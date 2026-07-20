/क्या है 'धाड़' परंपरा, जिसमें पुरुष वेश में निकलती हैं महिलाएं? अच्छी बारिश से जुड़ा है अनोखा विश्वास

Rajasthan Dhad Culture: वागड़ अंचल में जब बादलों की बेरुखी खेतों की हरियाली को निगलने लगती है और किसान की उम्मीदें आसमान की ओर टकटकी लगाए रहती हैं, तब यहां की लोक आस्था सदियों पुरानी परंपराओं के रूप में जीवंत हो उठती है. ऐसी ही एक अनूठी परंपरा ''धाड़'' सोमवार को कुआं , मोरा सारण, डूंगरवाड़ा सहित आसपास के गांवों में देखने को मिली, जहां महिलाओं ने पुरुषों का वेश धारण कर गांव की गलियों में जुलूस निकाला और इंद्रदेव से अच्छी बारिश की कामना की.

पुरुष वेश में निकलीं महिलाएं

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महिलाओं ने पुरुषों का वेश धारण कर गांव की गलियों में जुलूस निकाला. सफेद धोती-कुर्ता, सिर पर साफा, हाथों में लाठी, तलवार और कृषि उपकरण लिए महिलाओं का यह पारंपरिक जुलूस ग्रामीण संस्कृति और लोक विश्वास का अद्भुत संगम बन गया. जुलूस के दौरान महिलाएं भजन-कीर्तन करती हुई पूरे गांव में भ्रमण करती रहीं. वातावरण में गूंजते लोकगीत और वर्षा की प्रार्थना से पूरा गांव श्रद्धा और आस्था के रंग में रंग गया.

क्या है "धाड़'' की परंपरा

ग्रामीणों के अनुसार, यह परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही है. मान्यता है कि जब वर्षा सामान्य से कम होती है, तब महिलाएं पुरुषों का रूप धारण कर ''धाड़'' निकालती हैं. इस लोक अनुष्ठान से इंद्रदेव प्रसन्न होते हैं और क्षेत्र में अच्छी बारिश होती है. यही विश्वास आज भी ग्रामीण समाज को अपनी सांस्कृतिक विरासत से जोड़े हुए है. इस आयोजन में युवा महिलाओं के साथ-साथ बुजुर्ग महिलाओं ने भी पूरे उत्साह और श्रद्धा से भाग लिया. ग्रामीणों ने एक स्वर में क्षेत्र में शीघ्र अच्छी वर्षा होने तथा किसानों की खड़ी फसलों के लहलहाने की कामना की.

ग्रामीणों ने किया जुलूस का स्वागत

कई स्थानों पर ग्रामीणों ने जुलूस का स्वागत किया और महिलाओं के इस लोक अनुष्ठान में सहभागी बने. आधुनिकता के दौर में भी वागड़ की यह धाड़ परंपरा केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक नहीं, बल्कि प्रकृति के प्रति सम्मान, सामूहिक एकजुटता और लोक संस्कृति के संरक्षण का सशक्त संदेश देती है. यह परंपरा बताती है कि ग्रामीण समाज आज भी अपनी सांस्कृतिक जड़ों से गहराई से जुड़ा हुआ है और विपरीत परिस्थितियों में भी सामूहिक विश्वास को अपनी सबसे बड़ी शक्ति मानता है.

