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Dungarpur News: क्रेन और बाइक की हुई भिड़ंत, हादसे में पति-पत्नी की हुई मौत

राजस्थान में दो अलग-अलग दर्दनाक घटनाओं ने लोगों को झकझोर दिया. डूंगरपुर जिले के दोवड़ा तिराहे पर क्रेन और बाइक की टक्कर में बाइक सवार दंपति की मौत हो गई. वहीं, चूरू में निर्माणाधीन राजकीय भर्तिया अस्पताल में करंट लगने से मजदूर ओमप्रकाश की मौत हो गई. 
 

Edited bySneha AggarwalReported byAkhilesh kumar sharma
Published: Jul 08, 2026, 08:41 PM|Updated: Jul 08, 2026, 08:41 PM
Dungarpur News: क्रेन और बाइक की हुई भिड़ंत, हादसे में पति-पत्नी की हुई मौत
Image Credit: Dungarpur NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Dungarpur News: राजस्थान के डूंगरपुर जिले के दोवड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत दोवड़ा तिराहे पर एक क्रेन और बाइक के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई. इस दर्दनाक हादसे में बाइक सवार दंपति की मौत हो गई. वहीं, क्रेन चालक फरार हो गया. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

जिले के दोवड़ा थाने के एएसआई मणिलाल ने बताया कि थाने पर फोन के जरिए दोवड़ा तिराहे पर बाइक व क्रेन के बीच एक्सीडेंट की सूचना मिली थी. घटना की सूचना मिलते ही दोवड़ा थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची. घटनास्थल पर एक महिला और एक पुरुष मृत अवस्था में पड़े हुए थे, जिनकी पहचान रतनपुरा निवासी गणेश लाल और उसकी पत्नी जशोदा के रूप में की. हादसे के बाद क्रेन चालक मौके से फरार हो गया.

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पुलिस ने निजी वाहन से दोनों को डूंगरपुर जिला अस्पताल पहुंचाया, जहा जांच के बाद डॉक्टर ने दोनों को मृत घोषित कर दिया. सूचना पर परिजन भी जिला अस्पताल पहुंचे और शवों को मोर्चरी में शिफ्ट करवाया. इधर पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

पढ़िए राजस्थान हादसे की एक और खबर
चूरू के राजकीय भर्तिया अस्पताल के निर्माणाधीन भवन में करंट लगने से मजदूर की मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है, जहां पोस्टमार्टम के इंतजार में पिछले 40 घंटो से मृतक का शव राजकीय भर्तिया अस्पताल की मोर्चरी में रखा है, लेकिन परिजनों और समाज मांगे नहीं माने जाने तक पोस्टमार्टम करवा शव लेने क़ो तैयार नहीं.

परिजनों की रिपोर्ट पर बिजली ठेकेदार के खिलाफ कोतवाली थाने में पुलिस ने मामला दर्जकर तफ्तीश शुरू कर दी. इधर, मोर्चरी के आगे बुधवार को नायक समाज सयुंक्त समिति के बैनर तले प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कहा ठेकेदार दबंगई से मजदूरों से बिना सुरक्षा उपकरण दिए कार्य करवा रहा था.

कोतवाली थानाधिकारी सुखराम चोटिया ने कहा मृतक के चाचा पपुराम ने रिपोर्ट दी कि उसका भतीजा ओमप्रकाश बिजली ठेकेदार के मार्फत पिछले करीब एक साल से उसके यहां एस के ट्रेडिंग कंपनी में काम लग रहा था. मृतक और उसके दोस्तों ने ठेकेदार से कई बार सुरक्षा उपकरण उपलब्ध करवाने की मांग की, लेकिन ठेकेदार ने मनमर्जी से काम करवाया और उसी का नतीजा रहा की 6 जुलाई की शाम अस्पताल के निर्माणाधीन भवन में बिजली कार्य करते समय करंट लगने से उसकी मौत हो गई. परिजनों की रिपोर्ट पर पुलिस ने ठेकेदार के खिलाफ बीएनएस की धाराओं में मामला दर्जकर मामले की जांच शुरू कर दी है.

ये है मांग
नायक समाज सयुंक्त समिति के जिला अध्यक्ष रामेश्वर प्रसाद नायक ने कहा कि मृतक घर में अकेला कमाने वाला था और मृतक का पिता दिव्यांग है. ऐसे में मृतक के परिजनों को सरकारी नौकरी दी जाए. एक मांग 50 लाख रुपये मुआवजा दिया जाए. फर्म को ब्लैक लिस्ट कर आरोपी को शीघ्र गिरफ्तार किया जाए अन्यथा वह बड़ा आंदोलन करेंगे.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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