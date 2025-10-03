जगदीश मंदिर उत्सव पर बवाल ! महंत ने कार्यक्रम से किया किनारा

Dungarpur News: राजस्थान के डूंगरपुर शहर में रामबोला मठ के महंत शिवशंकर दास महाराज ने 7 व 8 अक्टूबर को श्री जगदीश मंदिर राजाजी की छतरी में आयोजित होने वाले स्मृति महोत्सव, पादुका प्रतिष्ठा समारोह और चादर भंडारा उत्सव से किनारा कर लिया है.

महंत ने कहा कि इस पूरे कार्यक्रम में उनके नाम का गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि इस कार्यक्रम से उनका कोई लेना देना नहीं है. उन्होंने सनातन धर्म समिति और रामबोला मठ के अनुयायियों से भी कार्यक्रम से दूर रहने की अपील की है.

रामबोला मठ के महंत शिवशंकर दास ने पत्रकार वार्ता कहा कि श्री जगदीश मंदिर राजाजी की छतरी को लेकर राज परिवार के ट्रस्ट और मंदिर के पुजारी रहे राधाकृष्ण दास महाराज के बीच विवाद चल रहा है.

वहीं अब राधाकृष्ण दास के निधन के बाद उनके शिष्य लवकुश शरण की ओर से 7 और 8 अक्टूबर को स्मृति महोत्सव, पादुका प्रतिष्ठा समारोह और चादर भंडारा उत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी जानकारी उन्हें भी सोशल मीडिया पर आए एक निमंत्रण पत्र से मिली. उस निमंत्रण पत्र में उनका नाम भी लिखा हुआ था.

जबकि आयोजन को लेकर उनसे न तो स्वीकृति ली गई है और न ही उनसे पूछा गया है. ऐसे में आयोजन में उनके नाम का गलत इस्तेमाल किया गया है. इस पूरे कार्यक्रम से उनका कोई लेना देना नहीं है. महंत ने कहा कि उनके गुरु, भाई और शामलाजी गुजरात पीठ के महामंडलेश्वर हरिकिशोर दास महाराज का नाम भी इस पत्रिका में लिखा है.

जबकि उनसे भी कोई रजामंदी नहीं ली गई है. पत्रिका में उनके नाम लिखकर गलत तरीके से फायदा उठाया जा रहा है. उन्होंने सनातन धर्म समिति और रामबोला मठ के अनुयायियों से कार्यक्रम से दूरी रखने की अपील की है.