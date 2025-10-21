दीपोत्सव पर रंगीन रोशनी से जगमगाया डूंगरपुर, आसमान में दिखे आतिशी नजारे

Dungarpur News: शहर दीपावली पर पूरा शहर आकर्षक रोशनी से जगमगा उठा. जहा देखो वहां रंग बिरंगी लाइटें ओर आसमान में आतिशी नजारों ने लोगो को खूब रोमांचित कर दिया. गेपसागर की पाल पर सांस्कृतिक संध्या में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां ने लोगो का मनमोह लिया. वही रोशनी को देखने कई जगहों पर लोगो की भीड़ रही.

दीपावली को लेकर हर जगह उल्लास, उमंग ओर उत्साह का माहौल है. सोमवार को कई जगह पर महालक्ष्मी पूजन किया गया तो कई जगह पर आज मंगलवार को पूजन होगा. दीपावली को लेकर लोगो ने घरों ओर अपने प्रतिष्ठानों को आकर्षक सजाया है.

आंगन में रंग बिरंगे रंगों से आकर्षक रंगोलिया बनाई गई. वही पूरा सामान आतिशी नजारे से सराबोर रहा. हर जगह आतिशबाजी के साथ ही बम ओर पटाखों की आवाज सुनाई दी. शहर की आकर्षक सजावट और रोशनी को देखने लोग निकल पड़े. शहर के गेपसागर की पाल, बादल महल पर लोगो की जबर्दस्त भीड़ रही. लोग आर्कषक रोशनी को देखकर खूब रोमांचित हुए.

दीपावली को लेकर गेपसागर की पाल पर आयोजित संस्कृतिक कार्यक्रमों में बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी. नगर परिषद सभापति अमृत कलासुआ टीम भी गेपसागर की पाल पर पहुंची. सभापति ने दीपावली कार्यक्रम में हिस्सा लिया. लोगों की दीपावली की शुभकामनाएं दी. सभापति ने लोगों को दीपावली का त्योहार उत्साह के साथ मनाने की अपील की. गेपसागर की पाल पर लोगो की भरी भीड़ आकर्षक रोशनी को देखने पहुंची.



