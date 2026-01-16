Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

डूंगरपुर नगरपरिषद की बड़ी पहल, डीजल कचरा गाड़ियों को कहा बाय-बाय

Dungarpur Municipal Council: डूंगरपुर नगरपरिषद ने शहर में घर-घर जाकर कचरा संग्रहण करने वाली डीजल कचरा गाड़ियों को टा-टा, बाय-बाय कर दिया है.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Akhilesh kumar sharma
Published: Jan 16, 2026, 04:46 PM IST | Updated: Jan 16, 2026, 04:46 PM IST

Trending Photos

सीकर हादसा अपडेट: एक ही परिवार से उठी 5 अर्थियां, दुल्हन की तरह सजे थे मृतक सुहागिनों के शव
6 Photos
Sikar Accident Update

सीकर हादसा अपडेट: एक ही परिवार से उठी 5 अर्थियां, दुल्हन की तरह सजे थे मृतक सुहागिनों के शव

Jaipur News: मालवीय समेत 6 नेताओं की वापसी पर मंथन पूरा! अनुशासन कमेटी ने PCC चीफ को रिपोर्ट सौंपने की तैयारी कर ली
7 Photos
Rajasthan politics

Jaipur News: मालवीय समेत 6 नेताओं की वापसी पर मंथन पूरा! अनुशासन कमेटी ने PCC चीफ को रिपोर्ट सौंपने की तैयारी कर ली

विमान हादसे से लेकर मेहरानगढ़ म्यूजियम तक की शानदार यात्रा, पढ़ें महाराजा गजसिंह द्वितीय की जीवनी
6 Photos
jodhpur news

विमान हादसे से लेकर मेहरानगढ़ म्यूजियम तक की शानदार यात्रा, पढ़ें महाराजा गजसिंह द्वितीय की जीवनी

राजस्थान में फिर बन रहे हैं बारिश होने के आसार, शीतलहर से लोगों की छूटी धूजणी!
7 Photos
Rajasthan weather update

राजस्थान में फिर बन रहे हैं बारिश होने के आसार, शीतलहर से लोगों की छूटी धूजणी!

डूंगरपुर नगरपरिषद की बड़ी पहल, डीजल कचरा गाड़ियों को कहा बाय-बाय

Dungarpur Municipal Council: राजस्थान के डूंगरपुर नगरपरिषद ने क्लीन डूंगरपुर ग्रीन डूंगरपुर के तहत एक पहल की है. डूंगरपुर नगरपरिषद ने शहर में घर-घर जाकर कचरा संग्रहण करने वाली डीजल कचरा गाड़ियों को टा-टा, बाय-बाय कर दिया है.

नगरपरिषद की ओर से अब घर-घर से कचरा संग्रहित करने के लिए सीएनजी गाड़ियां चलाई जाएंगी, जिसके तहत 8 सीएनजी गाड़ियां नगरपरिषद पहुंच चुकी हैं. वहीं शेष 10 गाड़ियां 26 जनवरी को डूंगरपुर पहुंचेगी.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

डूंगरपुर नगरपरिषद के सभापति अमृतलाल कलासुआ ने बताया कि डूंगरपुर शहर के 40 वार्डो में घर-घर जाकर कचरा संग्रहण के लिए ठेका कर रखा है. प्रतिदिन गाड़ियों के माध्यम से कचरा एकत्रित किया जा रहा है. इन वाहनों के पुराने होने के कारण ब्रेक डाउन होने से परेशानी आ रही थी.

वहीं वाहनों की बॉडी भी खराब हो गई थी. इसके साथ ही गाड़ियां डीजल होने से प्रदूषण भी फैल रहा था. इसी को ध्यान में रखते हुए क्लीन डूंगरपुर ग्रीन डूंगरपुर के तहत ठेकेदार को नए और सीएनजी वाहन के माध्यम से कचरा एकत्रित करने के निर्देश दिए थे, ताकि कचरा संग्रहण में परेशानी नहीं होने के साथ प्रदूषण भी नहीं हो. जिसके बाद ठेकेदार की ओर से अभी 8 सीएनजी वाहन लगाए हैं.

वहीं 26 जनवरी को 10 सीएनजी वाहन और डूंगरपुर पहुंचेंगे. इधर डूंगरपुर पहुंची गाड़ियों को सभापति अमृतलाल कलासुआ और आयुक्त प्रकाश डूडी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. इस मौके पर पार्षद भी मौजूद रहे. सभापति ने बताया कि नए और सीएनजी गाड़ियों के आने से अब कचरा संग्रहण में परेशानी और लेटलतिफी नहीं होगी. साथ ही प्रदूषण भी नहीं होगा.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंDungarpur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news