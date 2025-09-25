GSS पर लगे ठेकाकर्मियो का कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन, कम मानदेय देने और सेफ्टी किट नहीं देने का विरोध

Dungarpur News: जिले में सागवाड़ा के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत विभाग के विभिन्न जीएसएस पर लगे ठेकाकर्मियों ने आज ठेकेदार की मनमर्जी के खिलाफ कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया. इस दौरान ठेकाकर्मियो ने ठेकेदार पर कम मानदेय देने, समय पर मानदेय नहीं देने और सेफ्टी किट तक उपलब्ध नहीं करवाने के आरोप लगाये वही जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौपा.

कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करने आये जीएसएस ठेकाकर्मियो ने बताया कि ठेकेदार प्रह्लाद रोलानिया के पास सागवाडा क्षेत्र में 18 जीएसएस का ठेका है. जहां पर ठेकदार ने प्रति जीएसएस पर 3-3 ठेकाकर्मी लगा रखे हैं. उन्होंने बताया कि विभाग की ओर से ठेकेदार को प्रति जीएसएस 28 हजार रुपये का भुगतान 3 कार्मिको के लिए आता है लेकिन ठेकदार द्वारा तीनो कार्मिको को सिर्फ 13 हजार रुपये का ही मानदेय दिया जाता है.

वहीं, बाकी की राशी खुद रख लेता है | वही दो-दो माह तक मानदेय रोककर रखता है अभी भी दो माह से ठेकाकर्मियो को मानदेय नहीं मिला है. इतना ही नहीं, ठेकेदार ने कार्मिको को सेफ्टी किट पर उपलब्ध नहीं करवा रखे हैं, जिसके चलते ठेकाकर्मियो को अपनी जान जोखिम में डालकर काम करना पड़ता है .

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

इस सम्बन्ध में कई बार ठेकेदार को कहा गया लेकिन ठेकदार की ओर से काम से निकालने की धमकी दी जाती है. इन्हीं, समस्याओं से परेशान कार्मिकों ने आज कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करते हुए जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा. वहीं, ज्ञापन में मानदेय बढाने, सेफ्टी किट उपलब्ध करवाने की मांग की है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Dungarpur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-