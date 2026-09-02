/Nikay Chunav: मतदान से पहले खुल गया BJP का खाता, वार्ड 23 में कांग्रेस का पर्चा खारिज

Dungarpur Nikay Chunav: डूंगरपुर नगर परिषद चुनाव को लेकर नामांकन पत्रों की जांच पूरी होने के बाद चुनावी तस्वीर काफी हद तक साफ हो गई है. मतदान से पहले ही भाजपा को एक सीट पर बढ़त मिल गई है. वार्ड 23 से कांग्रेस प्रत्याशी गणेश कटारा का नामांकन खारिज होने के बाद भाजपा प्रत्याशी मनन कलासुआ अकेले उम्मीदवार रह गए हैं. ऐसे में उनका निर्विरोध चुना जाना तय माना जा रहा है. हालांकि इसकी आधिकारिक घोषणा चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद होगी.



40 वार्डों में 196 नामांकन की हुई जांच

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रिटर्निंग अधिकारी और विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में नगर परिषद के सभी 40 वार्डों में दाखिल 196 नामांकन पत्रों की जांच की गई. मंगलवार देर रात तक चली स्क्रूटनी के दौरान 88 नामांकन पत्र खारिज किए गए. वार्ड 23 में कांग्रेस प्रत्याशी गणेश कटारा के नामांकन को आपराधिक मामलों से जुड़ी जानकारी के चलते खारिज किया गया. नामांकन रद्द होने के बाद वार्ड में भाजपा के मनन कलासुआ ही एकमात्र उम्मीदवार बचे हैं. मनन कलासुआ भाजपा के पूर्व एवं निवर्तमान सभापति अमृत कलासुआ के बेटे हैं. यदि नामांकन वापसी की प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं होता है, तो उन्हें वार्ड 23 से निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया जाएगा.



भाजपा के 40, कांग्रेस के 39 उम्मीदवार

स्क्रूटनी के बाद भाजपा के 40 और कांग्रेस के 39 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं. इसके अलावा भारत आदिवासी पार्टी के 12 और निर्दलीय 12 उम्मीदवारों के नामांकन वैध पाए गए हैं. कुल 103 प्रत्याशियों के 108 आवेदन वैध घोषित किए गए हैं. इनमें भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष प्रभु पंड्या, अनिल पटेल, रेखा श्रीमाल और भोपाल सिंह के डबल नामांकन भी शामिल हैं.



बागियों को मनाने में जुटे राजनीतिक दल

नामांकन की जांच पूरी होने के बाद अब राजनीतिक दलों के सामने बागियों को संभालने की चुनौती है. कई वार्डों में पार्टी से टिकट नहीं मिलने के बाद नेताओं और कार्यकर्ताओं ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव मैदान में उतरने का फैसला किया है. वार्ड 31 में भाजपा के बागी सुनील जैन का मामला भी चर्चा में है. भाजपा ने पूर्व उपसभापति सुदर्शन जैन को टिकट दिया है. इससे नाराज सुनील जैन ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया, जो जांच में वैध पाया गया है. अब पार्टियां ऐसे बागियों को मनाने की कोशिश में जुटी हैं. नामांकन वापसी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही डूंगरपुर नगर परिषद चुनाव की अंतिम तस्वीर पूरी तरह साफ होगी.

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