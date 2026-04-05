भीषण गर्मी में राहत की अनोखी पहल, 13 साल से हरीश मेहता बुझा रहे इंसानों और बेजुबानों की प्यास

Dungarpur News: डूंगरपुर जिले में नया महादेव मंदिर परिसर में निःशुल्क परिंडे और पशुओं के लिए पानी की टंकियों के वितरण का कार्यक्रम आयोजित कर जल सेवा अभियान का आगाज किया गया.
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Dungarpur News: राजस्थान के डूंगरपुर जिले में जहां पारा लगातार चढ़ रहा है. वहीं मानवता और सेवा की एक शीतल बयार भी बह रही है. समाजसेवी हरीश मेहता पिछले 13 वर्षों से भीषण गर्मी के दौरान आमजन और बेजुबान प्राणियों की प्यास बुझाने का पुनीत कार्य कर रहे हैं.
इसी कड़ी में आज शहर के नया महादेव मंदिर परिसर में निःशुल्क परिंडे और पशुओं के लिए पानी की टंकियों के वितरण का कार्यक्रम आयोजित कर इस वर्ष के लिए जल सेवा अभियान का आगाज किया गया.
प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष डूंगरपुर शहर के नया महादेव मंदिर परिसर में आज समाज सेवी हरीश मेहता की ओर से भीषण गर्मी में आमजन और बेजुबान पशु-पक्षियों की प्यास बुझाने के लिए नि:शुल्क परिंडे व पानी की टंकी वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया.
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महाजल यज्ञ कार्यक्रम के तहत इस दौरान आमजन को 500 परिंडे का वितरण किया गया. वहीं सार्वजनिक स्थानों पर पशुओं के लिए 100 पानी की टंकियों का वितरण भी किया गया.
हर साल चलता है तीन महीने का अभियान
समाज सेवी हरीश मेहता ने बताया कि वे हर साल गर्मी के तीन महीनों के लिए यह विशेष जल वितरण अभियान चलाते हैं. इस सेवा कार्य का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जिले में कोई भी व्यक्ति या जीव प्यासा न रहे. बेजुबान पशु पक्षियों के लिए परिंडे व पानी की टंकी लगाने के साथ वे हर साल दो चलते फिरते प्याऊ की व्यवस्था करते हैं, जो पूरे डूंगरपुर शहर और जिले में घूम-घूम कर लोगों को नि:शुल्क पानी पिलाया जाता है. इसके साथ ही शहर में कई स्थानों पर स्थायी पियाऊ की व्यवस्था भी की जाती है.
एक फोन कॉल पर पहुंचेगा पानी का टैंकर
इस अवसर पर हरीश मेहता ने जिलेवासियों के लिए एक बड़ी घोषणा की. उन्होंने कहा कि यदि डूंगरपुर के किसी भी क्षेत्र में पानी की गंभीर किल्लत होती है, तो जनता सीधे उनके नंबर पर संपर्क कर सकती है. सूचना मिलते ही वे स्वयं पानी का टैंकर लेकर उस स्थान पर पहुंचेंगे, ताकि प्रभावित लोगों को तुरंत राहत मिल सके.
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