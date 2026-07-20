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क्या है 'धाड़' परंपरा, जिसमें पुरुष वेश में निकलती हैं महिलाएं? अच्छी बारिश से जुड़ा है अनोखा विश्वास

Rajasthan Dhad Culture: वागड़ अंचल के कुआं, मोरा सारण, डूंगरवाड़ा सहित आसपास के गांवों में अच्छी बारिश की कामना को लेकर सदियों पुरानी 'धाड़' परंपरा निभाई गई. इस दौरान महिलाओं ने पुरुषों का वेश धारण कर भजन-कीर्तन के साथ गांव में पारंपरिक जुलूस निकाला और इंद्रदेव से बारिश की प्रार्थना की.

Edited byAman SinghReported byAkhilesh kumar sharma
Published: Jul 20, 2026, 03:21 PM|Updated: Jul 20, 2026, 03:21 PM
क्या है 'धाड़' परंपरा, जिसमें पुरुष वेश में निकलती हैं महिलाएं? अच्छी बारिश से जुड़ा है अनोखा विश्वास
Image Credit: Rajasthan Dhad CultureSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan Dhad Culture: वागड़ अंचल में जब बादलों की बेरुखी खेतों की हरियाली को निगलने लगती है और किसान की उम्मीदें आसमान की ओर टकटकी लगाए रहती हैं, तब यहां की लोक आस्था सदियों पुरानी परंपराओं के रूप में जीवंत हो उठती है. ऐसी ही एक अनूठी परंपरा ''धाड़'' सोमवार को कुआं , मोरा सारण, डूंगरवाड़ा सहित आसपास के गांवों में देखने को मिली, जहां महिलाओं ने पुरुषों का वेश धारण कर गांव की गलियों में जुलूस निकाला और इंद्रदेव से अच्छी बारिश की कामना की.

पुरुष वेश में निकलीं महिलाएं

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महिलाओं ने पुरुषों का वेश धारण कर गांव की गलियों में जुलूस निकाला. सफेद धोती-कुर्ता, सिर पर साफा, हाथों में लाठी, तलवार और कृषि उपकरण लिए महिलाओं का यह पारंपरिक जुलूस ग्रामीण संस्कृति और लोक विश्वास का अद्भुत संगम बन गया. जुलूस के दौरान महिलाएं भजन-कीर्तन करती हुई पूरे गांव में भ्रमण करती रहीं. वातावरण में गूंजते लोकगीत और वर्षा की प्रार्थना से पूरा गांव श्रद्धा और आस्था के रंग में रंग गया.

क्या है "धाड़'' की परंपरा

ग्रामीणों के अनुसार, यह परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही है. मान्यता है कि जब वर्षा सामान्य से कम होती है, तब महिलाएं पुरुषों का रूप धारण कर ''धाड़'' निकालती हैं. इस लोक अनुष्ठान से इंद्रदेव प्रसन्न होते हैं और क्षेत्र में अच्छी बारिश होती है. यही विश्वास आज भी ग्रामीण समाज को अपनी सांस्कृतिक विरासत से जोड़े हुए है. इस आयोजन में युवा महिलाओं के साथ-साथ बुजुर्ग महिलाओं ने भी पूरे उत्साह और श्रद्धा से भाग लिया. ग्रामीणों ने एक स्वर में क्षेत्र में शीघ्र अच्छी वर्षा होने तथा किसानों की खड़ी फसलों के लहलहाने की कामना की.

ग्रामीणों ने किया जुलूस का स्वागत

कई स्थानों पर ग्रामीणों ने जुलूस का स्वागत किया और महिलाओं के इस लोक अनुष्ठान में सहभागी बने. आधुनिकता के दौर में भी वागड़ की यह धाड़ परंपरा केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक नहीं, बल्कि प्रकृति के प्रति सम्मान, सामूहिक एकजुटता और लोक संस्कृति के संरक्षण का सशक्त संदेश देती है. यह परंपरा बताती है कि ग्रामीण समाज आज भी अपनी सांस्कृतिक जड़ों से गहराई से जुड़ा हुआ है और विपरीत परिस्थितियों में भी सामूहिक विश्वास को अपनी सबसे बड़ी शक्ति मानता है.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
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