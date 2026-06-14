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सड़क पर अचानक आई गाय, बचाने के चक्कर में तालाब में गिरा ट्रैक्टर, चालक की मौत

Dungarpur Accident: डूंगरपुर के कुआं थाना क्षेत्र में अचानक सामने आई एक गाय को बचाने के प्रयास में एक ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई. इस हादसे में ट्रैक्टर चालक की मौत हो गई.

Edited byAman Singh
Published: Jun 14, 2026, 07:33 PM|Updated: Jun 14, 2026, 07:33 PM
सड़क पर अचानक आई गाय, बचाने के चक्कर में तालाब में गिरा ट्रैक्टर, चालक की मौत
Image Credit: Dungarpur Accident

Dungarpur Accident: राजस्थान के डूंगरपुर जिले में कुआं थाना क्षेत्र के सालेडा गांव में अचानक सामने आई एक गाय को बचाने के प्रयास में एक ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई. इस दर्दनाक हादसे में ट्रैक्टर चालक की मौके पर ही मौत हो गई.

डूंगरपुर जिले के सालेडा पंचायत के प्रशासक दिनेश डामोर ने बताया कि सालेड़ा निवासी गटू अहारी अपने ट्रैक्टर-ट्रॉली में घरेलू काम जलाने के लिए लकड़ी लेकर सालेड़ा से गुलाबपुरा गए थे. वहां लकड़ी खाली करने के बाद वे वापस अपने गांव की ओर लौट रहे थे.

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वापसी के दौरान गमेला तालाब के पास अचानक उनके ट्रैक्टर के सामने एक गाय आ गई. गाय को बचाने की कोशिश में गटू ने ट्रैक्टर पर से अपना नियंत्रण खो दिया. ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे उतर गया और सीधे तालाब में जा गिरा. हादसा इतना भीषण था कि गटू की मौके पर ही मौत हो गई.

ट्रैक्टर के पीछे ही मोटरसाइकिल से आ रहे गांव के ही एक युवक ने इस पूरी घटना को देखा. उन्होंने तुरंत मृतक के बच्चों को हादसे की सूचना दी, जिसके बाद बच्चों ने प्रशासक और अन्य ग्रामीणों को अवगत कराया. सूचना दिए जाने के बाद पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची. पुलिस ने शव को कुंआ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर आई. फिलहाल शव को मोर्चरी में रखवाया गया है. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

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