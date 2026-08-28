/भतीजी के खून का प्यासा हुआ चाचा, लोहे की पाइप के कर दिया जानलेवा हमला, अब हालत नाजुक

Rajasthan Crime News: डूंगरपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र में रिश्ते को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है. सिदरी खेरवाड़ा गांव में एक युवती पर उसके चाचा ने कथित तौर पर लोहे की पाइप से हमला कर दिया. सिर पर पाइप से वार होने के कारण युवती गंभीर रूप से घायल हो गई. घटना के बाद उसे इलाज के लिए डूंगरपुर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

घर में बैठी थी युवती

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जानकारी के अनुसार, सिदरी खेरवाड़ा गांव निवासी मणि पुत्री नटवर कनिपा बीती रात अपने घर में बैठी हुई थी. इसी दौरान उसका चाचा कथित तौर पर शराब के नशे में हाथ में लोहे की पाइप लेकर वहां पहुंचा. आरोप है कि उसने मणि के सिर पर पाइप से वार कर दिया. अचानक हुए हमले से मणि के सिर में गंभीर चोट लग गई और वह लहूलुहान हो गई. घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने इसकी सूचना पुलिस और एंबुलेंस को दी.

108 एंबुलेंस से अस्पताल पहुंचाया

सूचना मिलने के बाद 108 एंबुलेंस की टीम मौके पर पहुंची. एंबुलेंस पायलट शांतिलाल और ईएमटी निकुंज जोशी ने घायल युवती को प्राथमिक मदद दी. इसके बाद उसे एंबुलेंस से डूंगरपुर जिला अस्पताल ले जाया गया. अस्पताल में डॉक्टरों ने युवती का उपचार शुरू किया. सिर में चोट लगने के कारण उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है. फिलहाल उसका इलाज जारी है.

पुलिस जुटी जांच में

घटना की जानकारी मिलने के बाद सदर थाना पुलिस भी मामले की जांच में जुट गई है. पुलिस घटना के कारणों का पता लगाने के साथ ही परिजनों और आसपास के लोगों से जानकारी जुटा रही है. हमला किस वजह से किया गया, इसे लेकर अभी स्थिति पूरी तरह स्पष्ट नहीं है.

पुलिस यह भी पता लगाने का प्रयास कर रही है कि घटना के समय आरोपी शराब के नशे में था या नहीं. मामले में घायल युवती और उसके परिवार की ओर से दी गई जानकारी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है. पुलिस जांच पूरी होने के बाद ही हमले की पूरी वजह और घटनाक्रम स्पष्ट हो सकेगा.

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