ओर उनके बेटे पर बांसवाड़ा के दानपुर में गरीबों की 52 बीघा जमीन हड़पने के आरोप लगाए है.

100 एफआईआर कर दो. मैं डरने वाला नहीं हूं

मंत्री की ओर से जमीन घोटाले के आरोपों पर जवाब देते हुए विधायक गणेश घोगरा ने कहा कि मंत्री ने उन पर जिन 2 एफआईआर को जमीन घोटाले की बताया है, वे दोनों लोगों की समस्याओं को लेकर है. 2022 में सुंदरपुर में फॉलोअप शिविर में लोग पट्टे के लिए खड़े थे. उस समय कांग्रेस की सरकार थी. लेकिन अधिकारी लोगो को पट्टे नहीं दे रहे थे. लोगों ने अधिकारियों को पंचायत में बंद कर दिया. मैं वहां गया तो लोगो में आक्रोश था. मैने लोगों की आवाज उठाई. इसमें मेरे साथ ही कई लोगों पर एफआईआर हुई. इसके बाद 2024 में कलेक्ट्री पर प्रदर्शन के दौरान एफआईआर हुई. लोगों की समस्याओं को लेकर एफआईआर होती है तो 100 एफआईआर कर दो. मैं डरने वाला नहीं हूं.

भ्रष्ट्राचार का एक भी आरोप साबित कर दें तो राजनीती छोड़ देंगे

विधायक ओर जिलाध्यक्ष गणेश घोघरा ने चुनौती दी कि वे जमीन और भ्रष्ट्राचार का एक भी आरोप साबित कर दें, तो वे राजनीती छोड़ देंगे. आगे कहा कि मंत्री ओर उनके बेटे ने मिलकर जमीन अपने नाम कर ली. मंत्री में दम है तो वे इसकी जांच करवा लें. विधायक और जिलाध्यक्ष ने कहा कि वे आदिवासी क्षेत्र के विकास के लिए एक रूपए का भी काम नहीं करवा सके है. मंत्री की अब उम्र हो गई है. वे रिटायरमेंट ले लें. इस्तीफा देकर बकरिया चराए. नए युवाओं को मौका दें ताकि क्षेत्र के विकास को लेकर काम कर सके.

मंत्री की तरह मैं अधिकारियों की ढोक लगाने वाला नहीं, अधिकारियों को चेताया

गणेश घोघरा ने अधिकारियों पर मंत्री ओर सरकार के दबाव में काम करने के आरोप लगाए. विधायक ने कहा कि परिसीमन में अभी कई गड़बड़ियां की गई है. कांग्रेस के जो वार्ड थे उन्हें तोड़ दिया है. भाजपा के इशारे पर अधिकारियों ने 1700 की आबादी पर कई वार्ड बना दिए है. जबकि कुछ वार्ड में अब भी 8 से 10 हजार की आबादी है. परिसीमन को लेकर भी सरकार के नियम है. लेकिन अधिकारी दबाव में गलत काम कर रहे है. लेकिन अभी सरकार भाजपा की है कांग्रेस की सरकार आने दो. उन्होंने कहा कि भाजपा के मंत्री अधिकारियों को ढोक लगाते है. लेकिन मैं अधिकारियों की ढोक लगाने वाला नहीं. विधायक ने अधिकारियों को चुनौती देते हुए कहा कि सरकार बदलेगी तब सब देखेंगे. ये धमकी नहीं चेतावनी है.

मंत्री के साथ रहने वाले पैसे वसूल रहे

विधायक गणेश घोघरा ने विधानसभा में मंत्री पर लगाए आरोपों को लेकर कहा कि पोस्टिंग के नाम पर पैसें वसूले जा रहे है. लेकिन लोग नौकरी लगने के बाद हटाने के डर से कुछ भी बोल नहीं रहे है. विधायक ने कहा ने मंत्री के साथ में रहने वाले ही वसूली कर रहे है. डूंगरपुर से विधायक प्रत्याशी बंशीलाल कटारा का नाम लेते हुए, विधायक ने कहा कि वे नौकरी लगाने के नाम पर पैसे वसूल कर रहे है. मंत्री में दम है तो वे इस पर कार्रवाई करे.

