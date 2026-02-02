Zee Rajasthan
मंत्री बाबूलाल के बयान पर कांग्रेस MLA गणेश घोगरा ने किया पलटवार, कहा-DNA टेस्ट करवा लो...

Dungarpur News:  राजस्थान के डूंगरपुर जिले में डूंगरपुर विधायक और कांग्रेस जिलाध्यक्ष गणेश घोघरा ने मंत्री बाबूलाल खराड़ी पर हमला किया और कहा कि मैं एक ही बाप की औलाद हूं और इसके लिए चाहे तो मेरा DNA टेस्ट करवा लिया जाए.

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Akhilesh kumar sharma
Published: Feb 02, 2026, 07:19 PM IST | Updated: Feb 02, 2026, 07:19 PM IST

Dungarpur News: राजस्थान के डूंगरपुर जिले में अपने एक दिवसीय दौरे पर जनजाति मंत्री बाबूलाल खराड़ी द्वारा प्रेस वार्ता में किए गए हमले पर डूंगरपुर विधायक और कांग्रेस जिलाध्यक्ष गणेश घोघरा ने पलटवार किया है. घोघरा ने मंत्री की चुनौती को स्वीकार करते हुए स्पष्ट कहा कि वे किसी भी जांच के लिए तैयार हैं और अपने आरोपों पर आज भी कायम हैं.

DNA टेस्ट करवा लो...
विधायक गणेश घोघरा ने मंत्री बाबूलाल खराड़ी के बयान का जवाब देते हुए कहा कि मैं एक ही बाप की औलाद हूं और इसके लिए चाहे तो मेरा DNA टेस्ट करवा लिया जाए.

जनजाति विभाग में स्थानीय युवाओं की अनदेखी
विधायक गणेश घोगरा ने कहा कि भाजपा नेताओं द्वारा मां-बाड़ी केंद्रों के नाम पर डेढ़-डेढ़ लाख रुपये की वसूली करने की बात पूरी तरह सच है. घोघरा ने अपनी बात दोहराते हुए कहा कि, मैंने विधानसभा में दो आरोप लगाए है, जनजाति विभाग में स्थानीय युवाओं की अनदेखी की जा रही है.

गणेश घोघरा ने मंत्री खराड़ी को 'रिमोट वाला नेता' कहा
उन्होंने आरोप लगाया कि, मां-बाड़ी के समन्वयक पदों पर गैर-जनजाति वर्ग के लोगों को नियुक्त किया गया है. जनजाति क्षेत्र के फंड और योजनाओं में बंदर बांट हो रही है. गणेश घोघरा ने मंत्री खराड़ी को 'रिमोट वाला नेता' बताया. उन्होंने कहा कि मंत्री जी के पास खुद के कोई अधिकार नहीं हैं और वे स्वतंत्र रूप से निर्णय नहीं ले पा रहे हैं.

घोघरा के अनुसार, मंत्री जनजाति समाज का विकास करने में पूरी तरह विफल साबित हुए हैं और केवल ऊपरी निर्देशों पर काम कर रहे हैं. सरकारी आवास को लेकर उठ रहे सवालों पर विधायक ने कहा कि 'मैं वहां सोता नहीं हूं, बल्कि जनता की समस्याओं को सुनने के लिए बैठता हूं'. उन्होंने बताया कि वे दिन में मात्र 2 से 4 घंटे ही वहां रहते हैं ताकि दूर-दराज से आने वाले लोगों की जन सुनवाई हो सके.

मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने क्या कहा?
डूंगरपुर के एक दिवसीय दौरे पर आए प्रभारी मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने कहा कि कांग्रेस विधायक गणेश घोगरा पर भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी के गंभीर आरोप लगाए. वहीं, मंत्री खराड़ी ने विधायक गणेश घोगरा को खुली चुनौती देते हुए उनके खिलाफ कथित 'काले चिट्ठों' का खुलासा करने को कहा.

प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि गणेश घोगरा गुंडागर्दी पर उतर आए हैं, जो एक जनप्रतिनिधि को शोभा नहीं देता. मुझ पर लगाए गए आरोप पूरी तरह निराधार हैं.मैं चुनौती देता हूं कि अगर उनमें दम है तो मेरे खिलाफ एक रुपये का भी आरोप साबित करके दिखाएं.

वहीं, मंत्री खराड़ी ने दस्तावेज दिखाते हुए विधायक घोगरा पर दो आरोप लगाए. उन्होंने बताया कि पंचायत समिति डूंगरपुर के क्वार्टर नंबर 9 में विधायक बिना किसी आधिकारिक अलॉटमेंट के रह रहे हैं और न ही बिजली बिल या किराया दे रहे हैं. साल 2023 के बाद से किसी भी तरह का भुगतान नहीं किया जा रहा है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Dungarpur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

