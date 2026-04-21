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सागवाड़ा बाईपास पर पेड़ से टकराया डंपर, 3 घंटे की मशक्कत के बाद चालक का सुरक्षित रेस्क्यू

Dungarpur News: डूंगरपुर जिले में सागवाड़ा थाना क्षेत्र में एक अनियंत्रित डंपर सड़क किनारे पेड़ से टकरा गया. जिसके बाद चालक केबिन के मलबे में बुरी तरह फंस गया. करीब 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद चालक को सुरक्षित बाहर निकाला जा सका.

Edited byAman SinghReported byAkhilesh kumar sharma
Published: Apr 21, 2026, 01:22 PM|Updated: Apr 21, 2026, 01:27 PM
सागवाड़ा बाईपास पर पेड़ से टकराया डंपर, 3 घंटे की मशक्कत के बाद चालक का सुरक्षित रेस्क्यू
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Dungarpur News: राजस्थान के डूंगरपुर जिले में सागवाड़ा थाना क्षेत्र में सागवाड़ा बाईपास पर गलियाकोट ब्रिज के पास एक सड़क हादसा हो गया. यहां एक अनियंत्रित डंपर सड़क किनारे पेड़ से जा टकराया, जिससे डंपर का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और चालक केबिन के मलबे में बुरी तरह फंस गया. करीब 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद चालक को सुरक्षित बाहर निकाला जा सका.

मामले के अनुसार, चिखली निवासी कमलेश बागडिया गुजरात से रेती (बजरी) भरकर बांसवाड़ा की ओर जा रहा था. गलियाकोट ब्रिज के समीप अचानक संतुलन बिगड़ने से डंपर पेड़ से जा भिड़ा. हादसा इतना जबरदस्त था कि केबिन पिचक गया और चालक के पैर उसमें फंस गए.

सूचना मिलते ही सागवाड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची. स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई. पुलिस ने तुरंत जेसीबी बुलाकर केबिन को खींचकर चालक को निकालने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली. चालक की गंभीर हालत और अत्यधिक दर्द को देखते हुए पुलिस ने संवेदनशीलता दिखाई और तुरंत डॉक्टर्स की टीम को मौके पर ही बुलवा लिया.

जब रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, तब डॉक्टर्स ने केबिन के अंदर फंसे हुए चालक का प्राथमिक उपचार शुरू किया, ताकि उसे शॉक या अत्यधिक रक्तस्राव से बचाया जा सके. पुलिस ने गैस कटर का इंतजाम किया. लोहे की चादरों और केबिन के हिस्सों को काटकर रास्ता बनाया गया. करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद कमलेश को सुरक्षित बाहर निकाला गया और तुरंत एंबुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका उपचार जारी है.

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