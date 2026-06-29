/ऑपरेशन म्यूल हंट के तहत साइबर ठग गिरफ्तार, फर्जी एस्कॉर्ट सर्विस से करता था ठगी

Operation Mule Hunt: राजस्थान के डूंगरपुर जिले में साइबर अपराध के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान "ऑपरेशन म्यूल हंट" के तहत साइबर थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए फर्जी एस्कॉर्ट सर्विस के नाम पर लोगों से ऑनलाइन ठगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है. पुलिस के अनुसार आरोपी लंबे समय से देश के विभिन्न राज्यों में बैठकर लोगों को झांसे में लेकर लाखों रुपये की साइबर ठगी कर रहा था. आरोपी के कब्जे से एक एंड्रॉयड मोबाइल फोन और एक एटीएम कार्ड भी बरामद किया गया है. पुलिस अब उसके नेटवर्क और अन्य सहयोगियों की तलाश में जुटी हुई है.



संदिग्ध बैंक खाते से खुला ठगी का पूरा खेल

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साइबर थाना प्रभारी सीआई गिरधारी सिंह ने बताया कि महानिदेशक पुलिस, साइबर क्राइम राजस्थान के निर्देश पर संदिग्ध बैंक खातों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा था. इसी दौरान बडलिया निवासी हितेश पाटीदार के बैंक खाते में संदिग्ध वित्तीय लेन-देन सामने आया. तकनीकी जांच में पता चला कि इसी खाते का इस्तेमाल फर्जी एस्कॉर्ट सर्विस के नाम पर लोगों को झांसा देकर पैसे ऐंठने के लिए किया जा रहा था. पुलिस ने खाते का विस्तृत विश्लेषण किया, जिसमें कुल 3,49,355 रुपये के संदिग्ध लेन-देन का खुलासा हुआ.



एक शिकायतकर्ता से 1.12 लाख रुपये की ठगी की पुष्टि

जांच के दौरान पुलिस को एक ऐसे पीड़ित की शिकायत मिली, जिससे आरोपी ने 1,12,495 रुपये की ऑनलाइन ठगी की थी. आरोपी पहले सोशल मीडिया और ऑनलाइन माध्यमों से लोगों से संपर्क करता था, फिर फर्जी एस्कॉर्ट सर्विस उपलब्ध कराने का झांसा देकर उनसे अलग-अलग किस्तों में पैसे ट्रांसफर करवाता था. पैसे मिलने के बाद आरोपी संपर्क तोड़ देता था और पीड़ितों को कोई सेवा उपलब्ध नहीं कराई जाती थी.



मुंबई और गुजरात में छिपकर बचता रहा आरोपी

पुलिस के अनुसार आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार अपने ठिकाने बदल रहा था. वह लंबे समय तक मुंबई और गुजरात सहित कई स्थानों पर छिपकर रह रहा था. आरोपी की तलाश के लिए डूंगरपुर साइबर थाना पुलिस ने एक विशेष टीम का गठन किया. तकनीकी विश्लेषण, बैंक ट्रांजेक्शन की जांच, मोबाइल लोकेशन और साइबर इंटेलिजेंस की मदद से आखिरकार पुलिस ने आरोपी को दस्तयाब कर लिया. पूछताछ में उसने ऑनलाइन ठगी करने की बात स्वीकार कर ली.



मोबाइल और एटीएम कार्ड बरामद, नेटवर्क की जांच जारी

गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक एंड्रॉयड मोबाइल फोन और एक एटीएम कार्ड जब्त किया है. पुलिस इन डिजिटल साक्ष्यों की फॉरेंसिक जांच करा रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि आरोपी ने किन-किन लोगों को निशाना बनाया और उसके गिरोह में कौन-कौन शामिल हैं. पुलिस का मानना है कि जांच आगे बढ़ने पर कई अन्य साइबर ठगी के मामलों का भी खुलासा हो सकता है.



साइबर अपराधियों पर लगातार कार्रवाई

डूंगरपुर पुलिस ने लोगों से अपील की है कि सोशल मीडिया, मैसेजिंग ऐप या वेबसाइटों पर मिलने वाले फर्जी एस्कॉर्ट सर्विस, निवेश, नौकरी या अन्य आकर्षक ऑफरों के झांसे में न आएं. किसी भी संदिग्ध लिंक पर क्लिक करने या अनजान व्यक्ति के खाते में पैसा ट्रांसफर करने से पहले पूरी तरह सत्यापन करें. पुलिस ने स्पष्ट किया है कि साइबर अपराधियों के खिलाफ "ऑपरेशन म्यूल हंट" के तहत कार्रवाई लगातार जारी रहेगी और ऐसे अपराधों में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा.

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