डूंगरपुर नगरपरिषद की बड़ी पहल, डीजल कचरा गाड़ियों को कहा बाय-बाय

Dungarpur Municipal Council: डूंगरपुर नगरपरिषद ने शहर में घर-घर जाकर कचरा संग्रहण करने वाली डीजल कचरा गाड़ियों को टा-टा, बाय-बाय कर दिया है.
Dungarpur Municipal Council: राजस्थान के डूंगरपुर नगरपरिषद ने क्लीन डूंगरपुर ग्रीन डूंगरपुर के तहत एक पहल की है. डूंगरपुर नगरपरिषद ने शहर में घर-घर जाकर कचरा संग्रहण करने वाली डीजल कचरा गाड़ियों को टा-टा, बाय-बाय कर दिया है.
नगरपरिषद की ओर से अब घर-घर से कचरा संग्रहित करने के लिए सीएनजी गाड़ियां चलाई जाएंगी, जिसके तहत 8 सीएनजी गाड़ियां नगरपरिषद पहुंच चुकी हैं. वहीं शेष 10 गाड़ियां 26 जनवरी को डूंगरपुर पहुंचेगी.
डूंगरपुर नगरपरिषद के सभापति अमृतलाल कलासुआ ने बताया कि डूंगरपुर शहर के 40 वार्डो में घर-घर जाकर कचरा संग्रहण के लिए ठेका कर रखा है. प्रतिदिन गाड़ियों के माध्यम से कचरा एकत्रित किया जा रहा है. इन वाहनों के पुराने होने के कारण ब्रेक डाउन होने से परेशानी आ रही थी.
वहीं वाहनों की बॉडी भी खराब हो गई थी. इसके साथ ही गाड़ियां डीजल होने से प्रदूषण भी फैल रहा था. इसी को ध्यान में रखते हुए क्लीन डूंगरपुर ग्रीन डूंगरपुर के तहत ठेकेदार को नए और सीएनजी वाहन के माध्यम से कचरा एकत्रित करने के निर्देश दिए थे, ताकि कचरा संग्रहण में परेशानी नहीं होने के साथ प्रदूषण भी नहीं हो. जिसके बाद ठेकेदार की ओर से अभी 8 सीएनजी वाहन लगाए हैं.
वहीं 26 जनवरी को 10 सीएनजी वाहन और डूंगरपुर पहुंचेंगे. इधर डूंगरपुर पहुंची गाड़ियों को सभापति अमृतलाल कलासुआ और आयुक्त प्रकाश डूडी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. इस मौके पर पार्षद भी मौजूद रहे. सभापति ने बताया कि नए और सीएनजी गाड़ियों के आने से अब कचरा संग्रहण में परेशानी और लेटलतिफी नहीं होगी. साथ ही प्रदूषण भी नहीं होगा.
