बिछीवाड़ा में कलक्टर का निरीक्षण: विभागीय योजनाओं की प्रगति पर ली बैठक, रतनपुर बॉर्डर का लिया जायजा

Dungarpur News: डूंगरपुर जिले के कलक्टर देशल दान ने आज बिछीवाड़ा क्षेत्र का दौरा किया. दौरे के दौरान उन्होंने बिछीवाड़ा एसडीएम कार्यालय में ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली और विभिन्न विभागीय योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की. साथ ही उन्होंने राजस्थान-गुजरात सीमा पर स्थित रतनपुर बॉर्डर का भी निरीक्षण किया.

ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की बैठक

बिछीवाड़ा एसडीएम ऑफिस में आयोजित बैठक में कलक्टर देशल दान ने विभागवार योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की. उन्होंने आईएलआर सर्किल, पटवार सर्किल, रेवेन्यू गिरदावरी, फसल रिपोर्टिंग और पोर्टल पर दर्ज परिवेदनाओं की स्थिति की जानकारी ली. कलक्टर ने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि सभी परिवेदनाओं का समयबद्ध निस्तारण किया जाए.



आवास योजनाओं पर विशेष फोकस

बैठक में कलक्टर ने पीएम आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना की प्रगति की समीक्षा की. उन्होंने अधूरे पड़े आवासों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए और कहा कि कोई भी पात्र व्यक्ति योजना से वंचित न रहे.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now



जल जीवन मिशन की समीक्षा

कलक्टर ने जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल कनेक्शन, पेयजल आपूर्ति और क्षेत्र में लगे हैंडपंपों की स्थिति की विस्तार से जानकारी ली. उन्होंने खराब पड़े हैंडपंपों को तुरंत ठीक करवाने के निर्देश दिए ताकि क्षेत्र में पेयजल संकट की स्थिति न बने.

अधिकारियों को दिए गए निर्देश

कलक्टर देशल दान ने सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि वे फील्ड में जाकर आमजन से सीधा संवाद करें और उन्हें स्थानीय भाषा में केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी दें. उन्होंने कहा कि योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना सुनिश्चित करें.

रतनपुर बॉर्डर का निरीक्षण

दौरे के दौरान कलक्टर देशल दान ने राजस्थान-गुजरात सीमा स्थित रतनपुर बॉर्डर का भी जायजा लिया. उन्होंने बॉर्डर क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था, सुविधाओं और वहां चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए.कलक्टर के इस दौरे से बिछीवाड़ा क्षेत्र के विकास कार्यों को नई गति मिलने की उम्मीद है. स्थानीय लोगों ने कलक्टर के दौरे और योजनाओं की समीक्षा का स्वागत किया है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jodhpur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!





ये भी पढ़ें-