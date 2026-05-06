/डूंगरपुर में ACB की बड़ी स्ट्राइक, घूस लेते दबोचे गए साइबर थाने के ASI और पूर्व पार्षद

Dungarpur News: भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की डूंगरपुर इकाई ने आज भ्रष्टाचार के खिलाफ एक निर्णायक प्रहार करते हुए बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. एसीबी की टीम ने शहर के बीचों-बीच जाल बिछाकर साइबर थाने के एक सहायक उपनिरीक्षक और उसके दलाल के रूप में सक्रिय एक पूर्व पार्षद को 1 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों दबोच लिया. यह घूस साइबर फ्रॉड के एक गंभीर मामले में से नाम हटाने के बदले ली जा रही थी.

केस से नाम हटाने के लिए मांगे थे 2 लाख रुपये

डूंगरपुर एसीबी चौकी के प्रभारी रतनसिंह राजपुरोहित ने इस पूरी कार्रवाई का विवरण देते हुए बताया कि आज एक परिवादी ने एसीबी चौकी पर उपस्थित होकर न्याय की गुहार लगाई थी. परिवादी ने अपनी शिकायत में गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि उसकी बेटी और दामाद का नाम साइबर फ्रॉड के एक प्रकरण में सामने आया था. इसी मामले में राहत देने और जांच से उनका नाम हटाने की एवज में साइबर थाने का एएसआई मदनलाल और दलाल पूर्व पार्षद डायालाल पाटीदार भारी भरकम रकम की मांग कर रहे थे.

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शिकायत के अनुसार, आरोपियों ने इस काम के बदले परिवादी से 2 लाख रुपये की रिश्वत मांगी थी. परिवादी भ्रष्टाचार की इस मांग के आगे झुकना नहीं चाहता था, इसलिए उसने कानून का सहारा लेने का फैसला किया.

सत्यापन में तय हुआ 1 लाख का 'सौदा'

शिकायत मिलते ही एसीबी की टीम हरकत में आई और सबसे पहले भ्रष्टाचार की इस मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया गया. सत्यापन की प्रक्रिया के दौरान यह स्पष्ट हो गया कि आरोपी रिश्वत की मांग पर अड़े हुए हैं. हालांकि, मोलभाव के बाद यह सौदा 1 लाख रुपये की पहली किस्त देने पर तय हुआ. भ्रष्टाचार की पुष्टि होते ही एसीबी की टीम ने आरोपियों को रंगे हाथों पकड़ने के लिए रणनीति तैयार की और जाल बिछाया.

एसीबी का जाल और रंगे हाथों गिरफ्तारी

योजना के मुताबिक, जैसे ही परिवादी ने रिश्वत की राशि 1 लाख रुपये दलाल पूर्व पार्षद डायालाल पाटीदार और एएसआई मदनलाल को सौंपी, वहां पहले से तैनात एसीबी की टीम ने दबिश दे दी. टीम ने दोनों आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से रिश्वत की राशि बरामद की.

अचानक हुई इस छापामार कार्रवाई से मौके पर हड़कंप मच गया. फिलहाल एसीबी की टीम आरोपियों को हिरासत में लेकर गहन पूछताछ कर रही है. साथ ही, उनके आवास और अन्य ठिकानों पर भी छानबीन की जा रही है ताकि भ्रष्टाचार के अन्य संभावित मामलों का पता लगाया जा सके.

पुलिस और प्रशासनिक गलियारों में मचा हड़कंप

डूंगरपुर शहर के मुख्य बाजार और व्यस्त इलाके में हुई इस कार्रवाई ने पूरे पुलिस महकमे को हिलाकर रख दिया है. खासकर साइबर थाने जैसे महत्वपूर्ण विभाग के अधिकारी की संलिप्तता ने सुरक्षा और जांच प्रणालियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं. प्रशासनिक गलियारों में भी इस गिरफ्तारी की चर्चा जोरों पर है.

एसीबी की इस सतर्कता और त्वरित कार्रवाई की आम जनता द्वारा सराहना की जा रही है. यह मामला एक बार फिर स्पष्ट करता है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है और रक्षक ही जब भक्षक बनने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें कड़ी कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ता है.